Le président américain et sa moitié ne partagent absolument pas les mêmes goûts décoratifs. getty/watson

Les choix de décoration des Trump en disent long sur leur couple

Selon un auteur, l'agencement des pièces du président américain et de la première dame dans la Trump Tower, à New York, est révélateur des «vies parallèles» que mène le couple.

Plus de «Divertissement»

S'il en est un qui voue une passion presque suspecte aux Trump et à la vie privée du couple présidentiel, c'est bien Michael Wolff. Dans un long billet sur son blog Substack, le journaliste, qui a consacré plusieurs livres aux coulisses de la Maison-Blanche, s'est penché sur les choix de décoration de chacun lorsqu'ils vivaient encore dans le penthouse de trois étages de l'emblématique Trump Tower, à New York.

Située sur la Cinquième Avenue, dans le quartier de Midtown Manhattan, la Trump Tower compte 68 étages et 263 appartements. Image: imago

Le studio de Melania

Au sein de l'appartement familial du dernier étage, qui était la résidence principale du président et de la première dame jusqu'en 2019 (date à laquelle ils ont posé leurs valises au club de Mar-a-Lago, à Palm Beach, en Floride), le couple possède chacun ses propres quartiers. Melania s'est offert également un appartement indépendant d'une pièce au 33e étage de l'immeuble, pour près de 1,5 million de dollars, début 2016.

Selon Business Insider, ce genre de studio est généralement réservé au personnel des résidents qui occupent des appartements beaucoup plus spacieux dans l'immeuble - mais l'ancienne mannequin semble tout à fait s'en accommoder.

Il faut dire que, contrairement au penthouse familial que Donald Trump campe depuis 1983, elle a pu le meubler à son goût. En 2016, lorsqu'elle fait faire le tour du propriétaire à la chaîne Fox News, elle est bien en peine de s'attribuer le mérite de la décoration criarde des lieux: «Euh, c'est… c'est mon goût. Euh, j'ai changé certains éléments de décoration. D'autres étaient d'origine. Et, euh, c'est mon goût, et je me sens très bien ici», affirme-t-elle alors, sans grande conviction, au sujet de l'appartement de son mari.

Sans surprise, selon Michael Wolff:

«L’espace de Trump dans la Trump Tower est doré et orné – du kitsch à la Trump»

L'appartement-terrasse de la famille Trump, ici en 2010, occupe les trois derniers étages de la tour. getty images

Evidemment, la décoration à la sauce versaillaise a suscité de nombreux commentaires au fil des ans. image: maison valentina

Quid de Melania?

«Celui de Melania est sobre, élégant, beige»

Le «studio» de Melania fait environ 100 mètres carrés. Source: StreetEasy

L'appartement 32H, un étage en dessous de celui de Melania. image: douglas elliman real estate

On ignore pourquoi la première dame s'est offert cet appartement, dont aucune photo n'a jamais filtré dans les médias, mais certains pensent qu'il était initialement destiné à servir de bibliothèque. Comme elle n'a jamais ne serait-ce que mentionné cet objet immobilier, le mystère reste entier.

Quoi qu'il en soit, Michael Wolff en tire une conclusion:

«Ils mènent deux vies parallèles»

Des vies toujours séparées

La première victoire électorale de Trump n'a aucunement marqué la fin de la vie séparée du couple: comme le rappelle Michael Wolff, après son accession à la Maison-Blanche il x a dix ans, Melania n'a cessé de repousser son déménagement à Washington. «Ses collaborateurs ignoraient totalement quand, voire si, cela se produirait un jour. L’inquiétude face à une séparation présidentielle était constante parmi eux», écrit-il.

«Lorsqu'elle est finalement arrivée, la question délicate des chambres séparées pour le mari et la femme est rapidement devenue plus complexe et plus confuse car, même après son emménagement officiel, six mois après le début de son mandat, elle était quasiment toujours absente», poursuit Michael Wolff dans son analyse. «Les apparitions de leur fils, Barron, à la Maison-Blanche étaient encore plus rares.»

Neuf ans plus tard, l'auteur affirme que la présence de Melania dans la capitale reste une exception plutôt que la norme. «Trump et sa femme se parlent à peine», écrivait Michael Wolff le mois dernier. «Elle ne fait même plus semblant de vivre à la Maison-Blanche», ajoutait-il encore, en lien avec les rumeurs selon lesquelles elle résiderait plutôt à la Trump Tower qu'à Washington. Ce qui ne serait pas pour déplaire aux collaborateurs:

«A la Maison-Blanche, tout le monde a peur de Melania Trump et de son pouvoir, si toutefois elle choisit de l’utiliser» Michael Wolff

«Ils pensent généralement qu'elle ne le fera pas, ou du moins qu'elle ne l'utilisera pas de manière aussi flagrante pour menacer directement le palais, mais ils n'en sont pas certains. Parallèlement, ils estiment que la relation entre le président et son épouse est probablement au plus bas depuis le procès de Stormy Daniels – et c'était déjà très mauvais.»

Une chose est sûre: chez les Trump, l’immobilier fait presque office de thérapie de couple.



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Vidéo: watson