Que ce soit Le Seigneur des Anneaux, The Dark Knight ou Maman, j'ai raté l'avion, les bêtisiers ont fait leur apparition dans tous ces films. Image: Watson

Ces 14 scènes improvisées ont quand même fini dans le film

Les meilleurs plans sont ceux qu'on improvise, dit l'expression populaire. Cela s'applique aussi au cinéma.

Parfois, ce sont les scènes imprévues qui font d’une scène – ou même d’un film – ce qu’elle est. Qu'il s'agisse de larmes inattendues, d'une erreur dans le logiciel d'animation ou d'un accident du cascadeur.

Vous trouverez ici 14 bêtisiers qui ont terminé dans la version finale.

Le fait que Calvin se coupe la main dans «Django Unchained» était une erreur. Leonardo DiCaprio l'a effectivement coupée et a continué à jouer la scène malgré une main en sang.

La véritable raison pour laquelle Heath Ledger se léchait constamment les lèvres dans The Dark Knight était pour que sa prothèse de maquillage du Joker ne glisse pas. Cela est finalement devenu une partie caractéristique de son personnage.

Julia Stiles ne devait pas pleurer lorsqu'elle a lu le poème dans 10 Things I Hate About You.

«Les larmes n'étaient pas intentionnelles. A un certain niveau, je savais que je devais être un peu émotive» Julia Stiles à Cosmopolitan

«Mais [sur le tournage], je ne me serais jamais attendue à me mettre à pleurer. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait, si c'était lié à quelque chose qui se passait à ce moment-là, ou si j'étais simplement submergée par toute cette expérience de faire mon premier grand film».

Dans How to Train Your Dragon, la légère hésitation de Krokmou était en fait une panne du logiciel d'animation. Les animateurs ont décidé de laisser la scène telle quelle, car elle convenait parfaitement.

Le cascadeur qui a filmé la scène où McClane tombe dans la cage d'ascenseur dans Die Hard a perdu pied et a réellement chuté. Du coup, la chute dans le film était beaucoup plus longue et effrayante qu'elle aurait dû l'être.

Le chat que Don Corleone caresse dans Le Parrain ne figurait pas dans le scénario. Le réalisateur Francis Ford Coppola l'a découvert, errant sur le plateau, et l'a confié à Marlon Brando pour la scène. Mais elle a failli gâcher plusieurs prises de vue, car elle ronronnait trop fort.

Ben Burtt, le concepteur sonore des films Star Wars, a raconté qu'il avait enregistré les effets sonores emblématiques des sabres laser par hasard, en transportant un microphone d'une pièce à l'autre. Ce faisant, il a enregistré le son d'une vieille télévision. Il s'est rendu compte qu'après un peu de travail, cela correspondait parfaitement à la vision qu'il avait.

Dans Titanic, Jack dit à Rose de s'allonger «sur le lit... le canapé» alors qu'il se prépare à la dessiner. À l'origine, la phrase était simplement «allonge-toi sur le canapé», mais le réalisateur James Cameron a trouvé que ce lapsus rendait Jack encore plus nerveux et a décidé de le laisser dans le film.

Viggo Mortensen s'est cassé deux orteils en donnant un coup de pied dans un casque pendant le tournage du Seigneur des Anneaux: les deux tours. En raison de la douleur, il pousse un cri et tombe au sol. Cependant, ce cri correspondait parfaitement à la douleur émotionnelle d'Aragon dans la scène et c'est pourquoi il s'est retrouvé dans le film.

En fait, dans Maman, j'ai raté l'avion, Kevin ne devrait pas avoir les mains sur le visage pendant son cri emblématique. Macaulay Culkin l'a quand même fait et le réalisateur a trouvé cela tellement drôle qu'il a décidé de laisser ce geste dans le film.

Rocky avait un petit budget, c'est pourquoi la plupart des gens que l'on voit en arrière-plan ne sont pas des figurants, mais des gens ordinaires qui ne savaient pas qu'ils étaient filmés. La scène où Rocky traverse un marché en courant et reçoit une orange dans la main d'une personne n'était pas dans le script.

La scène de Dirty Dancing dans laquelle Johnny et Baby rampent l'un vers l'autre sur le sol n'était pas prévue pour le film. Patrick Swayze et Jennifer Grey ne faisaient que s'échauffer avant le tournage, mais le réalisateur a tellement aimé la chorégraphie qu'elle a été reprise dans le film.

L'une des scènes les plus cultes du Silence des agneaux est celle où le Dr Hannibal Lecter parle de ses crimes à un agent du FBI et se met à siffler. Sir Anthony Hopkins a fait ce bruit par hasard sur le plateau et a décidé de l'inclure dans un enregistrement.

Dans la scène où Éowyn regarde au loin dans Le seigneur des anneaux: les deux tours, nous voyons un drapeau être arraché d'un mât et s'envoler. Même si cette scène semble intentionnelle et métaphorique, le drapeau s'est envolé par accident, car le film a été tourné dans une vallée néo-zélandaise où il y a beaucoup de vent.

(cmu)