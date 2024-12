Vidéo: watson

Rupture de stock? On a fabriqué notre propre chocolat Dubaï

Armées d'un moule à cake pas du tout adapté, Marine et Margaux se sont lancées dans la confection d'une plaque de chocolat Dubaï, ce truc trop sucré «fourré à la bouillasse de pistache» dont la hype a retourné internet.

Plus de «Divertissement»

Impossible de mettre la main sur le fameux chocolat Dubaï? Ou peut-être que si, mais en raison de vos valeurs, il vous est inconcevable de donner votre argent à un truc atrocement sucré dont le nom comporte le mot «Dubaï» parce que vous n'êtes pas un influenceur au QI d'huître fuyant ses responsabilités fiscales? Ou encore, vous avez simplement très envie de dégueulasser votre cuisine en mettant des miettes et du chocolat partout?



SAY NO MORE.

La hype démesurée autour de cette chose qui promet de boucher la moindre artère nous a donné envie de goûter nous aussi. Mais dans une version home made, et évidemment sans trouver de moule à chocolat (dans le pays du chocolat, pourquoi les magasins se feraient-ils chier à nous vendre de quoi faire notre propre plaque?). Et sans trouver tous les ingrédients, sinon c'est pas drôle. Yay!

Vidéo: watson

Mais ces petites difficultés ne nous ont pas empêchées de saloper ma cuisine de réaliser notre propre chocolat Dubaï, qu'on renommera pour l'occasion «chocolat fourré à la bouillasse de pistache et de copeaux de pâte filo» pour ne pas faire de publicité pour cette destination éclatée qui a un peu de peine avec de simples notions d'écologie et de respect des droits humains. Et aussi pour ne pas se prendre un procès aux fesses comme Lindt, hehe.

Contre toute attente, Marine et Margaux, sous le regard désespéré de Jérémie-le-cameraman, ont réussi leur plaque (même si elles ont été écœurées après une bouchée et demi).



A vous de jouer maintenant! Vous voulez la recette? Astuce: tapez «recette chocolat Dubaï» sur internet. De rien!