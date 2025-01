La série bref. est-elle de retour? capture d'écran X

On en sait plus sur l'étrange publicité qui obsède les Français

Depuis le début de la semaine, une mystérieuse affiche noire fait frissonner les internautes: et si la meilleure série française de tous les temps était secrètement de retour? De nouveaux indices viennent d'apparaître et notamment... depuis la Suisse. On fait le point.

Il suffit souvent d'un rien pour faire grimper la tension des pendulaires parisiens. Saleté? Retard? Insécurité? Oui, aussi. Mais, depuis quelques heures, c'est une potentielle bonne nouvelle qui hérisse les poils des usagers du métro. Et c'est suffisamment rare pour le noter. Bref, ne tournons pas autour du pot et entrons dans le vif du sujet, voulez-vous?

Une mystérieuse publicité a fait son apparition dans les couloirs du tube parisien en début de semaine. Less is more, dit-on: des affiches de couleur noire et une inscription cryptique. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour les Parisiens, ça veut dire beaucoup.

La police d'écriture, le fond noir, les deux lettres qui en appellent deux autres... allez, ça ne vous rappelle rien? Et si on vous dit Kyan Khojandi? Voilà! La série Bref. Et pour de nombreux internautes, c'est amplement suffisant pour se réjouir bruyamment du retour de ce qui est sans doute le meilleur format court de l'histoire de la télévision française. (Si vous n'êtes pas d'accord, lâchez-vous dans les commentaires).



C'est vrai qu'après une seule petite saison, 82 épisodes, des invités de luxe et un succès monstre, la série a laissé un grand vide dans le paysage audiovisuel. Une petite révolution, en 2011, avec cette écriture à la pince à épiler, ces dialogues à la kalach, ce montage brillamment bègue et ces personnages inoubliables.

Et son retour est un vœu généralisé qui réapparait au moins une fois par année. Au point que certains internautes, sans doute noyés dans un trop plein d'excitation, décapsulent des preuves... insoupçonnées.

«En plus, il y a quelques mois, Kyan a commencé à se laisser pousser les cheveux» Une internaute en apoplexie.

«Cette information me plaît, alors elle est vraie» Une autre internaute, spécialiste de la post-vérité

En avril 2024, la rumeur (et les fameuses «sources proches du dossier») laissait entendre que Kyan Khojandi et Navo bûchaient effectivement sur une suite de bref., baptisée L'embarras du choix et produit par Disney+.

Depuis... plus rien.

Bref, il y a largement de quoi se réjouir. En revanche, pour ceux qui voudraient rester pragmatiques, et après une rapide enquête en ligne, on pourrait aussi penser que ce n'est que la première saison de bref. qui s'apprête à être rediffusée, sur Disney+. C'est du moins ce qu'affirme un papier «exclusif» d'un site baptisé Un film français. Le hic, c'est que la référence en la matière, Première, est manifestement revenue sur ses dires.

L'article en question est désormais introuvable.

De nouveaux indices

Mercredi, McDonald's a profité du tumulte pour tirer la couverture à lui et brouiller les pistes, avec une annonce dont ils ont le secret. Une blague qui n'a pas tant fait rire les fans de la série bref.

Et puis, jeudi, patatras! Une poignée de stars de l'humour qui se sont mis eux aussi à propager les uns après les autres cette étrange affiche, sur leur profil Instagram. Dans le lot, Mister V, McFly et Carlito et... notre chouchou national: Alexandre Kominek. De quoi s'assurer de l'existence d'une deuxième saison?

Bref, le 14 février prochain, aurons-nous une surprise plus agréable que l'augmentation du prix des roses rouges? Une saison 2? Un film? Croisons les doigts.