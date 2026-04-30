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Ces oiseaux sublimes ont remporté un prix prestigieux

Cet animal malchanceux a remporté un prix prestigieux

Oubliez les documentaires animaliers trop sérieux. Le prix du public des Nikon Comedy Wildlife Awards vient de récompenser les moments les plus absurdes de la nature. Pour voir un rhinocéros avec une perruque d'algues, c'est par ici.
30.04.2026, 05:3630.04.2026, 05:36

La photographe britannique Alison Tuck a remporté le prix du public du Nikon Comedy Wildlife Awards avec son cliché «Où est mon nid?». Ce concours international de photographie récompense les photos d'animaux drôles, surprenantes ou insolites.

Tuck a remporté le concours face à 40 images impressionnantes. Elle a exposé ses premières œuvres à l'âge de 15 ans (!). Elle confie à propos de sa passion: «J'adore photographier les animaux – des minuscules fourmis aux éléphants sur terre, des petits crabes aux orques dans la mer, ou des petits souimangas aux rapaces dans les airs. Chaque animal a sa propre histoire, et immortaliser ces histoires est très précieux pour moi.»

L'image gagnante:

Nikon Comedy Wildlife Awards 2025
Une journée venteuse aux falaises de Bempton, sur la côte de la mer du Nord, en pleine période de reproduction. Les falaises de craie abruptes du Yorkshire du Nord constituent un habitat important pour de nombreux oiseaux marins. Celui-ci vient de se faire un masque aux herbes super efficace avec son nid pour effacer les pores de son bec. Image: Alison Tuck / Nikon Comedy Wildlife Awards

Voici une sélection des images soumises:

Une colonie de grenouilles s'entraide pour voir au-delà des limites de l'Australie.
Une colonie de grenouilles s'entraide pour voir au-delà des limites de l'Australie.Image: Andrew Mortimer / Nikon Comedy Wildlife Awards
Il pleut des iguanes en Floride
Deux lions amoureux dans le parc national du Serengeti en Tanzanie.
Deux lions amoureux dans le parc national du Serengeti en Tanzanie.Image: Massimo Felici / Nikon Comedy Wildlife Awards
Le rhinocéros plonge sous l'eau pour chercher de la nourriture et refait surface avec une «coiffure» de plantes aquatiques, au Népal.
Le rhinocéros plonge sous l'eau pour chercher de la nourriture et refait surface avec une «coiffure» de plantes aquatiques, au Népal.Image: Yann Chauvette / Nikon Comedy Wildlife Awards
Nikon Comedy Wildlife Awards 2025
Une ourse montre les dents, Finlande.Image: Valtteri Mulkahainen / Nikon Comedy Wildlife Awards
Un éléphant du Sri Lanka joue à «coucou» avec ses oreilles.
Un éléphant du Sri Lanka joue à «coucou» avec ses oreilles. bild: Henry Szwinto / Nikon Comedy Wildlife Awards
Un écureuil acrobatique, en Belgique. Malheureusement, la forêt où la photo a été prise a été déboisée en raison d'une infestation de scolytes.
Un écureuil acrobatique, en Belgique. Malheureusement, la forêt où la photo a été prise a été déboisée en raison d'une infestation de scolytes.Image: Stefan Cruysberghs / Nikon Comedy Wildlife Awards
Nikon Comedy Wildlife Awards 2025
Deux guillemots de Troïl nichent sur une petite falaise exiguë. Les disputes concernant les sites de nidification sont fréquentes. La photo peut paraître cocasse, mais elle illustre un conflit sérieux en Norvège.Image: Warren Price / Nikon Comedy Wildlife Awards
La photographe intitule sa photo «Battle Hug», Singapour.
La photographe intitule sa photo «Battle Hug», Singapour.Image: jessica Emmett / ikon Comedy Wildlife Awards
Nikon Comedy Wildlife Awards 2025
Un sifaka couronné se lèche le doigt, Madagascar.Image: Liliana Luca / Nikon Comedy Wildlife Awards
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Nikon Comedy Wildlife Awards 2025
Des renards dans une vallée sablonneuse aux Pays-Bas.Image: Paula Rustemeier/Nikon Comedy Wildlife Awards
Nikon Comedy Wildlife Awards 2025
Deux grenouilles vertes se disputent un territoire, États-Unis.Image: Grayson Bell / Nikon Comedy Wildlife Awards
Volunteer Point se situe dans les îles Malouines, dans l'Atlantique Sud. C'est l'un des plus importants sites de reproduction pour les manchots royaux.
Volunteer Point se situe dans les îles Malouines, dans l'Atlantique Sud. C'est l'un des plus importants sites de reproduction pour les manchots royaux.Image: Ralph Robinson / ikon Comedy Wildlife Awards
Quelle photo préférez-vous?

(cst)

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