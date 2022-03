Vidéo: watson

Copin comme cochon

«C'est l'anni de watson? Le média fuchsia et bizarre, là?»

Marie-Adèle Copin aime critiquer le monde qui l'entoure. Même le média pour lequel elle travaille. Même quand celui-ci fête son premier anniversaire!

Bon anniversaire! Cette semaine, watson, le média fuchsia (et non pas le chien qui s'appelle Watson et qui a gagné le Puppy Bowl) souffle sa première bougie en Suisse romande. «Un an à lire les articles sur les islamo-gauchistes de mon collègue, et j'ai toujours pas compris», comme le souligne notre râleuse de service.

Une année de chroniques «Copin comme cochon», dans lesquelles Marie-Adèle s'est énervée contre des thèmes très importants, comme la façon de faire le barbecue, les vacances entre amis ou le fait que certains ont l'outrecuidance de servir du surimi à leurs invités. Bon anniversaire!

Vidéo: watson

Les épisodes précédents:

Pour les fans absolus, voici la tronche de Marie-Adèle: