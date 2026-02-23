Cute news

27 bestioles adorables qui vont vous aider à moins bosser

Avec les Cute News, c'est le plein de bonne humeur garanti. Rien de ce que vous trouverez sur cette page n'est anxiogène. On laisse ça pour le reste de l'actu.

Cute News, everybody!

Saviez-vous qu'il existe environ 8 000 espèces de grenouilles? Aujourd'hui, nous allons même découvrir un crapaud à épines. À suivre!

Bonjour tout le monde!

Pris en flagrant délit.

Avez-vous déjà vu un bébé pigeon?

Chérie, les nouveaux voisins ont emménagé!

Quand on vous arrête pour une inspection de skis au milieu des pistes.

Même les chiens méritent une fête d'anniversaire.

Langue de la semaine:

Si votre week-end était ennuyeux...imaginez le sien.

Occasion vue et saisie:

Mes projets pour le week-end:

Quand un chat aveugle découvre la neige pour la première fois:

Le regard que votre chien vous lance lorsque vous mangez:

Tellement moelleux!

Il pleut un peu trop dehors.

Grumpy Cuteness:

Aujourd'hui, nous allons apprendre quelque chose. C'est pourquoi je vais vous présenter le crapaud à moustaches d'Emei.

Et oui, vous avez bien vu, ce sont des piques autour de la bouche.

Les mâles en ont besoin pendant la saison des amours, lorsqu'ils se battent avec leurs congénères pour les sites de nidification.

Voici une vidéo de crapauds à moustaches qui se battent:

Les mâles ne se battent pas à mort, mais présentent ensuite de nombreuses blessures.

Après la saison des amours, les épines tombent et ne repoussent que la saison suivante.

Image: creative commons

Ces crapauds sont originaires de Chine, mais sont menacés d'extinction en raison de la perte de leur habitat.

La particularité du crapaud à moustaches réside dans le fait que les mâles sont plus grands que les femelles. Chez la plupart des autres espèces de grenouilles, c'est exactement l'inverse.

Voici une autre photo sans les pointes.

Enfin, un fait général concernant les grenouilles: il existe plus de 7 800 espèces de grenouilles et de crapauds dans le monde.

Mais nous n'en avons probablement pas encore trouvé beaucoup. Les chercheurs continuent de découvrir des grenouilles dans le sous-bois des forêts primaires.

En raison des événements actuels:

Et zou! On retourne au lit (du moins, mentalement!)