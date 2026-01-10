neige soutenue
Etats-Unis

Shawn Vales parcourt l'Amérique sauvage: résultat magique

Image: shawn Vales
Le soleil se couche lentement sur le parc national de Grand Teton, au cœur des Rocheuses. Image: shawn Vales

Il parcourt l'Amérique sauvage et le résultat est magique

L'artiste Shawn Vales a réalisé un grand voyage au coeur de la nature sauvage des Etats-Unis. Il a capturé des images à couper le souffle.
10.01.2026, 11:5410.01.2026, 11:54
Patrick Toggweiler
Patrick Toggweiler

Il y a cinq ans, le monde faisait face à d’autres problèmes – essentiellement un seul: le Covid-19. À l’époque, j’avais interviewé le peintre américain Shawn Vales. En l’espace de quelques semaines, la pandémie lui avait tout pris: trois emplois, son appartement, et avec eux sa stabilité financière.

Mais lorsque Shawn Vales a commencé à évoquer l’ampleur de ses dettes liées à ses prêts étudiants, l’entretien a pris une tournure différente. Même si ces propos ont aujourd’hui un peu vieilli, nombre de ses constats restent étonnamment actuels.

Au fil des années, je suis resté en contact avec l’artiste, observant son évolution et la manière dont il parvenait à joindre les deux bouts. Après une série de petits boulots, il a récemment décroché un poste d’enseignant dans un institut d’art.

Et comme beaucoup avant de commencer un nouveau travail, il a décidé de prendre la route. Le voyage? Une traversée des Etats-Unis, du New Jersey à la Californie, au volant d’une Toyota Yaris aménagée. En chemin, Shawn Vales a fait halte dans de nombreux parcs nationaux pour peindre «en plein air» et capturer la beauté et la diversité des paysages américains. Ses tableaux sont visibles ici.

Image: shawn Vales
Le logement de l'artiste pendant son voyage: une Toyota Yaris aménagée.Image: shawn Vales
Image: shawn Vales
Sous la plateforme de couchage, il avait suffisamment de place pour ses réserves de nourriture, composées principalement de plats lyophilisés, de pemmican maison, de sardines, de cornichons au vinaigre et de muesli.Image: shawn Vales
Même une petite voiture peut venir à bout des pièges des routes américaines.
Même une petite voiture peut venir à bout des pièges des routes américaines.Image: shawn vales

Heureusement, Shawn Vales ne s’est pas contenté de peindre. Il a aussi photographié son périple, armé d’un Canon EOS R8. Le résultat est une série d’images qui peut, même sous nos latitudes, réveiller une certaine nostalgie. En effet, beaucoup de Suisses entretiennent un lien particulier avec les Etats-Unis (si on met de côté la politique).

Place maintenant aux images. Car si la politique et les politiciens passent, Monument Valley, elle, restera. Ou, comme le dit Shawn Vales:

«Nous choisissons ce à quoi nous accordons notre attention. Plus je choisis la beauté, plus je me sens en bonne santé, heureux et en phase avec la vie»
Lors de son voyage, Shawn Vales a notamment visité l’Indiana Dunes National Park, les Badlands, le mont Rushmore et le Custer State Park dans le Dakota du Sud, les parcs nationaux de Grand Teton et de Yellowstone, avant de poursuivre vers l’Utah et l’Arizona, où l’attendaient Arches, Canyonlands, Antelope Canyon, Bryce Canyon, Zion, le Grand Canyon et Monument Valley. Un itinéraire à couper le souffle.

Parc national des Badlands (Dakota du Sud)

image: Shawn Vales
image: Shawn Vales
Image: Shawn Vales
Image: Shawn Vales

Custer State Park (Dakota du Sud)

Image: shawn Vales
Image: shawn Vales

Parc national de Grand Teton (Wyoming)

Image: Shawn Vales
Image: Shawn Vales

Parc national de Yellowstone (Wyoming, Montana et Idaho)

Image: Shawn Vales
Image: Shawn Vales
Image: shawn vales
Image: shawn vales
Image: shawn Vales
Image: shawn Vales

Parc national des Arches (Utah)

Image: shawn vales
Image: shawn vales
Image: shawn vales
Image: shawn vales
Image: Shawn Vales
Image: Shawn Vales
Image: Shawn Vales
Image: Shawn Vales

Canyonlands (Utah)

Image: Shawn Vales
Image: Shawn Vales
Image: Shawn Vales
Image: Shawn Vales
Image: Shawn Vales
Image: Shawn Vales
Image: Shawn Vales
Image: Shawn Vales

Arizona

Image: Shawn Vales
Image: Shawn Vales
Image: Shawn Vales
Image: Shawn Vales
Image: Shawn Vales
Image: Shawn Vales

Antelope Canyon (Arizona)

Image: Shawn vales
Image: Shawn vales

Parc national de Bryce Canyon (Utah)

Image: Shawn vales
Image: Shawn vales
Image: Shawn vales
Image: Shawn vales

Parc national de Zion (Utah)

Image: shawn vales
Image: shawn vales

D’autres photos sont visibles sur le profil Flickr de Shawn. Sa page personnelle se trouve ici.

Et pour finir, un petit conseil d’initié: celles et ceux qui se passionnent pour la peinture et aiment eux-mêmes prendre le pinceau trouveront dans la newsletter de Shawn Vales de précieux éclairages et conseils. Pour s’inscrire, il suffit de se rendre tout en bas de sa page personnelle.

Shawn Vales dans l'Antelope Canyon.

Image: Shawn Vales
Image: Shawn Vales
