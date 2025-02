Trump se réjouissait de recevoir Hanouna à Mar-a-Lago. Tristesse. images: keystone, montage: watson

Hanouna a dit non à Trump

What a surprise? Après un mois de teasing intensif dans ses propres émissions, Cyril Hanouna annonce finalement «renoncer» à l’invitation du président à le rejoindre à Mar-a-Lago.

C’est Elon Musk, Mark Zuckerberg et Jeff Bezos qui seront déçus, eux qui, paraît-il, se réjouissaient d’accueillir Cyril Hanouna pour parler de «liberté d’expression» en Floride. Jeudi soir, en direct, l’animateur de TPMP a annoncé renoncer à son voyage à Mar-a-Lago, alors qu’il était personnellement invité par le président des Etats-Unis. Après un mois d’une autopromotion particulièrement appuyée, c’est la fin d’une aventure qui n’aura donc jamais vraiment commencé.

Chaque semaine, son public a eu droit à un nouvel épisode de «Hanouna chez Trump», aidé d’un rabatteur en duplex depuis les jardins du manoir du président à Palm Beach. «Ils se réjouissent de te voir», «tu seras escorté par le Secret Service», «tu vas prendre la parole devant des dizaines de milliardaires pour parler de liberté d’expression», que lui disait son ami posté aux Etats-Unis.

A dire vrai, on se léchait les babines à l'idée d’en savoir plus ce week-end, une fois le voyage et la rencontre digérés. Mais Hanouna a dit non à Trump.

Pourquoi? «Vu le contexte et la possible fermeture de la chaîne - même si, ne vous inquiétez pas, on avance - je serai là demain et je ferai l’émission en direct»

«Je ne vais pas manquer une émission alors qu’il en reste plus que quelques-unes. Vous êtes plus importants que les Etats-Unis quand même» Cyril Hanouna, à ses chroniqueurs et son public

Ce n’est pourtant pas tout à fait la fin des haricots. Si C8 doit effectivement cesser d’émettre le 28 février prochain, il lui reste une semaine pour dire au revoir convenablement à sa base. Il a d’ailleurs déjà promis une «dernière émission exceptionnelle», pour TPMP, le jeudi 27. En d’autres termes, il aurait eu tout à fait le temps de faire un aller-retour prestigieux pour tutoyer le sommet du pouvoir mondial.

On passe à autre chose? Presque. Car jeudi soir, Cyril Hanouna a juré qu’il irait à Mar-a-Lago, «peut-être dans deux ou trois semaines». La saga «Baba chez les MAGA» risque donc bien de nous accompagner encore un moment.