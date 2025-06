WireImage

Drake fera halte en Suisse cet été

Drake se produira à Zurich cet été. Voici quelques informations sur la date du concert et la vente des billets.

Si vous êtes fan de Drake, voici une bonne nouvelle. L'interprète de Hotline Bling se produira en effet en terre helvétique cet été, dans le cadre de sa tournée $ome $pecial $hows 4 UK EU. Il se produira à Zurich, au Hallenstadion, le 11 août.

source: live nation

Les billets seront mis en vente dès le 6 juin 2025 à 15 h, selon Live Nation. Il sera possible de s'inscrire à une prévente, le 5 juin à midi.

Ses haltes sur le Vieux Continent sont très attendues. Cette étape Royaume-Uni/UE fait suite à sa tournée australienne à guichets fermés de février 2025 avec l'Anita Max Win Tour.

«Drake, cinq fois lauréat d'un Grammy Award et superstar mondiale multi-platine, a annoncé aujourd'hui son retour tant attendu en Europe et au Royaume-Uni (...) Cette tournée marque le premier retour de Drake en Europe et au Royaume-Uni depuis son Assassination Vacation Tour de 2019.» Live Nation.

Comme le présente Live Nation, le rappeur d'origine canadienne a fait sensation en 2009 avec son premier EP, So Far Gone, dont il a vendu plus de 650 000 exemplaires vendus. En octobre 2023, Drake a sorti son huitième album studio, For All The Dogs, chez OVO Sound et Republic Records. Il a débuté à la première place des charts américains, avec 23 titres classés au Billboard Hot 100, dont sept dans le top 10. Plus récemment, son album collaboratif avec PARTYNEXTDOOR, $ome $exy $ongs 4 U, est sorti le 14 février 2025.

(jod)