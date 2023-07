25 caricatures qui résument une semaine de folie

L'actualité mondiale et météorologique dans le miroir des caricaturistes. Le tout agrémenté de tweets acerbes.

«Au moins, on n'a pas à s'inquiéter des icebergs.» screenshot: twitter

48 délégations étrangères sont attendues les 11 et 12 juillet à Vilnius, la capitale lituanienne - dont 40 chefs d'État et jusqu'à 150 autres hommes et femmes politiques de haut rang. La guerre d'agression russe, la poursuite du soutien à l'Ukraine et ses perspectives d'accueil, mais aussi le blocage turc de l'adhésion de la Suède à l'Otan seront au cœur de la rencontre.

(dsc)