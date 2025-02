Cyril Hanouna fait monter la sauce depuis trois semaines sur son voyage à Mar-a-Lago. images: keystone et getty, montage: watson

Hanouna est-il toujours invité chez Trump? «Oui, mais...»

Oui, l'autopromo continue sur son voYago aux Etats-Unis. Cette fois, «Trump, Musk, Zuckerberg, Bezos et 40 milliardaires» se réjouissent d'entendre l'animateur français parler de «liberté d'expression» dans le manoir du président, à Mar-a-Lago. Mais plus le 18 février, comme annoncé.

Ça n'en finit plus. Depuis la mi-janvier, Cyril Hanouna fait monter la sauce au sujet d'un déplacement aux Etats-Unis, le 18 février. L'invitation proviendrait de la main de Donald Trump himself. Si bien que, sur son propre plateau, Hanouna organise désormais sa promo, entouré de ses chroniqueurs et aidé d’un relais francophone à Palm Beach.

Au départ, l'animateur devait simplement faire partie d'une grappe de VIP conviés à une grosse soirée organisée dans le manoir de Mar-a-Lago, à Palm Beach (Floride). Après que les réseaux sociaux et certains médias ont douté de cette invitation, il a dépêché un rabatteur en duplex, pour qu'il confirme que, là-bas, tout le monde l'attend et qu'il pourra discuter avec Elon Musk.

Dans le troisième épisode et avec une mise en scène un peu loufoque, on apprenait qu'il serait «escorté par la police et le Secret Service», depuis l'aéroport de Miami.

«Je viens te chercher directement sur le tarmac, on te met dans un hélicoptère pour atterrir ici, à Mar-a-Lago» Jacob Safar, qui se présente comme un rabatteur francophone du président américain

Cyril Hanouna est ensuite allé jusqu'à organiser des débats entre ses propres chroniqueurs, pour nous faire croire que son éventuel voyage suscite une immense polémique en France: «Les médias sont-ils jaloux?»

Quoi qu’il en soit, tout cela est très bien huilé et l'important, c'est qu'on parle de son voyage. Deux semaines après le saut de puce à Washington d'Eric Zemmour et Sarah Knafo, à l'occasion de l'investiture du président, c'est donc un présentateur télé qui prévoit d'aller caresser les trumpistes dans le sens du poil. Au fond, pourquoi pas.

Et tous les moyens sont bons pour rappeler chaque semaine qu'il s'apprête à approcher le président de très (très) près. Le 20 janvier, par exemple, il a déboulé sur son plateau fringué à l'effigie de son héros, en effectuant sa danse fétiche, sur le tube YMCA.

Cette semaine, toujours sur le plateau de la «Tribu de Baba», Cyril Hanouna a pris des nouvelles de son rabatteur, mais par téléphone cette fois. (C'est vrai que la soirée est dans treize jours et qu'il faut se préparer.) Au bout du fil, patatras, Jacob Safar fait mine de lui annoncer une mauvaise nouvelle:

Cyril Hanouna: «Comment ça va mon chéri? C'est pour savoir si je viens toujours le 18 février, aux Etats-Unis?»

Jacob Safar: «Alors, euh, oui, mais... il y a deux, trois petits changements»

L'animateur éclate de rire pour de faux, mais le rabatteur reprend sa voix grave pour enchaîner: «Les équipes de Trump veulent te voir, mais pas le 18, parce qu'il y aura du monde le 18. Ils veulent te recevoir le 22, en privé».

«Il y aura un dîner privé ou Trump ne reçoit que 40 milliardaires américains, etc. Tu seras de ce dîner et il faudra sûrement que tu prennes la parole pour parler de la liberté d'expression»

«Y aura Musk, y aura Bezos, y aura Zuckerberg et il faudra que tu parles de ta vision et tout. On compte sur toi»

La réponse d'Hanouna: «Alors tu peux dire à Donald: "I will... I will b..." Mais je dors où?»

«On s'occupe de tout ici, je viendrai te chercher à l'aéroport avec l'escorte de police». La salle applaudit et les chroniqueurs sont impressionnés. Mission accomplie.

Ira-t-il à Mar-a-Lago ou pas? Avec tout le foin qu'il est en train de retourner avec sa fourche télévisuelle, Cyril Hanouna va devoir assurer, le moment venu. Etant donné que les soirées de Donald Trump sont toujours suivies d'une vague de vidéos filmées par des téléphones portables, on se réjouit d'avance de suivre son discours sur la liberté d'expression en France... en anglais.