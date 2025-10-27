pluie modérée
Cute news

Cute News: 25 images et mèmes d'animaux qui font du bien

25 images et mèmes d'animaux qui font du bien

Les Cute News, vous les connaissez, et si vous êtes nouveau ici, installez-vous pour scroller cette page faite de «choupitude» et de bonne humeur.
27.10.2025, 05:34
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Cute News pour tout le monde!

Cette sélection d'images adorables a été pensée par un panel d'experts (nous) dans le seul but de vous faire du bien.

En effet, les choses mignonnes activent le circuit de la récompense dans le cerveau, provoquant une libération de dopamine et de sérotonine qui génère du plaisir et du bien-être. Les images mignonnes peuvent aussi améliorer la concentration, la performance et la créativité.

Donc si votre patron vous surprend à lire les Cute News, dites-lui que vous êtes en train d'optimiser vos performances en scrollant notre article.

Le roi de l'infiltration:

Lustige Bilder für Cute News: Katze
Image: reddit

«Désolé, mon chat a cru que c'était OnlyCats»

Lustige Memes für Cute News: Katze am Laptop
Image: reddit

Avez-vous déjà vu un petit de mouette? 😍

Image
Image: instagram

(Une fois adultes, ils sont un peu moins chous)

Cute News: Freche Möwe
Image: facebook
Voici l'animal le plus abandonné en Suisse

«Je peux pas aujourd'hui, je suis occupé»

Lustige Tier-Memes für Cute News: Katze
Image: instagram

En parlant de ça...

Lustige Tier-Memes für Cute News
Image: reddit

Mon chat pendant un tremblement de terre, une tempête et une attaque extra-terrestre. Mon chat lorsqu'un sac en plastique est ouvert

C'est très important de s'oxygéner le cerveau

GIF animéJouer au GIF
Image: reddit

Quand l'un de vos enfants fait du basket:

Lustige Tier-Memes für Cute News: Hunde Welpen
Image: reddit

Mon chien après avoir mangé mon livre de philosophie:

Lustige Tier-Memes
Image: instagram
La parade d'Halloween la plus ridiculement chou est de retour

Les écureuils ont aussi droit à leur doudou

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Quand tu veux profiter une dernière fois du jacuzzi avant l'hiver

Lustige Bilder für Cute News: Bär
Image: reddit

La différence entre les enfants et les animaux domestiques? Aucune.

Lustige Tier-Memes
Image: instagram

Mon chien fait exactement ce que je viens de lui dire de ne pas faire.

Pour rappel, cette photo ultra mignonne existe

Cute News: Herziges Lamm
Image: reddit
Dans l'avion, la vie d'un chien ne vaut pas plus qu'une valise

Qu'est-ce qui est si drôle, Steve?

Lustige Tier-Memes für Cute News
Image: instagram

On est toujours plus beau sous cet angle

Die lustigsten und schönsten Tierbilder: Giraffe für Cute News
Image: reddit

Ce crapaud, qui s'est offert une confortable résidence d'été :

Cute News: Lustige Tiere und Kröte
Image: imgur

Attention, ces chaussures sont la maison d'été de Jabba le crapaud, veuillez ne pas déranger !

Un petit coup de langue:

Cute News: Zunge der Woche
Image: facebook

Nos projets pour le week-end:

Cute News: Die herzigsten und besten Tierbilder der Woche: Bär
Image: reddit

Quand tu es le préféré de la famille:

Lustige und Herzige Tiere für Cute News: Capybara-Bad
Image: facebook

Si quelqu'un dit un jour que les requins ne sont pas mignons, montrez-lui ces photos du requin-léopard!

Cute News: Lustige Bilder vom Leoparden-Hai
Image: Shutterstock

Ce requin à l'apparence amicale vit dans le Pacifique oriental, de l'Oregon au golfe de Californie, et peut atteindre une longueur maximale de deux mètres.

Cute News: Lustige Bilder vom Leoparden-Hai
Image: Shutterstock
Image
Image: reddit
Une menace sérieuse pour la santé dans la viande de requin en Suisse

Sortez les vêtements chauds pour l'automne:

L'écarteur chez l'hygiéniste dentaire:

Lustige Tier-Bilder für Cute News
Image: instagram

Moi, quand je suis fatigué:

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram
Voilà, les Cute News c'est fini, merci, «adjeu c'te équipe» et à la semaine prochaine!

On termine sur un joli sauvetage:

Il l'a échappé belle
