Les étranges affiches de films hollywoodiens du Ghana

Aujourd'hui, ces affiches de films ouest-africains peintes à la main sont des objets de collection recherchés, dont seules quelques-unes ont survécu. Elles sont toutes uniques - peintes sur papier, carton ou toile. De plus en plus (comme récemment dans un fil Twitter bien remarqué ), ces œuvres d'art trouvent un nouveau public. Voici quelques-unes des plus belles affiches.

Bien sûr, ces promoteurs de cinémas indépendants ne pouvaient pas se rabattre sur les machines promotionnelles d'Hollywood avec ses affiches sur papier glacé et autres produits publicitaires. Au lieu de ça, des artistes locaux ont été chargés de concevoir des affiches publicitaires.

«African Gaze – le regard africain» est le nom d' une exposition à Londres qui présentait en 2019 l'étrange et merveilleuse forme d'art historique de l'affiche cinématographique ghanéenne. Dans les années 1980, les cassettes vidéo ont trouvé leur chemin au Ghana, en Afrique de l'Ouest. Les promoteurs de films ont voyagé de ville en ville et de village en village pour montrer ces blockbusters hollywoodiens à un public payant.

