Qui est la star OnlyFans qui a «ruiné» le couple de Sabrina Carpenter?

Entre la chanteuse Sabrina Carpenter et l'acteur Barry Keoghan, c'est terminé. Selon les bruissements de la Toile, une influenceuse OnlyFans serait au coeur de la mésentente du couple. De qui s'agit-il? On vous dit tout.

Elle l'avait pourtant prévenu:

«I beg u

don't embarrass me, motherf*cker» Extrait de la chanson Please, Please, Please de Sabrina Carpenter.

Il faut croire que ces paroles de chanson n'ont pas suffi pour que le couple dure plus qu'un an. La chanteuse de 25 ans née en Pennsylvanie aurait en effet mis un terme à sa relation avec l'acteur Barry Keoghan, apprend-on via le magazine People.

Pourtant, tout semblait rouler pour ce couple glamour signé Hollywood; les deux célébrités avaient suscité des rumeurs de romance dès le mois de décembre 2023, alors qu'ils avaient été aperçus ensemble dans un restaurant, à Los Angeles. Puis, le ténébreux acteur irlandais de 32 ans avait été aperçu quelques fois dans la foule, aux concerts de sa chérie. Barry avait même figuré dans le clip de la chanson Please, Please, Please, de Sabrina.

Entre Barry et Sabrina, ça faisait des étincelles, sur et hors plateau. capture d'écran

C'est en 2023 que les deux stars ont quitté leurs partenaires respectifs. L'acteur de Saltburn était de son côté en couple avec Alyson Kierans, une infirmière dentaire, d'avec qui il s'est séparé en juillet, après deux ans et demi de vie commune - et un fils présumé, né en août 2022. Dans un même timing, Sabrina s'était défaite de son lien avec Shawn Mendes.

Mais le 3 décembre, la presse américaine a été formelle: l'histoire d'amour aurait tourné au vinaigre, et les deux stars auraient rompu. Une mystérieuse source a fourni des raisons dans les colonnes du magazine People:

«Ils sont tous les deux jeunes et concentrés sur leur carrière, alors ils ont décidé de faire une pause» Une source proche de l'ex-couple.

(Encore) un triangle

Alors que les fans ont exprimé leur profonde déception quant à cette page qui se tourne, sur la Toile, la sobre explication a laissé place à des hypothèses beaucoup plus rocambolesques. Certains internautes en mettraient leurs mains à couper: Barry aurait trompé Sabrina. Avec une influenceuse.

«Les choses ne se sont pas bien terminées et ils prennent de la distance l'un par rapport à l'autre» Une autre source, au média Entertainement Tonight.

Barry et Sabrina, un couple glamour symbolisant l'année 2024. source: Getty images

La rumeur a pris naissance via le très indiscret blog people Deuxmoi. Le texte, relayé par PageSix et le Mirror, ne nommait pas explicitement Sabrina et Barry. Mais la Toile en est certaine: c'est d'eux dont il s'agit:

«Il semble que la relation entre cette chanteuse de premier plan qui vit sa meilleure année et son petit ami acteur étranger soit finie pour de bon. Lors de la soirée de clôture de sa plus grande tournée à ce jour à Los Angeles, il était occupé à se mettre à l'aise au San Vicente Bungalows avec une influenceuse blonde, semi-célèbre, basée à Los Angeles (qui est particulièrement populaire sur TikTok).» source: deuxmoi

«J'ai fouiné un peu par curiosité et apparemment, lui et sa petite amie pop star ont rompu très soudainement moins d'une semaine avant ses derniers concerts à Los Angeles, après qu'elle a découvert qu'il avait discuté avec ladite influenceuse dans son dos pendant des mois d'une manière pas du tout innocente.» source: deuxmoi

Si cette histoire est avérée, on pourra dire que Sabrina est à nouveau prise dans un triangle amoureux, après une relation compliquée impliquant Shawn Mendes et Camilla Cabello. Décidément!

De leur côté, les fans de Sabrina s'en sont pris à Barry, estimant qu'il a «ruiné une belle relation». Les internautes, ces êtres évolués, n'ont pas hésité à clasher méchamment son physique.

«Voilà pourquoi il ne faut pas sortir avec un homme moche» vu sur x

«C’est tellement quelqu’un de laid dans tous les sens du terme» vu sur x

Breckie Hill, la femme de l'ombre

Mais qui est donc la mystérieuse influenceuse - et troisième roue présumée du carrosse - qui aurait fait fauter Keoghan? Celle-ci se nomme Breckie Hill, «un sosie de Sabrina âgée de 21 ans», selon les mots du Mirror. Breckie compte 6 millions de fans entre TikTok et Instagram. Sur ses réseaux, elle partage du contenu mode et n'hésite pas à exécuter des déhanchés langoureux sur des audios en vogue.

Breckie Hill, 21 ans, est influenceuse.

Selon Elle, Breckie était auparavant en couple avec un YouTubeur et Twitcheur passionné de jeux vidéo connu sous le nom de Jynxzi. Mais ils auraient rompu en septembre.

En cause, notamment, selon le Dailymail, le compte OnlyFans qu'elle a récemment créé. L'influenceuse y a partagé des photos plus explicites, gagnant davantage en popularité. Cependant, en septembre, Breckie a affirmé qu'elle quittait la plateforme pour adultes parce que cela avait nui à sa relation avec son ex, Jynxzi.

Breckie.

Bien que l'on ne sache pas si Breckie s'est bel et bien rapprochée de Barry Keoghan, l'influenceuse a attisé la flamme des rumeurs en partageant récemment des vidéos et montages photo sur TikTok qui insinuent qu'elle fait bien partie du triangle amoureux avec Sabrina et Barry.

Sur l'une des photos, on voit la sulfureuse influenceuse, un cocktail à la main. Sur le récipient, un petit montage claqué au sol, et une légende comme un clin d'oeil au film de Barry, Saltburn: «Kinda Salty».

Subtile.

L'une des captures d'écran comprenait également une carte indiquant les bungalows de San Vincente - lieu de rencontre supposé entre Barry et Breckie selon le blog Deuxmoi.

Capture d'écran: Breckie a republié cette carte suspicieuse, selon Deuxmoi. source: tiktok

Simples coïncidences ou véritables indices assumés par la jolie blonde? Quoi qu'il en soit, pour les internautes, ces reposts sont un moyen pour Breckie Hill de provoquer Sabrina. Ceux-ci n'ont évidemment pas hésité à adresser leurs plus venimeux commentaires à l'endroit de l'influenceuse.

«C'est ce que Shakira voulait dire par "tu as changé ta Rolex pour une Cassio"» tiktok

«Imaginez échanger votre Lamborghini contre une Toyota» tiktok

«Le prochain album de Sabrina va être chaud» tiktok

«Si Barry te prend alors qu'il est déjà en couple, il te jouera le même tour» vu sur x

En attendant, Barry a prouvé à la Toile - et aux paparazzis - que le chaos de sa vie amoureuse n'affecte en rien sa vie professionnelle.

Il a été pris en photo ce mercredi 4 novembre à Los Angeles, en train de shooter des scènes de son futur film.

image: instagram

Quant à Sabrina, elle a bien assez à faire en ce mois de décembre, et n'aura certainement pas le temps de penser à son petit coeur meutri. En effet, son spectacle musical de Noël intitulé A Nonsense Christmas débarque sur Netflix, dès le 6 décembre.

La suite de cette relation à rebondissements...au prochain épisode!