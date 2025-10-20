larges éclaircies10°
Etats-Unis

La Halloween Dog Parade est de retour

La parade d'Halloween la plus ridiculement chou est de retour

Ce dimanche s'est déroulé la traditionnelle «Halloween Dog Parade» à New York. A cette occasion, les toutous ont enfilé leurs costumes les plus ridicules et extravagants.
20.10.2025, 20:4020.10.2025, 20:40

Voici l'article qui détendra l'atmosphère en cette fin de journée, et qui vous mettra une patte dans la saison d'Halloween.

Ce dimanche 19 octobre s'est en effet déroulé le 35e défilé annuel des chiens d'Halloween dans Tompkins Square, qui abrite le plus ancien parc canin officiel de New York.

Cet événement très couru a été organisé pour la première fois par New York Dog Parade, une organisation à but non lucratif «qui se consacre à répandre la joie et à aider les animaux de compagnie à travers des événements centrés sur les chiens», détaille le média People.

Quelques nouveautés se sont invitées dans cette édition, notamment l'intégration de «maréchaux de parade», soit des rôles tenus par quatre chiens adoptables issus de refuges new-yorkais.

Des centaines de toutous se sont inscrits pour participer à ce bal déjanté, vêtus de leurs atours les plus ridiculement adorables – il est en effet difficile de faire peur avec ces petites frimousses. On a retrouvé Luffy, des «hot dogs» malhabiles, des «politichiens», des déguisements dont on n'a aucune idée à quoi ils font référence et même une équipe sanitaire.

On vous laisse en photos!

Bastian, dans son déguisement de Lorax.
Bastian, dans son déguisement de Lorax. image: média people
Un ange!Image: Anadolu
Les hot dogs les plus appétissants de New York. Image: Anadolu
<3Image: Anadolu
Où est Charlie?Image: Anadolu
Vous reconnaissez?Image: Anadolu
Image: Anadolu
Image: Anadolu
Image: Anadolu
Le cool en personne. Image: Anadolu
Image: Anadolu
Image: Anadolu
Image: Anadolu
Image: Anadolu
Simba!Image: Anadolu

(jod)

