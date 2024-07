Ryan Reynolds a fait un gros sacrifice pour Deadpool

Ryan Reynolds a beaucoup donné pour que Deadpool récolte le succès qu'il mérite. image: montage

Ryan Reynolds a fait un gros sacrifice

Saviez-vous que Deadpool, notre anti-héros frappadingue préféré, n'aurait pas existé à l'écran - ou du moins pas sous la forme aboutie telle qu'on la connaît - sans le sacrifice de son «papa»? On vous explique.

A quelques jours de la sortie de Deadpool & Wolverine, Ryan Reynolds s'est confié dans une interview accordée au New York Times sur les coulisses ayant permis au trublion masqué maniant aussi bien les katanas que le verbe incisif de se hisser au sommet des box-offices. Pour que son succès soit au rendez-vous, Ryan Reynolds, l'acteur sous le masque, a fait preuve d'une admirable abnégation.

Cela fait déjà plus de 20 ans que Reynolds a commencé à travailler sur l’adaptation du comics Deadpool, aux côtés du producteur et réalisateur David Goyer. Cependant, en 2016, il s'agissait d'un véritable pari pour l'acteur, qui ne savait pas à quel point son personnage, qui se voulait aussi fidèle que possible à la bande dessinée originale, allait charmer les foules.

Selon le Huffington Post, ses certitudes de succès étaient tellement basses, qu'il a décidé de...renoncer à son salaire, afin de s'assurer que le premier film aboutisse quoi qu'il arrive.

Qui se réjouit de revoir Wolverine dans son costume original bleu et jaune?

Et voilà le Trailer: Deadpool & Wolverine, sortie le 27 juillet. Vidéo: watson

Comme l'explique Reynolds dans l'interview:

«Aucune partie de moi ne pensait que Deadpool serait un succès lorsque la production a été lancée. J’ai même renoncé à être payé pour faire le film juste pour qu’il parvienne jusqu’aux salles de cinéma» source: the huffingtonpost

Ce sacrifice financier lui a permis de s'assurer que les coscénaristes Rhett Reese et Paul Wernick soient également présents sur le plateau, Fox ayant refusé d'assumer leur financement.

Au final, le premier Deadpool a été réalisé sous contraintes budgétaires et de temps, ce qui a permis à l'équipe de libérer sa créativité, analyse Reynolds.

«Ce film n’avait ni temps ni argent, mais dans le cas de Deadpool, ça a permis de privilégier l’écriture des personnages plutôt que l’action et les effets spéciaux, ce qui est plutôt rare dans un film adapté d’une bande dessinée de super-héros» Ryan Reynolds

Bilan: une immense manne financière, et un beau succès dans les rankings globaux; pour un budget de 58 millions de dollars, le film a rapporté quelque 783,1 millions de dollars au box-office mondial. Peut-être que Reynolds a dû sacrifier des vacances en 2016, mais il a pu faire six fois le tour de la Terre pour se rattraper après cette victoire.

«La nécessité est mère de l’invention. Plus on impose de contraintes à un processus créatif, plus on sort des sentiers battus» Ryan Reynolds

Deadpool & Wolverine sortira le 27 juillet en salles. Sur le scénario, Reese et Wernick, le réalisateur Tim Miller et Ryan ont été rejoints par Zeb Wells et le réalisateur Shawn Levy. Selon Variety, Reynolds a assuré qu'il avait essayé de préserver l'esprit du film original Deadpool lors du tournage de la nouvelle mouture. On se réjouit!