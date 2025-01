Cyril Hanouna avait un gros problème avec Donald Trump

Alors que Cyril Hanouna ira en Floride dans un mois, il fut un temps où il militait contre Trump. images: getty, montage: watson

Hanouna avait un gros problème avec Trump

Pour ce troisième épisode de l'étrange feuilleton «Hanouna chez Trump», les Internets ont déterré une vidéo de 2016, à l'époque où l'animateur pestait contre l'élection du milliardaire. D'où la question piège posée mercredi soir à l'antenne: «Sommes-nous jaloux de Cyril Hanouna?»

Mark Zuckerberg n'est pas le seul à retourner sa veste. Alors qu'aujourd'hui Cyril Hanouna se réjouit du second mandat de Donald Trump, applaudissant «la raclée qu'ont prise les wokes», il y a dix ans, l'animateur de TPMP s'affichait en militant anti-Trump. Et Internet a eu grand plaisir à dépoussiérer le passé.

Fâché tout rouge au lendemain de la première élection du milliardaire «misogyne» et «raciste», Hanouna avait organisé un happening en direct, dans l'émission TPMP, en demandant aux femmes, aux homosexuels et aux étrangers de sortir du plateau. Résultat: un studio vidé de ses chroniqueurs et de son public. On appelle ça un moment de télé.

Bien sûr, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Mais, depuis, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Non seulement Cyril Hanouna est heureux de la défaite de Kamala Harris, mais il s'apprête à s'envoler pour Palm Beach, dans l'espoir de discuter avec le 47e président des Etats-Unis et son bras droit Elon Musk.

Le 18 février prochain, à l'occasion d'une nouba que Trump affectionne tant, l'animateur sera escorté par la police de Miami, enfourné dans un hélicoptère du Secret Service, avant de pouvoir s'envoyer des petits-fours au manoir de Mar-a-Lago. C'est en tout cas ce qu'il aime à nous raconter, chaque soir depuis le début de la semaine, soutenu par un cordon de chroniqueurs prêts à tout pour défendre le patron.

Alors qu'en vérité, tout va bien. Cyril Hanouna est une personnalité, Donald Trump aime les personnalités et elles s'agglutinent tous les week-ends devant les portes de son cocon doré en Floride. Seulement, allez savoir pourquoi, la star parisienne a décidé d'en faire un feuilleton haletant, avec sa trame dramatique, ses rebondissements, ses personnages principaux et ses méchants. Et comme toute série un peu moyenne, on finit par ne vouloir rater aucun épisode.

Résumé des épisodes précédents: lundi, les internautes l'accusaient d'avoir payé 100 000 dollars son ticket d'entrée. Mardi, un allié est venu le défendre en duplex depuis les jardins de Mar-a-Lago, pour jurer que Cyril Hanouna est bien «un invité d'honneur». Mercredi, ce même rabatteur manifestement au service du président est revenu à l'antenne pour dire que «ici, tout le monde t'attend, Cyril» et de glisser une fake news au passage, prétendant que Mar-a-Lago «vaut aujourd'hui 700 millions de dollars» (!).

C'est tout? Pas vraiment.

Histoire de maintenir un étrange suspense, un débat autour du voyage d'Hanouna à Palm Beach s'est organisé dans l'émission qui précède TPMP. Autour de l'animatrice Pascale de la Tour du Pin, deux chroniqueurs qui adorent Cyril Hanouna ont débattu de... Cyril Hanouna: Eric Naulleau et Yann Moix. De quoi poser une question évidemment capitale pour la marche du monde et la sérénité des peuples:

Jaloux? Pas vraiment. (Même si on adorerait boire un verre à Ma-a-Lago.) Fascinés? Un peu. Depuis bientôt une semaine, Cyril Hanouna fait monter lui-même la sauce sur lui-même, en imaginant une polémique autour de lui-même qui n'existe qu'en lui-même. Ce qui permet à Naulleau et Moix de lécher quelques mocassins au passage:

Yann Moix d'abord: «Cyril est l'une des personnes les plus intelligentes que je connaisse»

«Il y a une sorte de fil rouge entre Donald Trump, Elon Musk et Cyril»

«Cet art de mettre des coups de pied dans la fourmilière»

«Ils décident d'être eux-mêmes, dans une société où on ne peut plus être soi»

Eric Naulleau: «Le succès dérange»

«En France on n'aime pas les têtes qui dépassent»

«C'est le vieux ressort de l'âme humaine, des gens envieux, jaloux»

«Mais je crois que Cyril, dans ce contexte particulier, représente tout de même un cas à part»

En réalité, rien de bien menaçant sur le radar. Et pas seulement parce que, dans la même émission, les deux chroniqueurs ont dû donner leur avis sur «le retour de la moustache».

Dans le fond, ils ont raison. Dans leur personnalité et la manière avec laquelle ils empoignent l'actualité, Cyril Hanouna et Donald Trump se ressemblent beaucoup. Avec un point commun qui ne trompe pas: ils demandent une loyauté sans faille à leurs employés et s'entourent exclusivement de gens qui les admirent.

La suite au prochain épisode.

