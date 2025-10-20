La parade d'Halloween la plus ridiculement chou est de retour
Voici l'article qui détendra l'atmosphère en cette fin de journée, et qui vous mettra une patte dans la saison d'Halloween.
Ce dimanche 19 octobre s'est en effet déroulé le 35e défilé annuel des chiens d'Halloween dans Tompkins Square, qui abrite le plus ancien parc canin officiel de New York.
Cet événement très couru a été organisé pour la première fois par New York Dog Parade, une organisation à but non lucratif «qui se consacre à répandre la joie et à aider les animaux de compagnie à travers des événements centrés sur les chiens», détaille le média People.
Quelques nouveautés se sont invitées dans cette édition, notamment l'intégration de «maréchaux de parade», soit des rôles tenus par quatre chiens adoptables issus de refuges new-yorkais.
Des centaines de toutous se sont inscrits pour participer à ce bal déjanté, vêtus de leurs atours les plus ridiculement adorables – il est en effet difficile de faire peur avec ces petites frimousses. On a retrouvé Luffy, des «hot dogs» malhabiles, des «politichiens», des déguisements dont on n'a aucune idée à quoi ils font référence et même une équipe sanitaire.
On vous laisse en photos!
The highlight of my week: Halloween Dog Parade. Just an hour of pure joy and laughter seeing the dogs playing, being feted, and photographed. pic.twitter.com/gPAjBjkBg5— Gesha-Marie Bland (@gmgeiko) October 20, 2025
(SO adorable!!! 😝) See the Cutest Canine Costumes from the 2025 New York City Halloween Dog Parade: https://t.co/UU7kgUaqw4 pic.twitter.com/JX0pvUHrQR— Georgeanne Matranga ☮️🟧 (@DTPORGE) October 20, 2025
NYC's most adorable Halloween tradition @ The 35th Annual Tompkins— @newyorkers (@newyorkers_x) October 19, 2025
Square Halloween Dog Parade pic.twitter.com/LxFKvUHdY8
(jod)