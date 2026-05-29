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Trump veut imprimer des billets illégaux

La Maison-Blanche veut un billet de 250 dollars à l’effigie de Trump. Un énième projet visant à apposer l’empreinte du président sur de nombreux symboles américains. L'humoriste Jimmy Kimmel en a fait une blague.

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Des Trump Towers disséminées à travers le monde aux produits dérivés, tels qu'une Bible personnalisée ou encore le téléphone portable doré récemment médiatisé, Donald Trump semble vouloir inscrire son nom et son visage partout. Depuis sa présidence, le magnat de l’immobilier semble avoir fait de la postérité une obsession, allant jusqu’à transformer certaines institutions publiques à sa gloire et créer des monuments, suscitant des accusations de culte de la personnalité.

Lors d’un point presse à la Maison-Blanche jeudi, le secrétaire au Trésor Scott Bessent a présenté ce à quoi pourrait ressembler le billet, selon le Washington Post. Image: AFP

Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, prévoit de mettre en circulation en juillet un nouveau billet de 250 dollars pour célébrer le 250ᵉ anniversaire des États-Unis. Sans surprise, Donald Trump devrait y figurer, ce qui serait une première pour une personne toujours en vie, affirme le Washington Post.

Le gouvernement exercerait des pressions pour obtenir la création de ce billet à l’occasion des commémorations de la Déclaration d’indépendance des Etats-Unis, le 4 juillet 1776. Pourtant, la représentation d’une personne encore en vie sur un billet de banque est interdite depuis 1866.

L'idée ne fait pas l'unanimité. L'humoriste Jimmy Kimmel, l'un des plus farouches détracteurs de Trump, a expliqué jeudi soir, dans son émission, avec concision et sarcasme, pourquoi cette note serait particulièrement inadaptée face à l'inflation et au prix de l'essence qui a explosé aux Etats-Unis.

La vanne de Jimmy Kimmel: Vidéo: watson

Une proposition de loi permettant à Donald Trump de concrétiser ce projet a été présentée au Congrès en 2025. Toujours selon le Washington Post, la directrice du Bureau of Engraving and Printing (BEP), Patricia Solimene, s’était opposée aux autorités, soulevant des questions juridiques et rappelant qu’un tel projet prendrait des années. Elle a cependant été limogée fin avril par le Trésor.

En mars, la responsable avait dû autoriser la signature de Donald Trump sur les futurs billets de 100 dollars, une première pour un président américain en exercice. Depuis 1861, seules figuraient sur les billets verts les signatures du secrétaire au Trésor et du trésorier des États-Unis. (sbo)