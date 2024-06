10 films qu'on n'imaginait pas basés sur des faits réels

On ne soupçonnerait jamais que certaines œuvres cinématographiques sont tirées d'histoires vraies. La preuve!

Plus de «Divertissement»

La mélodie du bonheur

Dans La mélodie du bonheur, une nonne tombe amoureuse d'un officier de marine veuf. Le film s'inspire de la comédie musicale du même nom, mais tous deux doivent leur origine aux mémoires de Maria von Trapp. Elle les a rassemblées dans The Story of the Trapp Family Singers. Le film raconte en fait le vrai parcours de Maria: en formation pour devenir nonne, elle a commencé à s'attacher à la famille dont elle devait s'occuper.

La mélodie du bonheur, 1965. Image: Robert Wise Productions

Et l'histoire ne s'arrête pas là: la famille est ensuite devenue un groupe de musique couronné de succès. Elle a dû fuir son pays lorsque l'Allemagne a occupé l'Autriche. Le récit a cependant connu des modifications sur le plan sentimental: Maria n'était pas réellement amoureuse de Georg. Elle l'appréciait certes, mais elle aimait surtout profondément les enfants. Son union avec le capitaine devait avant tout lui permettre de former une famille.

Les dents de la mer

L'histoire vraie derrière le film fait l'objet de plusieurs théories. L'une d'entre elles évoque un épisode fatal survenu en 1916. Un requin aurait attaqué des gens à plusieurs reprises dans le New Jersey. Quatre de ces attaques ont été mortelles, et un garçon de dix ans figurait parmi les victimes. Il est, toutefois, très rare qu'un requin attaque plusieurs personnes à la fois. Cela n'est arrivé que deux fois à ce jour, dont une fois lors de ces événements sur la côte américaine.

Les dents de la mer, 1975. Image: universal pictures

D'autres théories supposent que Les dents de la mer est basé sur le roman éponyme de Peter Benchley, sorti un an avant le film. Le livre n'était toutefois pas inspiré par les attaques de 1916, mais par un pêcheur qui a tué un grand requin blanc au harpon au large de Long Island.

La bande-annonce: Vidéo: youtube

Quoi qu'il en soit, une certitude demeure: Les dents de la mer a contribué à renforcer la peur panique que provoquent ces animaux marins. Ils ne s'en prennent pourtant que rarement aux humains, qu'ils ne blessent mortellement que très peu souvent.

The Notebook

L'une des histoires d'amour les plus romantiques de tous les temps n'est pas juste sortie de l'esprit de Nicholas Sparks (auteur du livre du même nom). Touché par l'histoire des grands-parents de sa femme, il explique:

«Ils ont eu une relation rare et merveilleuse qui a résisté à l'épreuve du temps et des circonstances»

Ryan Gosling (Noah Calhoun) et Rachel McAdams (Allie Hamilton) dans The Notebook.

Il se souvient très bien de leur comportement l'un envers l'autre:

«La façon dont ses yeux brillaient quand il la regardait, la façon dont il lui tenait la main, sa manière de lui apporter du thé et de s'occuper d'elle»

Le couple a vécu ensemble pendant plus de 60 ans.

La bande-annonce: Vidéo: youtube

Amour et amnésie

Dans Amour et amnésie, Adam Sandler tente sans relâche de courtiser Drew Barrymore. A l'origine de cette conquête, il y a une femme prénommée Michelle, impliquée dans deux graves accidents en 1985 et 1990, et souffrant depuis d'une amnésie sévère. Celle-ci l'empêche de se créer de nouveaux souvenirs. Comme dans le film, le mari de Michelle doit lui rappeler chaque matin leur vie commune.

Amour et amnésie, 2004. Image: Columbia Pictures

Footloose

Selon la BBC, le film a pour décor la petite ville américaine d'Elmore City, dans l'Oklahoma. En 1979, des lycéens voulaient organiser un bal de fin d'année, mais cela impliquait de violer la loi. Celle-ci s'appuyait en effet sur un décret de la fin des années 1800 qui interdisait de danser sur le territoire de la commune. Une violente controverse a alors éclaté entre les élèves et les membres du conseil municipal. Ce dernier avait pour leader le pasteur local, qui avait déclaré que la danse était un instrument du diable.

Cinq ans plus tard seulement, Footloose avec Kevin Bacon sortait dans les salles obscures.

Footloose, 1984. Image: paramount

Le terminal

Il semble impossible que ce film avec Tom Hanks soit basé sur une histoire vraie. Son personnage, Viktor, échoue à l'aéroport JFK de New-York lorsqu'il découvre que son passeport n'est plus valable, qu'un coup d'État militaire a eu lieu dans son pays d'origine et que les États-Unis ne reconnaissent pas le nouveau régime. Viktor est désormais apatride et se retrouve à vivre dans l'aéroport.

Le terminal, 2004. Image: dreamworks

Voilà ce qui est arrivé à Mehran Karimi Nasseri, un réfugié iranien. Il a été expulsé après avoir protesté contre le gouvernement de son pays. Il s'est d'abord réfugié au Royaume-Uni. Alors qu'il voyageait ensuite vers la France, soit il se serait fait voler, soit il aurait perdu ses papiers d'identité. À l'aéroport Charles de Gaulle de Paris, il n'a pu présenter ni titre de séjour valable ni autorisation de retourner en Iran. En conséquence, il a vécu pendant dix-huit ans dans le terminal 1 de l'aéroport.

Milliardaire malgré lui

L'histoire d'amour de Milliardaire malgré lui est entièrement inventée. Ce qui est bien réel, en revanche, c'est la décision du policier Charlie Lang de partager son gain à la loterie avec une serveuse au lieu de lui laisser un pourboire. Il faut dire qu'ils ont coché ensemble trois numéros de la grille gagnante, empochant grâce à celle-ci pas moins de six millions de dollars.

Image: TriStar Pictures

Mais ce qui se passe après avoir décroché le gros lot relève aussi de la fiction. La serveuse en question, Phyllis Penzo, n'a pas brûlé le restaurant comme dans le long-métrage. Avec le pactole, elle s'est acheté une maison et une voiture et est partie en voyage avec son mari.

Les griffes de la nuit

Pour ce film d'horreur, le réalisateur Wes Craven n'a pas juste fait appel à son imagination. Il a mis en scène un tueur qui rend visite aux gens durant leur sommeil. S'ils meurent dans leurs rêves, cela se transposera à la réalité.

Wes Craven s'est en fait inspiré d'un fait divers lu dans un journal. Celui-ci présentait une famille qui avait survécu aux champs de la mort au Cambodge et avait fui vers les Etats-Unis. Après l'exil, le fils cadet cauchemardait tant qu'il ne pouvait pas dormir et restait éveillé pendant des jours. Une nuit, il a fini par s'endormir, mais ses parents ont été réveillés quelques heures plus tard par ses cris. Lorsqu'ils sont entrés dans la chambre de leur fils, il était déjà mort.

Les griffes de la nuit, 1985. Image: new line cinema

D'autres témoignages font état de survivants du massacre cambodgien qui seraient morts dans leur sommeil à la suite de cauchemars troublants. Ce phénomène est connu sous le nom de «syndrome de la mort asiatique».

La bande-annonce: Vidéo: youtube

Le destin de Will Hunting

Le destin de Will Hunting a tout d'une fiction, mais contient quelques scènes vécues pour de bon par le frère de Matt Damon, acteur principal et co-scénariste.

«Il rendait visite à un physicien que nous connaissions au MIT, et il traversait un couloir interminable. Il a vu l'un de ces longs tableaux noirs contre les murs. Mon frère, qui est un artiste, a saisi une craie dans sa main et a écrit une version incroyablement sophistiquée et complètement fausse d'une équation. Elle était tellement cool et complètement folle que pendant des mois, personne ne l'a effacée.» Matt Damon.

Le destin de Will Hunting, 1997. Image: Miramax Pictures

Crazy bear

L'intrigue bizarre de Crazy bear doit son origine au trafiquant de drogue Andrew Thornton. En 1985, il est tombé de son avion avec des armes, de l'argent liquide et plusieurs sachets de cocaïne lors d'une tentative ratée de saut en parachute. Un ours a trouvé et mangé la cocaïne tombée des cieux. Il n'a pas survécu longtemps. Tout ce qui se passe après les cinq premières minutes du film est donc inventé de toutes pièces.

Crazy bear, 2023. Image: universal pictures

Fait cocasse: l'ours a été empaillé et rebaptisé «Pablo Eskobear». On peut l'admirer aujourd'hui encore dans un centre commercial du Kentucky, aux Etats-Unis.

(Adaptation française: Valentine Zenker)