Cute news

C'est lundi, c'est le plein de Cute News!

Dans cet article, nous allons vous présenter le poisson-chauve-souris des Galápagos connu pour se balader dans les fonds marins avec du rouge à lèvres et un air blasé.
Cute news

C'est l'heure de faire le plein de mignonneries!

Avec les Cute News, c'est le plein de bonne humeur garanti. Rien de ce que vous trouverez sur cette page n'est anxiogène. On laisse ça pour le reste de l'actu.
26.01.2026, 05:3026.01.2026, 05:30
Corina Mühle
Corina Mühle

Debout les campeurs et haut les coeurs, n'oubliez pas vos bottes parce que ça caille aujourd'hui. Ça caille tous les jours par ici, on n'est pas à Miami.

Heureusement, nous sommes là pour vous avec notre traditionnelle sélection hebdomadaire d'images trop mignonnes.

Faire ses premiers pas n'est pas une chose facile.

Image: reddit

Cet ami qui peut dormir sur n'importe quoi.

Image: reddit

Cet autre ami qui peut dormir n'importe où.

cute news tier katze https://www.reddit.com/r/IfIFitsISits/comments/1qi2w2a/if_i_fit_i_sits/
Image: reddit

Avez-vous déjà vu une biche albinos?

Image: reddit

A moins que ce soit du leucistisme, puisque ses yeux ne semblent pas rouges? C'est une anomalie génétique qui est à l'origine du pelage blanc, un phénomène est fréquent chez les oiseaux.

On ne dirait pas, mais Veronika est incroyable

Ce n’est pas pratique de courir avec une trompe qui part dans tous les sens.

Image: reddit

Le voleur de lait a été identifié.

cute news tier katze https://imgur.com/gallery/he-did-not-drink-any-milk-ok-Wrw1Kjk#/t/aww
Image: imgur

Il a été retrouvé caché dans une boite à oeufs.

cute news tier katze https://www.reddit.com/r/IfIFitsISits/comments/1qgsq5m/what_type_of_egg_is_this/
Image: reddit

Quand je rentre chez moi en trombe à 17h pour ne rien faire du tout.

Image: instagram

Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait: il est temps de jeter votre sapin de Noël!

cute news tier katze https://www.reddit.com/r/ChristmasCats/comments/1qfunb8/the_christmas_tree_has_helped_clara_realize_her/
Image: reddit
Une famille retrouve son chat cinq ans après sa disparition

Cette langue doit être si râpeuse.

cute news tier tiger https://www.reddit.com/r/bigcats/comments/1qhvxmb/when_this_cat_is_only_one_glass_away/
Image: reddit

L'amitié interespèce existe:

Image: reddit

Testé et validé par un client.

cute news tier katze https://www.reddit.com/r/IfIFitsISits/comments/1qhywtj/its_a_perfect_fit/
Image: reddit

On peut même plus se gratter tranquillement.

Image: instagram

Vous aimez les renards? Vous aller adorer ce diaporama:

Vous non plus, vous ne l'imaginiez pas si grand?

Image: imgur
La bagarre la plus mignonne du jour

Non, ce poisson ne porte pas de rouge à lèvres.

Diese süssesten und lustigsten Tier-Bilder sind alles, was du heute gesehen haben musst Seefledermaus
Image: imgur

C'est le poisson chauve-souris des Galápagos.

Seefledermaus (Ogcocephalus darwini)
Image: creative commons

Selon certains biologistes marins, sa bouche rouge permettrait d’améliorer la reconnaissance des espèces pendant la reproduction.

Rotlippen-Fledermausfisch, Darwin-Fledermausfisch (Ogcocephalus darwini), Cocos Island, Kokosinsel, Costa Rica, Nordamerika Copyright: imageBROKER/NorbertxProbst ibxnpr04174475.jpg Rotlippen Bat fish ...
Image: imago stock&people

Comme ce ne sont pas de bons nageurs, ils utilisent leurs nageoires comme des pattes pour se déplacer.

Image: imgur

Il est étrange non seulement de face, mais aussi de dessus:

Weird sea life in the Galapagos. Red-lipped batfish (Ogcocephalus darwini) lying on sandy seabed. Isabella Island, Galapagos, September.
Image: imago images

Il peut atteindre 40 centimètres de long et vivre jusqu'à 12 ans.

Rotlippen-Fledermausfisch, Ogcocephalus darwini, Cabo Douglas, Fernandina Island, Galapagos, Ecuador Red-lipped Batfish, Ogcocephalus darwini, Cabo Douglas, Fernandina Island, Galapagos, Ecuador Rotli ...
Image: imago stock&people

Il dispose d'une corne qu'il utilise pour attirer ses proies.

Red-lipped batfish (Ogcocephalus darwini) Galapagos. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY 1426086 MichaelxPitts Red lipped batfish Ogcocephalus darwini Galapagos PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY 1426086 Mi ...
Image: imago stock&people

Le poisson chauve-souris des Galápagos n'a pas d'ennemis naturels.

Seefledermaus (Ogcocephalus darwini)
Image: imago images

Les otaries ne chassent pas ces poissons, mais les utilisent comme des jouets sans les tuer.

A young Galapagos sea lion Zalophus wollebaeki holds a red-lipped batfish Ogcocephalus darwini in its mouth. The sea lion was using the living batfish as a toy, dropping and chasing it as it tried to ...
Image: imago images

Ce sont des animaux joueurs qui s'amusent souvent avec d'autres poissons.

Image: instagram

Les dauphins aussi adorent jouer avec d'autres espèces.

Image: instagram
La plus grande colonie d'éléphants de mer est en danger

Maintenant, on vous laisse rouler dans la semaine.

Image: reddit
