Divertissement
Cute news

La rubrique que vous attendez avec impatience est là!

La rubrique que vous attendez avec impatience est là! <3

Les Cutes News sont déjà de retour! Installez-vous confortablement pour votre minute de détente animale.
19.01.2026, 07:1019.01.2026, 07:10
Corina Mühle
Corina Mühle

Cute News, everybody!

Prêts pour attaquer la semaine? Pas si vite! Voici d’abord les 27 meilleures photos d’animaux qu'on a repérées ces derniers jours.

Il a beaucoup neigé la semaine dernière.

GIF animéJouer au GIF
Image: instagram
Un goéland coincé sur un clocher a été sauvé à Genève

Encore un peu fatigué(e)?

cute news tier hund https://imgur.com/gallery/20-nice-wholesome-things-to-brighten-day-vol-167-JETIVJs#/t/aww
Image: imgur

Les oreilles de la semaine:

cute news tier katze https://www.reddit.com/r/funnycats/comments/1qawrpp/ears/
Image: reddit

Pas besoin d'être Picasso...

cute news tier enten https://www.instagram.com/p/DSr93ZwDOy3/?img_index=1
Image: instagram

Voilà pourquoi les CFF étaient encore en retard ce matin.

GIF animéJouer au GIF
Image: reddit

«Viens ici maintenant!»

GIF animéJouer au GIF
Image: reddit

La langue de la semaine:

GIF animéJouer au GIF
Image: instagram

Il fait encore un peu froid dehors...

cute news tier hund https://imgur.com/gallery/someone-isnt-fan-of-mid-january-weather-0WAm0i2#/t/aww
Image: imgur

La plus belle créature de cette planète...

GIF animéJouer au GIF
Image: reddit

Lorsque vous vous regardez dans le miroir le matin:

cute news tier katze https://www.instagram.com/p/DTcf1G_jFxZ/
Image: instagram

Sortie en famille.

cute news tier enten https://ch.pinterest.com/pin/4081455906214627/
Image: pinterest

On vérifie rapidement si tout le monde est encore là:

GIF animéJouer au GIF
Image: instagram

Quand le sac en papier reste au sol plus de deux secondes...

cute news tier katze https://www.reddit.com/r/IfIFitsISits/comments/1qbfi5u/cat_in_a_bag/
Image: reddit

«LézTrixx»:

cute news tier gecko https://ch.pinterest.com/pin/1121888957205804920/
Image: pinterest
Il faisait la taille d'un haricot

Mini-série du jour: des flocons de neige sur de magnifiques fourrures.

cute news tier schneeflock https://www.instagram.com/p/DTK_xfjDC1t/?img_index=1
Image: instagram

😻❄️

cute news tier schneeflock https://www.instagram.com/p/DTK_xfjDC1t/?img_index=1
Image: instagram

Pour que nous puissions apprendre quelque chose de nouveau, je vais vous expliquer pourquoi les flocons de neige adhèrent si bien à la fourrure.

cute news tier schneeflock https://www.instagram.com/p/DTK_xfjDC1t/?img_index=1
Image: instagram

Cela a un lien avec l'électricité statique.

cute news tier schneeflock https://www.instagram.com/p/DTK_xfjDC1t/?img_index=1
Image: instagram

Lorsque l'air est froid et sec, la fourrure des animaux accumule de l'électricité statique.

cute news tier schneeflock https://www.instagram.com/p/DTK_xfjDC1t/?img_index=1
Image: instagram

Cet effet statique permet aux flocons de neige d'adhérer à la fourrure et de ne pas tomber immédiatement.

cute news tier schneeflock https://www.instagram.com/p/DTK_xfjDC1t/?img_index=1
Image: instagram

Si seulement la physique avait été aussi passionnante à l'école...

Trop cool!

cute news tier schneeflock https://www.instagram.com/p/DTK_xfjDC1t/?img_index=1
Image: instagram

La fourrure emprisonne l'air et isole la chaleur corporelle, maintenant ainsi la surface extérieure froide. Comme moins de chaleur atteint le flocon de neige, celui-ci ne fond pas immédiatement et reste visible sur la fourrure.

cute news tier schneeflock https://www.instagram.com/p/DTK_xfjDC1t/?img_index=1
Image: instagram

C'est tellement mignon quand votre chien a cette mine après une promenade:

cute news tier schneeflock https://www.instagram.com/p/DTK_xfjDC1t/?img_index=1
Image: instagram

Si seulement on pouvait rester des heures assis en plein milieu de nos snacks, comme ça:

cute news tier hase https://ch.pinterest.com/pin/1121888957201565228/
Image: pinterest

«Allez, allez!»

cute news tier pferd https://ch.pinterest.com/pin/1121888957199769881/
Image: pinterest

Un peu d'amour pour les marginaux de notre société. 🫶

cute news tier taube https://www.reddit.com/r/Borb/comments/1q94fs8/the_borb_of_pigeons/
Image: reddit

C'est avec cette sublime créature des mers qu'on termine nos Cute News, votre rubrique préférée de la semaine.

GIF animéJouer au GIF
Image: reddit
C'est tout pour aujourd'hui! A bientôt, c'te équipe!
