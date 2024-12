Lindsay Lohan et celle qui se cache derrière son nouveau glow. instagram lindsaylohan

Voici le secret de beauté de Lindsay Lohan et ce n'est pas le jus de citron

Le visage de Lindsay Lohan fait beaucoup parler en ce moment. L'actrice est apparue transformée lors de la promo pour son film de Noël sur Netflix. Elle révèle qui se cache derrière sa métamorphose.

Depuis qu'elle est à l'affiche de Our Little Secret, film de Noël numéro 1 actuellement sur Netflix, les réseaux sociaux se demandent quel est le petit secret de Lindsay Lohan dans la vraie vie.

L'actrice, qui vit un revival au cinéma depuis un an, grâce notamment au film Freaky Friday 2 en cours de tournage, s'est montrée métamorphosée lors de ses dernières apparitions. Son visage semble avoir changé. Tout internet se demande quelle intervention chirurgicale elle a subie. Sur Instagram, on poste des montages photo du faciès de l'actrice avant et après 2024, on décortique chacun de ses traits, son ovale, son nez, ses yeux, sa peau, ses pores. Les gens veulent savoir comment Lindsay Lohan, 38 ans, fait pour avoir un tel glow.

La réponse n'est pas: «jus de citron» ou «beaucoup d'eau et de sommeil». Lindsay Lohan donne un petit indice. Elle a posté cette semaine en story Instagram une photo d'elle et de sa dermatologue. Elle s'appelle Dr. Radmila Lukian et elle travaille à la Clinic Lucia dans la Mecque de la chirurgie esthétique, c'est-à-dire Dubaï. Car Lindsay Lohan vit une partie de l'année dans cette ville des Emirats avec son mari Bader Shammas et leur fils de 16 mois, Luai.

La photo qui affole les réseaux sociaux. instagram

Radmila Lukian a également partagé la photo sur son compte Instagram. On découvre alors que cette spécialiste de l'anti-âge, comme elle se décrit, est bien connue des stars: de Naomi Campbell (qui prétendait à un moment donné mettre des scotchs sous ses perruques pour se lifter la peau) à Eva Longoria en passant par Huda Kattan, toutes sont passées par la Lucia Clinic. Cet institut de beauté a un nombre impressionnant de traitements. Rien que pour le visage, il y en a 63 dont du botox et du filler. Il y a également des interventions chirurgicales plus lourdes, comme des liftings, des rhinoplasties et des Fat Transfer, un genre de filler écolo puisque c'est votre propre gras qui est utilisé pour être injecté ailleurs dans le corps (bon appétit).

#nofilter #nofiller! instagram luciaclinc

Mais quand, dans les commentaires, les internautes demandent à la spécialiste quelles sont les interventions qu'a subies Lindsay Lohan, elle a une réponse toute faite: «Chaque personne a son propre type de peau. En tant que dermatologue, il faut donc beaucoup d'expérience, de connaissances et de tact pour créer le bon programme individuel pour un patient. Il faut du temps pour obtenir le bon résultat.» Un chef ne dévoile jamais sa recette, surtout s'il met du bouillon cube.

Quant à Lindsay Lohan, même si elle tape la pose avec celle qui lui a marouflé son visage, elle ne donne pas plus de détails. On ne sait pas si elle a choisi un «Viora IPL», un «Venus Legacy» ou encore un «Morpheus 8», trois des traitements de la clinique.

L'actrice n'a jamais dit publiquement si elle avait eu recours ou non à la chirurgie plastique. En 2022, dans une interview pour Cosmopolitan, elle a juste affirmé être une adepte des traitements non invasifs, comme le laser.

