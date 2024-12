Avec ces 6 (nouveaux) films, l'ambiance de Noël est garantie

20 stars et leurs photos de Noël, de la magie et du cringe

La pop star Sabrina Carpenter apporte la magie de Noël sous forme musicale. Dans cette émission spéciale Netflix, elle chante avec d'autres artistes non seulement son album Fruitcake (2023), mais aussi des reprises de chansons de Noël cultes. Elle promet des duos inattendus et des apparitions amusantes en tant qu'invitée.

Tous ceux qui ont déjà vu Hot Frosty se demandent probablement combien de bonbons à la weed les scénaristes ont consommés en écrivant le script. C'est l'histoire d'une charmante propriétaire de café (Lacey Chabert), dont le mari est mort jeune et dont la jolie maison se délabre. Elle se voit offrir une écharpe magique par de gentilles personnes âgées. Lorsqu'elle la met sur un bonhomme de neige particulièrement sculptural (du type strip-teaseur avec des cheveux jusqu'aux épaules), celui-ci prend vie et se met à réparer la jolie maison. La question est de savoir s'il sera victime de la torture du chauffage et fondra ou si un miracle de Noël se produira.

C'est le film de Noël de 2024 numéro 1 sur Netflix. Avery (Lindsay Lohan) fête Noël avec son petit ami et la famille de celui-ci pour la première fois. Elle découvre alors que la sœur du petit ami est en couple avec son ex. Une comédie romantique qui manque un peu d'humour, mais qui saura ravir les fans de l'actrice.

Our Little Secret

Un film amusant pour toute la famille. Ce court métrage d'animation raconte l'histoire d'une jeune chouette blessée et coincée dans un arbre. L'ennui, c'est que c'est justement cet arbre qui est abattu et destiné à devenir le sapin de Noël du Rockefeller Plaza à New York. En essayant de sortir de la ville, elle se lie d'amitié avec une jeune fille perdue. Ensemble, elles entreprennent un voyage pour rentrer chez elles.

An Almost Christmas Story

Si vous préférez des vacances pleines d'action et quelque chose dans la veine de Die Hard, Red One est le bon choix. L'histoire suit le chef de la sécurité du pôle Nord (Dwayne Johnson), qui doit faire équipe avec le chasseur de primes le plus célèbre du monde (Chris Evans). Mais les deux ne se supportent pas. Ils doivent néanmoins mener à bien leur mission pour retrouver le Père Noël kidnappé.

Layla (Christina Milian) doit absolument trouver un billet pour le concert à guichets fermés de Pentatonix (un groupe chantant «a capella» qui existe vraiment). Elle a en effet promis à un homme qu'elle a rencontré il y a un an qu'ils s'y retrouveraient. Sa quête la mène à travers tout New York. Mais Teddy, qui l'aide dans sa mission, pourrait-il lui aussi s'avérer être l'homme de ses rêves?

Meet Me Next Christmas

Our Little Secret fait partie de ces nouveaux films de Noël à regarder.

Harry et Meghan réussissent enfin une série qui ne parle pas d'eux

Le duo terrible californien vient de dévoiler sa dernière série en partenariat avec Netflix: Polo, un docu-série en cinq épisodes consacré au sport le plus noble et le plus chic qui soit. Et non, surprise! Nous n'avons pas dit barbant.

De vastes pelouses verdoyantes, la robe étincelante des chevaux de course, des bancs de palmiers s'agitant dans l'air tiède de la Floride, des chapeaux multicolores, du fric et du champagne à gogo. Le cadre est planté. Bienvenue dans le monde feutré et exclusif du polo, le sport favori des têtes couronnées et des grands de ce monde. A commencer par un certain prince Harry, duc de Sussex, dont la nouvelle et troisième série Netflix est disponible depuis le 10 décembre. Le titre a le mérite d'être clair: Polo.