Bref, le mystère est résolu

Après une semaine de suspense, enfin, le dénouement. La publicité énigmatique qui affolait les Français dans le métro de Paris annonçait bel et bien le retour du meilleur format court français. Et vous, ça vous réjouit?

Parce que, ici, on y croyait très fort. Et les internautes aussi. Depuis lundi, une mystérieuse publicité placardée dans les couloirs du métro de Paris laissait suggérer que la série bref., des humoristes Kyan Khojandi et Navo, allait renaître de ses cendres.



Deux lettres sur fond noir qui se sont ensuite propagées, jeudi, sur le compte Instagram d’une flopée de personnalités de la scène, dont notre Alexandre Kominek national. Le doute n’était quasiment plus permis.



Treize ans après avoir dépeint avec un talent rare la vie d’un trentenaire un peu paumé dans l’absurdité de l'existence, bref. est de retour pour une deuxième saison.

Le pitch? La quarantaine, évidemment.



Vendredi soir, le mystère s'est définitivement dissipé. Sur le plateau de Quotidien, le cocréateur de la série, Kyan Khojandi, avait «une annonce à faire». Dans une mise en scène maîtrisée jusqu’au bout, et face à Yann Barthès, l’humoriste a fini par lâcher le morceau.

«Bref, j’ai quarante ans»

bref., le retour. Et ils en ont mis du temps. Armé du montage saccadé et des dialogues à la mitraillette qui ont fait son succès, le format court produit à l’époque par Canal+ opère un come-back extrêmement attendu, mais dans une autre crémerie: Disney+.



Dès le 14 février, la deuxième saison s’offrira de nouvelles emmerdes à étudier et une belle collection de nouveaux comédiens au générique: Jean-Paul Rouve, Alexandre Astier, Pablo Mira, Laura Felpin, Doria Tillier ou encore Bertrand Usclat, mais aussi les habitués, comme Bérengère Krief, Alice David, Baptiste Lecaplain ou Jonathan Cohen.



Si le rythme haletant et le ton historique de la série sont toujours bien présents, les épisodes devraient prendre un peu de poids et de… longueur: «On revient avec l'envie de raconter une histoire encore plus grande, remplie de petites histoires et de pousser tous les curseurs». D'accord.

Nous, on se réjouit.

Et vous?

