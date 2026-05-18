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Animaux pris par surprise: on ne s'en remet pas

Die lustigsten Bilder von der Wildtierkamera: Cute News
Les animaux sauvages sont aussi des poseurs.Image: reddit/watson
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Animaux pris par surprise: on ne s'en remet pas

Pour bien démarrer la semaine, on vous a préparé une série de pitreries réalisées en pleine nature. Et on en a désormais la preuve: mêmes les bêtes sauvages sont des poseuses.
18.05.2026, 05:3218.05.2026, 05:32

Cute News, everyone!

On adore les caméras qui permettent de saisir la faune sauvage. Si vous ne vivez pas dans un endroit qui s'y prête, là il y a des ours ou des ratons laveurs, pas de soucis.

Cute News: Lustige Bilder aus der Wildtierkamera
Image: reddit

On vous a concocté une compilation des images les plus fascinantes et les plus drôles de la nature.

On vous souhaite beaucoup de plaisir.

«Fé koi feu fruc foilu? »

Cute News: Wildtierkamera
Image: reddit

Voici un des trucs chelous que font les ratons laveurs lorsqu'ils pensent ne pas être observés

Lustige Bilder der Wildtierkamera (Cute News)
Image: reddit

Comme le dit cet internaute. cela ne les a pas empêchés d'aller piquer la bouffe des oiseaux

Had a problem with raccoons getting into my bird feeder at night, so I made the pole longer hoping they couldn’t reach it. Still didn’t stop them.
by u/Houseleft in trailcam

Les rois des voleurs.

Bien joli et bien curieux, ce renard

Wildtierkamera
Image: reddit

Voilà pourquoi il faut apprendre aux enfants à ramasseur leurs jouets dans le jardin

Wildtierkamera: Eichhörnchen
Image: pinterest

... parce que sinon lui, il en profite.

Des coyotes californiens pris en train de se chamailler !

Lustige Kojoten in der Wildtierkamera
Image: reddit
Lustige Kojoten in der Wildtierkamera

«Je peux vous aider..?»

Lustiger Bilder von der Wildtierkamera
Image: reddit

«Y'en a qui sont en train de dîner ici!»

Lustiger Bilder von der Wildtierkamera

Un grand classique du kung fu

Die lustigsten Bilder der Wildtierkamera
Image: reddit

On ne s'en lasse pas.

Des images captivantes d’une grande meute de loups dans la neige

GIF animéJouer au GIF
gif: reddit
Cet animal malchanceux a remporté un prix prestigieux

On dirait un élan qui en porte un autre sur son dos... non? ❤❤❤

Lustige Bilder aus der Wildtierkamera: Elch
(Si votre gamin vous pose la question et que vous n'avez pas envie de lui répondre honnêtement).Image: reddit

Une photo de famille particulièrement adorable

Lustige Bilder aus der Wildtierkamera
Image: x/trail_cams

Maman ours et ses petits

Die lustigsten Bilder von der Wildtierkamera
Image: reddit

Un ours qui se tient debout ou un déguisement de malade? On ne le saura jamais

Die lustigsten Bilder aus der Wildtierkamera (Cute News): Bär
Image: reddit

Et ça continue.

On l'a tous fait au photomaton: «Allez! Une avec une grimace »

Lustige Tiere von der Wildtierkamera erwischt
Image: instagram

C'est la langue de la semaine.

Un renard du Tibet qui a l'air bien débile... en toute amitié, bien sûr

Die lustigsten Bilder von der Wildtierkamera: Tibetfuchs
Image: reddit

BG

Schöne Tiere aus der Wildtierkamera
Image: reddit

C'est quoi ce machin?

Die lustigsten Tiere in der Wildtierkamera
Image: reddit

«Allez les gars, hop hop hop!»

Baby Foxes
by u/Additional_Peach_387 in trailcam
Les chats n'ignorent que certaines personnes, et on sait pourquoi

T'as de beaux yeux, tu sais

Lustige Bilder aus der Wildtierkamera
Image: x/Trail_Cams

Musique de Barry White

Lustige Bilder aus der Wildtierkamera

Difficile de faire plus élégant

Die lustigsten und schönsten Wildtierkamera-Bilder: Cute News mit Fuchs
Image: x/trail_cams

POV: vous êtes en train de regarder les Cute News

cute news tier truthahn wildtierkamera https://x.com/Trail_Cams/status/1727728499253760397/photo/1
Image: x/trail_cams
Surprise

Presque réveillés?

C'est officiel: voici les chats les plus canons de Suisse

Encore un classique qu'on adore

Cute News: Wildtierkamera
Image: x/trail_cams

«Mince, j'ai encore fermé les yeux pendant la photo»

Cute News: Wildtierkamera

On vous fait un poutou pour dire au revoir...

Die lustigsten Tiere aus der Wildtierkamera
Image: reddit

...allez, bye bye!

Cute news: Lustige Bilder von der Wildtierkamera
Image: reddit

(sim/cmu, trad joe)

Les animaux et les caméras, toute une histoire 👇🏼

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