Le futur film tiré de la série porterait sur Aegon Ier, fondateur de la dynastie Targaryen, et sa conquête de Westeros à dos de dragons. Image: HBO

Un film «Game of Thrones» est en préparation

Devenu une franchise, le hit de HBO s'est vu adapté en deux spin-offs pour le petit écran. C'est désormais les salles obscures qui sont visées avec un film actuellement en développement.

L'immense phénomène que fut la série Game of Thrones entre 2011 et 2019 n'est pas prêt de s'arrêter. Après deux spin-offs que House of the Dragon et A knight of the Seven Kingdom, la mythologie du Royaume des Sept Couronnes de Westeros s'apprête a franchir un nouveau médium, celui du cinéma.

C'est en tout cas ce qu'annonce son scénariste, et autant dire qu'il s'agit d'un cador, puisqu'on retrouve à la plume Beau Willimon. Celui-ci a fait ses armes notamment en étant showrunner de la série phare de Netflix House of Cards et scénariste derrière les épisodes galactiques mais tout aussi politiques de Andor. Cette adaptation au cinéma de l'univers littéraire imaginé par George R. R. Martin est donc entre de bonnes mains. Selon le média Page Six, l'auteur aurait déjà fourni son script à Warner Bros.

Bien que les détails de l'intrigue n'aient pas été révélés, on sait néanmoins que l'histoire porterait sur la conquête du continent Westeros par Aegon Ier, fondateur de la dynastie Targaryen. Avec le feu de ses dragons, celui-ci a mis sous son joug six des sept royaumes, à travers une conquête sanglante environ 300 ans avant la naissance de sa descendante Daenerys, incarnée par Emilia Clarke dans la série originale.

«Toute la série remonte à lui, et vous ne l'avez encore jamais vu dans aucun épisode» Une source proche du projet Page Six

House of the Dragon, préquel dédié justement à la dynastie Targaryen, verra d'ailleurs sa troisième saison sortir en juin. Ce spin-off narre un conflit fratricide sur le trône de fer marquant le début de la fin pour la puissance des Targaryens et l'extinction progressive de leurs dragons.

Cependant, la vente prochaine de Warner Bros. au studio Paramount et Skydance pour 110 milliards de dollars risque de compromettre l'avenir de ce projet. Si la fusion est approuvée, la nouvelle direction pourrait abandonner les projets en cours de développement pour se lancer dans de nouvelles pistes, laissant à jamais ce script dans les tiroirs.