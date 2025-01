«Ça a l'air sec»: Le chocolat Dubaï de Brooklyn Beckham se fait dézinguer

Encore et toujours, le fils de David et Victoria Beckham tente d'impressionner en cuisine. Il propose cette fois-ci sa recette du fameux chocolat Dubaï et, comme le veut la tradition, il ne convainc pas.

Chez watson on a confectionné notre propre chocolat Dubaï. Et cela, il y a quelques semaines déjà. Depuis, l'effervescence autour de cette bombe calorique est retombée comme un soufflé. Même à Dubaï, les gens sont passés à autre chose. Désormais, le dessert à la mode, c'est le Dubaï Cheese Bomb, un gâteau au laban et au Kunafa aux allures de bouse de vache.

Mais Brooklyn Beckham semble avoir un train de retard. Il propose en vidéo sa recette du chocolat Dubaï.

La vidéo en question:

Vidéo: instagram

Le résultat est à l'image de toutes ses recettes sur Instagram: médiocre. Au lieu d'obtenir la fameuse texture coulante qui fait le succès de cette douceur, sa plaque de chocolat se casse comme un Dar-Vida. Si Brooklyn Beckham a fait un Kinder Country, alors oui, il a réussi.

Dans les commentaires, les internautes rappellent au cuisinier en herbe qu'il manque de la tahina dans sa recette, la pâte de sésame utilisée dans le chocolat Dubaï original et probablement une plaque de beurre. D'autres notent que le chocolat est bien trop épais. D'autres encore lui reprochent d'utiliser une crème de pistache industrielle. Bref, ça ne va pas.

«Ça a l'air sec et le chocolat est trop épais»

«Tu dois mettre plus de crème de pistache et ce n'est pas une bonne marque, trop artificielle!»

«Trop tard Brooklyn, le trend est passé depuis longtemps»

La plupart des tutos cuisine du fils de David et Victoria Beckham sont remplis de commentaires négatifs. Les internautes lui reprochent de cuisiner des plats trop simples comme une salade de concombre ou une patate rôtie au four et d'utiliser des produits trop transformés quand d'autres influenceurs food comme Ballerina Farm ou Andy Cooks, vont au bout des choses en confectionnant tout de A à Z.

La compétition est rude dans le secteur de la bouffe sur les réseaux sociaux et pour ne rien arranger, Brooklyn Beckham pâtit d'une réputation de Nepo Baby, c'est-à-dire qu'on lui reproche d'être là où il est uniquement grâce au succès de ses parents.

Ce n'est donc pas avec sa recette de chocolat Dubaï qu'il épatera la galerie. Qui sait, peut-être que dans quelques semaines, il proposera l'açai bowl, gros trend du moment.

