Voici les rues les plus cool du monde

De Hong Kong à L.A. en passant par Buenos Aires: le magazine Time Out a désigné les boulevards les plus cool de la planète. Aucun d'entre eux ne se situe en Suisse.

Certains la détestent, d'autres l'adorent: l'escapade urbaine. Elle consiste en général à enchaîner les visites touristiques et s'offrir de bons repas. «Mais ce n'est qu'en s'enfilant dans une rue latérale ou en tombant sur une allée verdoyante que l'on se fait une idée du véritable caractère d'une ville», écrit Time Out.

Le magazine britannique a donc cherché les rues les plus cool du globe. L'équipe mondiale de rédaction et d'experts sur le terrain a peu à peu affiné sa sélection, jusqu'à parvenir à un classement final. Leurs choix auraient-ils aussi été les vôtres? Pour le savoir, continuez à scroller.

En guise de préambule, il faut avouer que la Suisse n'a pas réussi à figurer sur la liste. Mais sans en dire plus, voici les rues les plus en vogue du moment:

High Street, Melbourne

Melbourne s'est déjà démarquée à plusieurs reprises les années précédentes avec Smith Street ou Gertrude Street. Aujourd'hui, une nouvelle venue fait son entrée: «Nous n'aimons pas trop les clichés, mais là, on n'y échappe pas: sur High Street, tout le monde peut y trouver son compte», écrit le magazine.

«Dans le quartier, les magasins vintage et les cafés branchés côtoient les food trucks et un petit cinéma indépendant»

On peut aussi se déhancher dans le coin jusque tard dans la nuit.

Hollywood Road, Hong Kong

L'une des plus anciennes rues de la ville – et un nom qui n'a rien à voir avec le célèbre quartier de Los Angeles. Selon la légende, l'origine serait à chercher dans le mot houx (holly en anglais), qui y aurait poussé au milieu du 19e siècle. La rue a été aménagée par les ingénieurs des colons britanniques.

Pourquoi apparaît-elle sur la deuxième marche du podium?

«En ce moment, tous les endroits à la mode de la ville bourgeonnent ici. [...] Hollywood Road offre tout: c'est une mine d'antiquités, un hotspot culinaire avec les meilleurs bars et restaurants de la ville et un haut lieu d'art avec des fresques, des installations et des galeries à chaque coin de rue»

East Eleventh, Austin

Selon Time Out, aucune autre rue d'Austin n'incarne mieux son esprit que cette zone-là.

«East Eleventh est très appréciée des locaux, car elle propose une nourriture incroyable absolument partout, un excellent café, une salle de spectacle historique et une petite scène intimiste»

Avenida Guatemala, Buenos Aires

La capitale argentine a été honorée l'année dernière par le Guide Michelin. Deux des quatre établissements qui ont reçu une étoile se trouvent sur la Calle Guatemala. L'un d'entre eux est Don Julio, «l'incarnation» (le jeu de mots fonctionne mieux en anglais) de la culture argentine de la viande, selon Time Out.

«Cette convivialité, tu la retrouves tout le long de la Calle Guatemala. Même faire la queue pour une table devient ici un événement social – tous les soirs, on voit des gens près de l'ancienne ligne de tramway en train de siroter un verre de malbec»

Commercial Drive, Vancouver

«Italian Day» sur Commercial Drive. Image: www.imago-images.de

Presque tout ici est unique et typique, selon Time Out.

«Le Drive est intrinsèquement branché, avec un bowling familial, une multitude de cafés, pas moins de quatre librairies d'occasion et trois disquaires – et plus de pizzerias qu'on ne peut en compter»

Et pendant l'Italian Day en juin, la rue devient complètement piétonne.

Jalan Petaling, Kuala Lumpur

Jalan Petaling figure parmi les rues historiques de la capitale de la Malaisie. C'est ici que vivaient les premiers colons chinois au 19e siècle. Ces dernières années, cette rue riche en traditions est comme revenue à la vie.

A côté du plus vieux temple de la ville, on trouve des magasins coloniaux qui abritent les derniers restaurants et bars. Et une fois la nuit tombée, il y a toujours une fête qui se prépare, que l'on aime la drum'n'bass, le jazz ou le reggae, promet Time Out.

Rua da Boavista, Lisbonne

«Peu de quartiers de Lisbonne ont autant vécu que Cais do Sodre, un quartier qui s'est développé au-delà de son animation nocturne pour devenir un lieu où l'on peut faire des achats locaux, bruncher en famille et dîner entre amis. La Rua da Boavista est un excellent exemple de la mue qui a transformé le quartier: une rue centrale passante où les possibilités de restauration et de shopping se renouvellent sans cesse», écrit Time Out.

Arnaldo Quintela, Rio de Janeiro

On change de continent, mais on continue à parler portugais. Il n'y a pas si longtemps, c'est une rue d'Arnaldo Quintela fantôme que l'on aurait trouvé à Botafogo en dehors des heures de travail. Cela a radicalement changé ces dernières années: désormais, on peut à peine se déplacer sur les trottoirs, car ils sont peuplés de noctambules, explique le magazine.

«Les anciens ateliers mécaniques se sont transformés en établissements confortables où l'on peut manger et boire; les badauds se rassemblent dans et devant les bars célèbres comme le Xepa et le Treme Treme; et dans les lieux hipsters comme le Calma, on a la garantie de voir et d'être vu.» Mais les tables haut de gamme ne sont pas en reste. Conclusion:

«Si tu es cool, tu y es probablement déjà allé»

Chazawa-dori, Tokio

Image: Shutterstock

«Tous les dimanches après-midi, la Chazawa-dori est fermée à la circulation. C'est le moment idéal pour explorer cette rue animée et flâner dans des restaurants sympathiques, des cafés accueillants, des épiceries locales et des boulangeries charmantes.» Par conséquent:

«L'un des quartiers les plus cool de Tokyo»

Et pas seulement à cause de King Kong.

Consell de Cent, Barcelona

Image: daniel bartolomé / barcelona city council

Depuis qu'elle a été transformée en zone piétonne, l'Eixample est devenue plus agréable à arpenter.

«Le Consell de Cent est une rue vibrante avec de nombreux restaurants, boutiques et lieux de rencontre – se promener dans le Consell de Cent, c'est comme se promener dans un microcosme de Barcelone»

Bree Street, Le Cap

«Ce boulevard urbain très fréquenté au cœur du Cap est depuis des siècles un carrefour de la Mother City. La rue a été nommée ainsi à cause de sa largeur – "bree", en afrikaans – suffisante pour permettre à un char à bœufs de faire demi-tour sur le marché voisin, et aujourd'hui encore, on s'y presse souvent pour trouver de la place.»

Oranienstrasse, Berlin

A l'angle de la Manteuffelstrasse et de la Oranienstrasse, dans le quartier berlinois de Kreuzberg. Image: Shutterstock

La rue la plus in de l'espace germanophone se trouve – le contraire nous eût étonnés – à Berlin-Kreuzberg. Des cafés branchés, des magasins vintage et beaucoup de musique, voilà à quoi s'attendre à la Oranienstrasse.

Fifth Avenue, Park Slope, New York City

Image: Shutterstock

Non, pas cette Cinquième avenue. Time Out a récompensé «l'autre Fifth», celle de Park Slope: «Cette artère attire l'attention depuis un certain temps déjà, retranchée derrière sa horde de mamans en poussettes et son ambiance réputée familiale – mais ses fêtes régulières, ses restaurants et ses magasins en font la rue la plus cool de New York en 2024».

Ban Tad Thong, Bangkok

Image: Shutterstock

Si c'est la nourriture et les options de sorties qui comptent, difficile de passer à côté de Bangkok.

«Ce qui était autrefois une rue où l'on vendait des pièces de voiture et de moto est devenu ces dernières années la nouvelle destination gourmande la plus excitante de la capitale»

East 3rd Street, Los Angeles

«Ces quelques pâtés de maisons et leurs jolis entrepôts en briques sont récemment devenus l'un des tronçons les plus fréquentables et les plus agréables à regarder de L.A.. Fresques murales colorées, arbres à fleurs roses et cafés de rue (le tout à deux pâtés de maisons de la dernière station de métro des lignes A et E), à tester sans tarder.»

Le reste

16. Rua Sa de Noronha, Porto

17. Gerrard Street, Londres

18. Calle Conde Duque, Madrid

19. Bucareli, Mexico

20. Rue de Belleville, Paris

21. 18th Street, Chicago

22. Camden Street, Dublin

23. Foster Street, Sydney

24. Songridan-gil, Séoul

25. Quang An Street, Tay Ho, Hanoi

26. Miracle Mile, Miami

27. Saint-Hubert Plaza, Montréal

28. Troon Street, Athènes

29. Cecil Street, Singapour

30. L.P Leviste Street, Manille

