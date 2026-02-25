Bella Hadid est la covergirl de Vogue Italia ce mois-ci, avec une interview réalisée par sa soeur Gigi en prime. image: vogue italia

Ce célèbre top se confie: «J'avais l'impression d'être jetable»

Interviewée par sa célèbre soeur Gigi pour Vogue Italia, le mannequin Bella Hadid est revenue avec honnêteté sur son combat contre la maladie de Lyme, dont elle est atteinte depuis près de 14 ans, et comment cette infection neurologique l'a mise «hors circuit» l'an dernier.

Si Bella et Gigi Hadid campent parmi les mannequins les plus puissantes et influentes de la planète depuis plus d'une décennie, les deux soeurs de 29 et 30 ans ont connu leurs lots de revers.

Les deux soeurs Hadid, en 2016. Image: Corbis Entertainment

C'est particulièrement le cas de Bella, dont l'année 2025 a été marquée par de graves problèmes de santé et plusieurs mois de lourds traitements contre la maladie de Lyme, une affection neurologique chronique dont elle est atteinte depuis 2012.

Lors d'une interview entre soeurs pour Vogue, le mannequin, qui a dû refuser toutes les propositions de job «pendant presque un an», a révélé ses difficultés à maintenir un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. «Quand j'y pense, ma façon de travailler pendant des années n'était pas viable», admet Bella.

«L’année dernière, même pendant mes traitements, je me surprenais à pleurer si je ne pouvais pas honorer un engagement. J’avais l’impression qu’ils allaient m’oublier à tout moment», confie encore le top à sa soeur.

«J'étais émue parce que j'avais l'impression d'être jetable» Bella Hadid, dans Vogue Italia

L'on apprendra également que Bella a assuré le tournage de la série The Beauty, dont elle fait partie des guests stars, au milieu de son traitement. «Ryan (Murphy, le réalisateur ndr) m’a donné beaucoup de confiance, même à un moment où j’étais épuisée physiquement et émotionnellement.»

«Nous avons tourné pendant six mois, en plein traitement contre la maladie de Lyme et alors que je gérais d’autres problèmes personnels.»

Bella Hadid a fait une apparition courte, mais remarquée dans la série The Beauty, sur Disney+.

«Cela a été très éprouvant émotionnellement, mais j'ai réussi à exprimer toutes ces émotions à travers mon corps et à les canaliser dans mon art et mon travail. Cela m'a procuré une grande satisfaction», explique Bella. «Il m’a vraiment poussée à sortir de ma zone de confort, à lâcher prise. 'Il faut que tu fasses un peu la folle', me disait-il.»

«Même quand il m’a demandé de boire dans les toilettes, j’ai voulu me donner à fond, comme je l’ai toujours fait dans ma carrière (...)» Bella Hadid, au sujet du réalisateur Ryan Murphy

Qu'on se rassure toutefois pour le top model de 29 ans: Bella Hadid a désormais appris à dire «non» sans culpabiliser. «Les succès et ce que je fais dans mon travail ne reflètent pas qui je suis en tant que personne, à quel point je suis aimée ou à quel point je suis quelqu'un de bien», affirme-t-elle.

«C’est tellement plus satisfaisant de pouvoir rester au Texas avec mes chevaux et mon chien, de vivre une vie authentique, et ensuite de reprendre le travail» Bella Hadid

«Pendant longtemps, si je disais non à quelque chose, j'avais peur qu'on ne me rappelle plus jamais. Mais j'ai fini par me débarrasser de cette idée, et maintenant je sais que les gens connaissent mon cœur, ma personnalité et qui je suis. Et c'est très bien comme ça», conclut Bella Hadid avec sagesse.



La jeune femme n'est pas la seule à souffrir de la maladie de Lyme: sa mère, Yolanda, mannequin de 62 ans et ancienne candidate de télé-réalité, et son frère, Anwar, 26 ans, sont également tous deux atteints de cette pathologie transmise par les tiques.

Depuis son diagnostic, à l'âge de 16 ans, Bella Hadid a régulièrement partagé son parcours sur Instagram, notamment ses longs séjours à l'hôpital et ses perfusions intraveineuses pendant ses séances de coiffure et de maquillage. Après une nouvelle hospitalisation en septembre 2025, Sa mère a salué le courage dans une longue publication.

Yolanda et Bella Hadid sont toutes deux atteintes de cette maladie. instagram: yolanda hadid

«Aucun enfant ne devrait souffrir physiquement d'une maladie chronique incurable. J'admire ton courage et ta volonté de continuer à te battre pour la santé malgré les protocoles défaillants et les innombrables revers que tu as subis», écrivait Yolanda l'an dernier.

Deux ans après une hospitalisation de près de 3 mois en 2023, Bella Hadid était de retour à l'hôpital pour subir de nouveaux traitements, en septembre 2025. instagram: yolanda hadid

Parmi la trentaine de symptômes quotidiens? Maux de tête, insomnie, sensibilité à la lumière et au bruit, troubles de la concentration, anxiété, confusion, douleurs articulaires, troubles alimentaires, nausées et variations de poids. «Je ressens chaque jour au moins dix de ces caractéristiques sans faute», avait fait savoir Bella sur Instagram.

Plusieurs autres célébrités sont touchées par cette maladie, dont Justin Timberlake, Justin Bieber, Avril Lavigne, Ben Stiller ou encore Kelly Osbourne. (mbr)

