25 images et mèmes d'animaux qui font du bien

Les Cute News, vous les connaissez, et si vous êtes nouveau ici, installez-vous pour scroller cette page faite de «choupitude» et de bonne humeur.

Cette sélection d'images adorables a été pensée par un panel d'experts (nous) dans le seul but de vous faire du bien.

En effet, les choses mignonnes activent le circuit de la récompense dans le cerveau, provoquant une libération de dopamine et de sérotonine qui génère du plaisir et du bien-être. Les images mignonnes peuvent aussi améliorer la concentration, la performance et la créativité.

Donc si votre patron vous surprend à lire les Cute News, dites-lui que vous êtes en train d'optimiser vos performances en scrollant notre article.

Le roi de l'infiltration:

«Désolé, mon chat a cru que c'était OnlyCats» Image: reddit

Avez-vous déjà vu un petit de mouette? 😍

(Une fois adultes, ils sont un peu moins chous)

«Je peux pas aujourd'hui, je suis occupé»

En parlant de ça...

Mon chat pendant un tremblement de terre, une tempête et une attaque extra-terrestre. Mon chat lorsqu'un sac en plastique est ouvert



C'est très important de s'oxygéner le cerveau

Quand l'un de vos enfants fait du basket:

Mon chien après avoir mangé mon livre de philosophie:



Les écureuils ont aussi droit à leur doudou

Quand tu veux profiter une dernière fois du jacuzzi avant l'hiver

La différence entre les enfants et les animaux domestiques? Aucune.

Mon chien fait exactement ce que je viens de lui dire de ne pas faire.

Pour rappel, cette photo ultra mignonne existe

Qu'est-ce qui est si drôle, Steve?

On est toujours plus beau sous cet angle

Ce crapaud, qui s'est offert une confortable résidence d'été :

Attention, ces chaussures sont la maison d'été de Jabba le crapaud, veuillez ne pas déranger !

Un petit coup de langue:

Nos projets pour le week-end:

Quand tu es le préféré de la famille:

Si quelqu'un dit un jour que les requins ne sont pas mignons, montrez-lui ces photos du requin-léopard!

Image: Shutterstock

Ce requin à l'apparence amicale vit dans le Pacifique oriental, de l'Oregon au golfe de Californie, et peut atteindre une longueur maximale de deux mètres.

Image: Shutterstock

Sortez les vêtements chauds pour l'automne:

L'écarteur chez l'hygiéniste dentaire:

Moi, quand je suis fatigué:

Voilà, les Cute News c'est fini, merci, «adjeu c'te équipe» et à la semaine prochaine!