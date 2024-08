Les Internets n'en peuvent plus de ce cheval. Image: montage watson

Ce film n'est pas encore sorti qu'il est déjà devenu un mème

We Live In Time, ou l'Amour au présent, est une comédie romantique prévue pour janvier 2025. Or, le film fait déjà parler de lui pour une image promo devenue virale.

Avec son histoire d'amour où s'entremêlent passé, présent et futur, We Live in Time (L'Amour au présent en français) s'annonce comme un excellent film à voir. Portée par Andrew Garfield et Florence Pugh, cette comédie romantique est produite par le prestigieux studio A24, connu pour être un aimant à Oscars. Le film est prévu le 5 janvier dans nos contrées.

La bande-annonce pour vous faire une idée: Vidéo: watson

Cette romance réalisée par John Crowley (Brooklyn) se distingue par son scénario se déroulant sur une décennie. Vendu comme une «histoire d'amour sur les temps qui nous changent et les temps qui nous font», le film devrait toucher plus les passionnés de drames romantiques que les fans de rom-com, comme le démontre le synopsis du film:

«Les chemins d’Almut (Florence Pugh) et de Tobias (Andrew Garfield) se croisent lors d'une rencontre surprise qui change leur vie. Alors qu'ils s'engagent sur un chemin mis à mal par les limites du temps, ils apprennent à chérir chaque moment de la route non conventionnelle que leur histoire d'amour a empruntée, dans cette romance profondément émouvante.»

Le film, au vu de sa bande-annonce, semble être une œuvre terriblement touchante et émouvante. Malheureusement, il n'en a pas fallu plus qu'une image promo diffusée sur le web pour que les larmes laissent place aux rires.

La photo en question: Image: A24

Sur cette photo tirée d'une scène du film où le couple incarné par Andrew Garfield et Florence Pugh s'enlace installé sur un manège, vous remarquerez un cheval légèrement ahuri. Voilà, maintenant que vous l'avez, vous ne verrez plus que ça. Les internautes n'ont pas attendu très longtemps pour en faire un mème. En voici un florilège.

C'est parti pour les mèmes:

Les fans de Games of Thrones savent

En réalité, il a joué dans plein de films:

…Et puisqu'on est dans la saga Alien: La créature la plus terrifiante du cinéma est de retour

Comment ne pas oublier son travail dans ce classique de l'horreur?

Ce cheval m'est familier.

Le fameux cheval de Troy:

Forcément, les JO: