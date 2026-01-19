Cute news

La rubrique que vous attendez avec impatience est là! <3

Les Cutes News sont déjà de retour! Installez-vous confortablement pour votre minute de détente animale.

Corina Mühle Suivez-moi

Plus de «Divertissement»

Cute News, everybody!

Prêts pour attaquer la semaine? Pas si vite! Voici d’abord les 27 meilleures photos d’animaux qu'on a repérées ces derniers jours.

Il a beaucoup neigé la semaine dernière.

Encore un peu fatigué(e)?

Les oreilles de la semaine:

Pas besoin d'être Picasso...

Voilà pourquoi les CFF étaient encore en retard ce matin.

«Viens ici maintenant!»

La langue de la semaine:

Il fait encore un peu froid dehors...

La plus belle créature de cette planète...

Lorsque vous vous regardez dans le miroir le matin:

Sortie en famille.

On vérifie rapidement si tout le monde est encore là:

Quand le sac en papier reste au sol plus de deux secondes...

«LézTrixx»:

Mini-série du jour: des flocons de neige sur de magnifiques fourrures.

😻❄️

Pour que nous puissions apprendre quelque chose de nouveau, je vais vous expliquer pourquoi les flocons de neige adhèrent si bien à la fourrure.

Cela a un lien avec l'électricité statique.

Lorsque l'air est froid et sec, la fourrure des animaux accumule de l'électricité statique.

Cet effet statique permet aux flocons de neige d'adhérer à la fourrure et de ne pas tomber immédiatement.

Si seulement la physique avait été aussi passionnante à l'école...

Trop cool!

La fourrure emprisonne l'air et isole la chaleur corporelle, maintenant ainsi la surface extérieure froide. Comme moins de chaleur atteint le flocon de neige, celui-ci ne fond pas immédiatement et reste visible sur la fourrure.

C'est tellement mignon quand votre chien a cette mine après une promenade:

Si seulement on pouvait rester des heures assis en plein milieu de nos snacks, comme ça:

«Allez, allez!»

Un peu d'amour pour les marginaux de notre société. 🫶

C'est avec cette sublime créature des mers qu'on termine nos Cute News, votre rubrique préférée de la semaine.