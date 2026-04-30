Ces oiseaux sublimes ont remporté un prix prestigieux

Cet animal malchanceux a remporté un prix prestigieux
Oubliez les documentaires animaliers trop sérieux. Le prix du public des Nikon Comedy Wildlife Awards vient de récompenser les moments les plus absurdes de la nature. Pour voir un rhinocéros avec une perruque d'algues, c'est par ici.
La photographe britannique Alison Tuck a remporté le prix du public du Nikon Comedy Wildlife Awards avec son cliché «Où est mon nid?». Ce concours international de photographie récompense les photos d'animaux drôles, surprenantes ou insolites.
Tuck a remporté le concours face à 40 images impressionnantes. Elle a exposé ses premières œuvres à l'âge de 15 ans (!). Elle confie à propos de sa passion: «J'adore photographier les animaux – des minuscules fourmis aux éléphants sur terre, des petits crabes aux orques dans la mer, ou des petits souimangas aux rapaces dans les airs. Chaque animal a sa propre histoire, et immortaliser ces histoires est très précieux pour moi.»
L'image gagnante:
Voici une sélection des images soumises:
Quelle photo préférez-vous?
(cst)
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