Cute news
La rubrique que vous attendez avec impatience est là! <3
Les Cutes News sont déjà de retour! Installez-vous confortablement pour votre minute de détente animale.
Cute News, everybody!
Prêts pour attaquer la semaine? Pas si vite! Voici d’abord les 27 meilleures photos d’animaux qu'on a repérées ces derniers jours.
Il a beaucoup neigé la semaine dernière.
Encore un peu fatigué(e)?
Les oreilles de la semaine:
Pas besoin d'être Picasso...
Voilà pourquoi les CFF étaient encore en retard ce matin.
«Viens ici maintenant!»
La langue de la semaine:
Il fait encore un peu froid dehors...
La plus belle créature de cette planète...
Lorsque vous vous regardez dans le miroir le matin:
Sortie en famille.
On vérifie rapidement si tout le monde est encore là:
Quand le sac en papier reste au sol plus de deux secondes...
«LézTrixx»:
Mini-série du jour: des flocons de neige sur de magnifiques fourrures.
😻❄️
Pour que nous puissions apprendre quelque chose de nouveau, je vais vous expliquer pourquoi les flocons de neige adhèrent si bien à la fourrure.
Cela a un lien avec l'électricité statique.
Lorsque l'air est froid et sec, la fourrure des animaux accumule de l'électricité statique.
Cet effet statique permet aux flocons de neige d'adhérer à la fourrure et de ne pas tomber immédiatement.
Si seulement la physique avait été aussi passionnante à l'école...
Trop cool!
La fourrure emprisonne l'air et isole la chaleur corporelle, maintenant ainsi la surface extérieure froide. Comme moins de chaleur atteint le flocon de neige, celui-ci ne fond pas immédiatement et reste visible sur la fourrure.
C'est tellement mignon quand votre chien a cette mine après une promenade:
Si seulement on pouvait rester des heures assis en plein milieu de nos snacks, comme ça:
«Allez, allez!»
Un peu d'amour pour les marginaux de notre société. 🫶
C'est avec cette sublime créature des mers qu'on termine nos Cute News, votre rubrique préférée de la semaine.
C'est tout pour aujourd'hui! A bientôt, c'te équipe!
