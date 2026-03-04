beau temps14°
DE | FR
burger
Divertissement
Série

Un film «Game of Thrones» est en préparation

Le futur film tiré de la série porterait sur Aegon Ier, fondateur de la dynastie Targaryen, et sa conquête de Westeros à dos de dragons.
Le futur film tiré de la série porterait sur Aegon Ier, fondateur de la dynastie Targaryen, et sa conquête de Westeros à dos de dragons.Image: HBO

Un film «Game of Thrones» est en préparation

Devenu une franchise, le hit de HBO s'est vu adapté en deux spin-offs pour le petit écran. C'est désormais les salles obscures qui sont visées avec un film actuellement en développement.
04.03.2026, 15:0904.03.2026, 15:09
Sainath Bovay
Sainath Bovay

L'immense phénomène que fut la série Game of Thrones entre 2011 et 2019 n'est pas prêt de s'arrêter. Après deux spin-offs que House of the Dragon et A knight of the Seven Kingdom, la mythologie du Royaume des Sept Couronnes de Westeros s'apprête a franchir un nouveau médium, celui du cinéma.

«Breaking Bad» vient de perdre sa couronne

C'est en tout cas ce qu'annonce son scénariste, et autant dire qu'il s'agit d'un cador, puisqu'on retrouve à la plume Beau Willimon. Celui-ci a fait ses armes notamment en étant showrunner de la série phare de Netflix House of Cards et scénariste derrière les épisodes galactiques mais tout aussi politiques de Andor. Cette adaptation au cinéma de l'univers littéraire imaginé par George R. R. Martin est donc entre de bonnes mains. Selon le média Page Six, l'auteur aurait déjà fourni son script à Warner Bros.

Bien que les détails de l'intrigue n'aient pas été révélés, on sait néanmoins que l'histoire porterait sur la conquête du continent Westeros par Aegon Ier, fondateur de la dynastie Targaryen. Avec le feu de ses dragons, celui-ci a mis sous son joug six des sept royaumes, à travers une conquête sanglante environ 300 ans avant la naissance de sa descendante Daenerys, incarnée par Emilia Clarke dans la série originale.

«Toute la série remonte à lui, et vous ne l'avez encore jamais vu dans aucun épisode»
Une source proche du projet Page Six

House of the Dragon, préquel dédié justement à la dynastie Targaryen, verra d'ailleurs sa troisième saison sortir en juin. Ce spin-off narre un conflit fratricide sur le trône de fer marquant le début de la fin pour la puissance des Targaryens et l'extinction progressive de leurs dragons.

Netflix s'incline: coup de théâtre dans le monde du streaming

Cependant, la vente prochaine de Warner Bros. au studio Paramount et Skydance pour 110 milliards de dollars risque de compromettre l'avenir de ce projet. Si la fusion est approuvée, la nouvelle direction pourrait abandonner les projets en cours de développement pour se lancer dans de nouvelles pistes, laissant à jamais ce script dans les tiroirs.

Le streaming, c'est la vie:
De vrais braquages secouent cette série Netflix française
De vrais braquages secouent cette série Netflix française
de Fred Valet
«Ma fille ne branle pas les mecs»: Netflix se lâche
«Ma fille ne branle pas les mecs»: Netflix se lâche
de Fred Valet
La nouvelle série du créateur de «Breaking Bad» fait un carton
La nouvelle série du créateur de «Breaking Bad» fait un carton
de Thomas Studer
Le top 5 des séries de 2025 de la rédaction de watson
Le top 5 des séries de 2025 de la rédaction de watson
de Team watson
La saison 4 de «The White Lotus» pourrait s'offrir ces deux stars
La saison 4 de «The White Lotus» pourrait s'offrir ces deux stars
de Sainath Bovay
Vous pouvez appeler ce numéro de «Stranger Things» pour de vrai
Vous pouvez appeler ce numéro de «Stranger Things» pour de vrai
de Sainath Bovay
Cette pépite inattendue sur Netflix est un «délice visuel»
Cette pépite inattendue sur Netflix est un «délice visuel»
de Sven Papaux
Thèmes
La BNS a choisi ses futurs billets de banque
1 / 8
La BNS a choisi ses futurs billets de banque
source: emphase
partager sur Facebookpartager sur X
Les Internautes sont persuadés que Jim Carrey a un sosie
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Le CEO de McDo se fait défoncer en mangeant un burger
Personne ne demande à Chris Kempczinski de bosser en cuisine, mais il pourrait au moins bouffer correctement le «Big Arch» devant la caméra. Près de 9 000 commentaires se fichent de lui sur son compte Instagram et c’est très marrant. Florilège.
Chris Kempczinski est réputé pour se filmer dans son bureau en train de manger de la merde des produits McDonald’s, face à la caméra. Une façon, sans doute, de se montrer proche du peuple et de prouver que le PDG de la plus grande chaîne de fast-food au monde goûte parfois ce qu’il fourre dans le gosier de plus de 70 millions de clients par jour.
L’article