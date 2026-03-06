brouillard
Storypics

Les annonces de rencontre les plus folles d'avant Internet

Les annonces de rencontre les plus folles d'avant Internet

Bien avant l'invention de Tinder et des algorithmes, la quête de l'âme sœur passait par les colonnes de la presse écrite. Et ce n'était pas triste.
06.03.2026, 05:3406.03.2026, 05:34
Oliver Baroni
Oliver Baroni

Eh oui, mes chers enfants, il fut un temps avant les applications de rencontre, où il fallait encore chercher l'âme sœur dans les petites annonces des journaux. Tout se passait dans la rubrique «cœurs célibataires» du journal local.

Long Lost Personals - Dating-Annoncen anno dazumal. https://www.instagram.com/longlostpersonals/
Hé, tout le monde le fait!image: Long Lost Personal

Le compte Instagram Long Lost Personals conserve ce qui est probablement l'archive en ligne la plus complète et la plus passionnante d'annonces personnelles du XXe siècle:

«Une véritable archive papier des petites annonces d'autrefois. L'amour viendra, avec le temps»

Embarquons pour ce voyage! Voici une sélection tirée des archives:

Long Lost Personals - Dating-Annoncen anno dazumal. https://www.instagram.com/longlostpersonals/
Bild: Long Lost Personal

Femme, 55 ans: «Je trouve tout intéressant. Je suis schizophrène et maniaco-dépressive. J’aimerais rencontrer un homme d’un calibre similaire.»

Permettez-moi de me présenter: Margret, originaire d'Islande, travaille dans le secteur de la pêche.

Long Lost Personals - Dating-Annoncen anno dazumal. https://www.instagram.com/longlostpersonals/
Bild: Long Lost Personal

«Mes centres d'intérêt sont: les hommes, les voyages, la danse, la musique, les animaux, la vidéo, la nourriture, le sommeil, le sexe et bien plus encore.»

Long Lost Personals - Dating-Annoncen anno dazumal. https://www.instagram.com/longlostpersonals/
Bild: Long Lost Personal

«Recherche joueuses de backgammon attrayantes pour des parties intéressantes.»

Hmm, lequel voulons-nous?

Long Lost Personals - Dating-Annoncen anno dazumal. https://www.instagram.com/longlostpersonals/
Bild: Long Lost Personal

L'un est percepteur: «Yeux bleus, méthodiste ; […] il a un sourire amical pour tout le monde, surtout pour les contribuables.» L'autre est acteur: «Il aime nager. Célibataire, alors on verra bien.»

Êtes-vous humoriste?

Long Lost Personals - Dating-Annoncen anno dazumal. https://www.instagram.com/longlostpersonals/
Bild: Long Lost Personal

«J'accepterai un rendez-vous avec la personne qui m'enverra la lettre la plus drôle. Soyez imaginatifs. Vous ne le regretterez pas.»

Oh. J'espère qu'ils se sont retrouvés.

Long Lost Personals - Dating-Annoncen anno dazumal. https://www.instagram.com/longlostpersonals/
Bild: Long Lost Personal

«Directeur commercial cherche relation sérieuse/mariage avec une femme mince et séduisante intéressée par le bondage.» Et: «Mannequin lingerie – souhaite échanger des photos (de préférence en couleur) et des idées sur le thème du bondage.»

«FILLE ZOMBIE, DÉFONCE-MOI!»

Long Lost Personals - Dating-Annoncen anno dazumal. https://www.instagram.com/longlostpersonals/
Bild: Long Lost Personal

«Votre prince mort-vivant vous attend. [...] Je suis intéressé par une possible relation à long terme et, si nécessaire, par la possibilité de me faire passer pour vivant.»

«Être céleste, es-tu là, quelque part?»

Image

«Femme complètement déconnectée de la réalité cherche astronaute insensible aux modèles terrestres et aux substances chimiques. Atterrissage sur ma plateforme. Pas de Martiens.»

Image

«Une New-Yorkaise d'une trentaine d'années, ennuyeuse, laide, instable et incompétente, recherche tout son contraire.»

On a repéré les meilleures pubs du Super Bowl

Long Lost Personals - Dating-Annoncen anno dazumal. https://www.instagram.com/longlostpersonals/
Bild: Long Lost Personal

«Je m’intéresse à toutes les pratiques authentiques, étranges, exotiques et bizarres des cultes qui ont trait à la superstition ou à la sorcellerie.»

Recherche d'une compagne et amante:

Long Lost Personals - Dating-Annoncen anno dazumal. https://www.instagram.com/longlostpersonals/
Bild: Long Lost Personal

«Homme de 31 ans recherche femme aux opinions de gauche et au goût raffiné.»

Long Lost Personals - Dating-Annoncen anno dazumal. https://www.instagram.com/longlostpersonals/
Bild: Long Lost Personal

«Homme de 17 ans recherche femme enjouée et obsédée par le sexe en échange d'un billet gratuit pour voir Bon Jovi à Birmingham.»

Préserver les apparences:

Long Lost Personals - Dating-Annoncen anno dazumal. https://www.instagram.com/longlostpersonals/
Bild: Long Lost Personal

«Je commence un club de commérages déguisé en club de lecture. [...] Un groupe de sympathisants peu conventionnels, pour ainsi dire.»

Permettez-moi de me présenter, je suis Vanda, de Moscou:

Long Lost Personals - Dating-Annoncen anno dazumal. https://www.instagram.com/longlostpersonals/
Bild: Long Lost Personal

Elle aime la nature, la mer, le soleil et la montagne.
Et les yachts.
Et les beaux vêtements et les bijoux, les restaurants et les fêtes.
Le sport aussi.

Un peu bizarre:

Long Lost Personals - Dating-Annoncen anno dazumal. https://www.instagram.com/longlostpersonals/
Bild: Long Lost Personal

«Vous imaginez vivre sans loyer dans un appartement de luxe à Brooklyn ? [...] Je suis sensible, compréhensif et très chaud.»

14 petites annonces beaucoup trop honnêtes

Une infirmière moderne vous recherche:

Long Lost Personals - Dating-Annoncen anno dazumal. https://www.instagram.com/longlostpersonals/
Bild: Long Lost Personal

«J'aime les cristaux, le tarot, les chakras. Quoi que ce soit, j'y ai probablement cru à un moment donné, j'y crois maintenant, ou j'y croirai un jour. Je recherche un homme ouvert d'esprit (40 ans et plus) qui n'attend rien de plus de moi que soigner sa gueule de bois du lundi matin.»

Pianiste cherche violoniste pour mariage:

Long Lost Personals - Dating-Annoncen anno dazumal. https://www.instagram.com/longlostpersonals/
Bild: Long Lost Personal

«Je voudrais épouser un violoniste ou un violoncelliste d'une quarantaine d'années; un homme gai et sérieux qui aime poser des questions. Je suis pareille moi-même, sauf que je suis une femme, j'ai 39 ans et je suis pianiste.»

Un couple moderne:

Long Lost Personals - Dating-Annoncen anno dazumal. https://www.instagram.com/longlostpersonals/
Bild: Long Lost Personal

«Un couple moderne souhaite rencontrer d'autres couples pour des moments de plaisir entre adultes.»

Long Lost Personals - Dating-Annoncen anno dazumal. https://www.instagram.com/longlostpersonals/
Bild: Long Lost Personal

«Jeune punk de 19 ans, gay et alcoolique, qui aime semer le trouble. Les squatteurs qui cherchent un endroit où dormir sont les bienvenus. Skinheads interdits.»

Un vampire recherche vampires, ...

Long Lost Personals - Dating-Annoncen anno dazumal. https://www.instagram.com/longlostpersonals/
Bild: Long Lost Personal

«…pour partager avec eux la face sombre de la non-vie. À la recherche d’amitiés qui durent toute une vie. Les donneurs de sang sont également les bienvenus.»

Waouh! La situation devient plutôt tendue ici.

Long Lost Personals - Dating-Annoncen anno dazumal. https://www.instagram.com/longlostpersonals/
Bild: Long Lost Personal

«Imaginez un endroit secret où vous pourrez siroter une fraise sucrée et juteuse, douce et rose à rouge rubis, manger une pêche sucrée et mûre dont le jus de miel sucré dégouline sur des joues sucrées et mûres.»

Hmm, deux profils bien différents...

Image

L'une veut être «empalée avec mille tire-bouchons» et se faire «disséquer le cerveau». L'autre veut un «beau gosse» avec qui «faire l'amour, rire, avoir des enfants, faire des erreurs et se réconcilier».

Attention, «dames galantes aux gros seins»!

Long Lost Personals - Dating-Annoncen anno dazumal. https://www.instagram.com/longlostpersonals/
Bild: Long Lost Personal

«Dans mes rêves, je recherche le paradis des glandes mammaires. Il faut être un bon nageur.»

Attention, Simone!

Image

«Tu m'as embrassé et remercié de t'avoir fait rire, puis tu es partie. Je sais qu'on ne s'est vus que deux fois, je sais que tu as un copain, mais je m'en fiche. Je vais me faire tatouer ton nom sur le bras.»

Et enfin, quelque chose de réconfortant:

Stop!

Long Lost Personals - Dating-Annoncen anno dazumal. https://www.instagram.com/longlostpersonals/
Bild: Long Lost Personal

«Tu cherches le secret de la vie? Arrête. Il n'y en a pas. Tu es la vie, girl. Tu es ça – la clé de toute beauté.»

