Les animaux sauvages sont aussi des poseurs. Image: reddit/watson

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Animaux pris par surprise: on ne s'en remet pas

Pour bien démarrer la semaine, on vous a préparé une série de pitreries réalisées en pleine nature. Et on en a désormais la preuve: mêmes les bêtes sauvages sont des poseuses.

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On adore les caméras qui permettent de saisir la faune sauvage. Si vous ne vivez pas dans un endroit qui s'y prête, là il y a des ours ou des ratons laveurs, pas de soucis.

On vous a concocté une compilation des images les plus fascinantes et les plus drôles de la nature.

On vous souhaite beaucoup de plaisir.

«Fé koi feu fruc foilu? »

Voici un des trucs chelous que font les ratons laveurs lorsqu'ils pensent ne pas être observés

Comme le dit cet internaute. cela ne les a pas empêchés d'aller piquer la bouffe des oiseaux

Les rois des voleurs.

Bien joli et bien curieux, ce renard

Voilà pourquoi il faut apprendre aux enfants à ramasseur leurs jouets dans le jardin

... parce que sinon lui, il en profite.

Des coyotes californiens pris en train de se chamailler !

«Je peux vous aider..?»

«Y'en a qui sont en train de dîner ici!»

Un grand classique du kung fu

On ne s'en lasse pas.

Des images captivantes d’une grande meute de loups dans la neige

On dirait un élan qui en porte un autre sur son dos... non? ❤❤❤

(Si votre gamin vous pose la question et que vous n'avez pas envie de lui répondre honnêtement). Image: reddit

Une photo de famille particulièrement adorable

Maman ours et ses petits

Un ours qui se tient debout ou un déguisement de malade? On ne le saura jamais

Et ça continue.

On l'a tous fait au photomaton: «Allez! Une avec une grimace »

C'est la langue de la semaine.

Un renard du Tibet qui a l'air bien débile... en toute amitié, bien sûr

BG

C'est quoi ce machin?

Image: reddit

«Allez les gars, hop hop hop!»

T'as de beaux yeux, tu sais

Musique de Barry White

Difficile de faire plus élégant

POV: vous êtes en train de regarder les Cute News

Presque réveillés?

Encore un classique qu'on adore

«Mince, j'ai encore fermé les yeux pendant la photo»

On vous fait un poutou pour dire au revoir...

...allez, bye bye!

(sim/cmu, trad joe)

Les animaux et les caméras, toute une histoire 👇🏼

23 photos qui prouvent que les chats sont liquides 1 / 25 23 photos qui prouvent que les chats sont liquides source: sadanduseless