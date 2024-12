Sabrina Carpenter kommt 2025 nach Zürich. Bild: keystone

Sabrina Carpenter erweitert Tour – und kommt im März nach Zürich

US-Sängerin Sabrina Carpenter ist zurzeit eine der grössten Stars am Musikhimmel. 2025 kommt sie nun nach Zürich.

Gemäss der Pressemitteilung des Veranstalters Mainland Music, hängt Sabrina Carpenter anlässlich ihrer «Short n' Sweet Tour» in Europa weitere Konzerte in Zürich, Oslo, Kopenhagen und Stockholm an. Das Konzert in Zürich wird am 27. März 2025 im Zürcher Hallenstadion stattfinden. Der Vorverkauf für das Konzert startet am Donnerstag, 5. Dezember, um 10 Uhr. Am 6. Dezember werden die regulären Tickets aufgeschaltet.

Die «Short n' Sweet Tour» in den USA sorgte mit 33 ausverkauften Shows in Nordamerika für Begeisterung bei ihren Fans. Während der Tour erfuhr Sabrina ausserdem von ihren 6 Nominierungen für die 2025 Grammy Awards.

«Short n' Sweet» erreichte diesen Sommer erstmals Platz 1 der Billboard-Charts und bekam kürzlich Platin-Status. Auch in der Schweiz erreichte das Album Rang 1 der Charts. (kek)