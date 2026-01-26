Dans cet article, nous allons vous présenter le poisson chauve-souris des Galápagos connu pour se balader dans les fonds marins avec du rouge à lèvres et un air blasé. Image: Wikicommons

Cute news

C'est l'heure de faire le plein de mignonneries!

Avec les Cute News, c'est le plein de bonne humeur garanti. Rien de ce que vous trouverez sur cette page n'est anxiogène. On laisse ça pour le reste de l'actu.

Debout les campeurs et haut les coeurs, n'oubliez pas vos bottes parce que ça caille aujourd'hui. Ça caille tous les jours par ici, on n'est pas à Miami.

Heureusement, nous sommes là pour vous avec notre traditionnelle sélection hebdomadaire d'images trop mignonnes.

Faire ses premiers pas n'est pas une chose facile.

Cet ami qui peut dormir sur n'importe quoi.

Cet autre ami qui peut dormir n'importe où.

Avez-vous déjà vu une biche albinos?

A moins que ce soit du leucistisme, puisque ses yeux ne semblent pas rouges? C'est une anomalie génétique qui est à l'origine du pelage blanc, un phénomène est fréquent chez les oiseaux.

Ce n’est pas pratique de courir avec une trompe qui part dans tous les sens.

Le voleur de lait a été identifié.

Il a été retrouvé caché dans une boite à oeufs.

Quand je rentre chez moi en trombe à 17h pour ne rien faire du tout.

Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait: il est temps de jeter votre sapin de Noël!

Cette langue doit être si râpeuse.

L'amitié interespèce existe:

Testé et validé par un client.

On peut même plus se gratter tranquillement.

Vous non plus, vous ne l'imaginiez pas si grand?

Non, ce poisson ne porte pas de rouge à lèvres.

C'est le poisson chauve-souris des Galápagos.

Selon certains biologistes marins, sa bouche rouge permettrait d’améliorer la reconnaissance des espèces pendant la reproduction.

Image: imago stock&people

Comme ce ne sont pas de bons nageurs, ils utilisent leurs nageoires comme des pattes pour se déplacer.

Il est étrange non seulement de face, mais aussi de dessus:

Image: imago images

Il peut atteindre 40 centimètres de long et vivre jusqu'à 12 ans.

Image: imago stock&people

Il dispose d'une corne qu'il utilise pour attirer ses proies.

Image: imago stock&people

Le poisson chauve-souris des Galápagos n'a pas d'ennemis naturels.

Image: imago images

Les otaries ne chassent pas ces poissons, mais les utilisent comme des jouets sans les tuer.

Image: imago images

Ce sont des animaux joueurs qui s'amusent souvent avec d'autres poissons.

Les dauphins aussi adorent jouer avec d'autres espèces.

