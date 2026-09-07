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Trump imagine les uniformes de la Space Force et il y a un hic

Donald Trump a partagé un nouvel uniforme pour la Space Force inspiré de Starship Troopers. Un choix qui a déclenché une avalanche de moqueries.
Le président américain a partagé un nouvel uniforme pour la Space Force inspiré du film Starship Troopers. Un choix qui a déclenché une avalanche de moqueries.

Trump imagine de nouveaux uniformes militaires et il y a un couac

Le président américain a dévoilé ce week-end ce qui pourrait devenir le nouvel uniforme de la Space Force américaine. Evidemment, Donald Trump ne serait pas Donald Trump sans un gros souci dans l'inspiration revendiquée pour ces nouveaux costumes.
07.09.2026, 11:5707.09.2026, 13:47
Marine Brunner
Marine Brunner

Après la casquette MAGA, la cravate rouge, le costume bleu nuit et la décoration d'intérieur librement versaillaise, Donald Trump a manifestement décidé de se reconvertir dans le stylisme militaire. Le président américain a dévoilé ce dimanche sur son compte Truth Social sa vision des nouveaux uniformes destiné à la Space Force, cette branche des forces armées américaines créée lors de son premier mandat, en 2019.

Et disons que le résultat n’est pas exactement passé inaperçu.

Le nouvel uniforme de Donald Trump pour la Space Force a fait beaucoup réagir.
Gris anthracite, bottes et casquette noires: le concept partagé par Trump a rapidement été comparé aux uniformes des méchants de Star Wars.image: truth social

Exit le traditionnel bleu marine, le concept dévoilé par Donald Trump mise sur un ensemble gris anthracite composé d’une veste à col montant et d’un pantalon assorti, le tout accompagné d’une ceinture, de bottes et d’une casquette noires. Le symbole Delta de la Space Force apparaît absolument partout: col, manche, boucle de ceinture et couvre-chef.

Si le résultat est indéniablement élégant, c’est surtout la petite phrase accompagnant le dessin qui a fait tiquer. Le concept serait «inspiré par la discipline et la fonctionnalité de l’uniforme de Starship Troopers» et «modernisé pour les gardiens du domaine spatial». Vous la voyez venir, la tuile?

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Un choix cinématographique assez cocasse

Comme le rappelle The Independant, le film Starship Troopers, sorti et réalisé en 1997 par Paul Verhoeven, raconte la guerre menée par une Terre futuriste contre une armée d’insectes extraterrestres géants. Mais derrière les explosions, les uniformes impeccables et les mandibules volantes se cache surtout une immense satire du militarisme, de la propagande et du fascisme. Un détail que les internautes se sont empressés de rappeler.

Donald Trump a partagé un nouvel uniforme pour la Space Force inspiré de Starship Troopers. Un choix qui a déclenché une avalanche de moqueries.
Dans Starship Troopers, une humanité gouvernée par un régime autoritaire et militariste part en guerre contre des insectes extraterrestres géants. Une satire assumée du fascisme et de la propagande.image: wikipedia

«Ah oui, je vois la source d'inspiration de cet uniforme», a aussitôt répliqué avec cynisme un auteur indépendant d'histoire militaire, connu sous le pseudonyme de @ChrisO_wiki, sur X.

«Aucune ambiance nazie ici 🙄», a également ironisé un utilisateur.

«Ma crainte, c’est de savoir si ces gens ont compris ce que Verhoeven voulait dire dans Starship Troopers», a réagi sur X Jonah Goldberg, rédacteur en chef du média The Dispatch. Avant d’ajouter:

«Le problème, c’est que je ne sais pas ce qui serait le pire: qu’ils l’aient compris ou qu’ils ne l’aient pas compris»
Jonah Goldberg, sur X

«Concevoir les uniformes de la Space Force pour qu’ils ressemblent aux méchants de Star Wars, dirigés par un vieux tyran avide de pouvoir qui perd encore et encore, ce n’est pas un peu trop raccord?», s’est amusée Melanie D’Arrigo toujours sur X.

Donald Trump a partagé un nouvel uniforme pour la Space Force inspiré de Starship Troopers. Un choix qui a déclenché une avalanche de moqueries.
Vu ses récents partages sur son compte Truth Social, Trump regarde beaucoup de science-fiction ces jours-ci.
image: truth social

Pendant que le chroniqueur de mode masculine, Derek Guy a résumé le problème ainsi:

«C’est le genre de costume que les créateurs conçoivent pour vous faire comprendre qui sont les méchants dans un film spatial»
Derek Guy, sur X

Même certains soutiens conservateurs de Donald Trump ont repéré la ressemblance. La commentatrice Jennifer Zilla, pourtant enthousiaste à propos de la Space Force, a souligné qu’il s’agissait pratiquement de «l’uniforme de l’armée impériale de Star Wars». «Vous savez, les gens pour qui travaille Dark Vador. Les gens de l’empereur Palpatine.»

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Reste toutefois une nuance de taille: rien ne permet pour l’instant d’affirmer que les Guardians américains vont réellement devoir renouveler leur garde-robe. Selon The Independent, on ignore si Donald Trump compte véritablement pousser la Space Force à adopter ce nouveau design ou si l’image n’était qu’une proposition partagée au milieu de son activité dominicale sur les réseaux sociaux. Le journal britannique a sollicité la Maison-Blanche et la Space Force pour obtenir des précisions.

En attendant une éventuelle confirmation du Pentagone, Internet, lui, a déjà rendu son verdict.

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