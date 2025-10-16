assez dégagé
DE | FR
burger
Divertissement
Etats-Unis

Battlefield 6 atteint des «sommets historiques»

Battlefield 6
Battlefield 6 marque un nouveau record pour Electronic Arts. Image: DICE

Battlefield 6 atteint des «sommets historiques»

Le nouvel opus de la franchise Battlefield signe un lancement tonitruant: sept millions d’exemplaires écoulés en trois jours, selon son éditeur Electronic Arts. Un démarrage record pour la série, même s’il reste derrière les performances historiques de Call of Duty, que le studio espère désormais concurrencer avec ce retour en force.
16.10.2025, 22:0416.10.2025, 22:04
San Francisco, etats-Unis / afp

Le jeu de tir à la première personne Battlefield 6 s'est vendu à 7 millions de copies en trois jours, s'est félicité jeudi son éditeur Electronic Arts (EA), qui compte sur lui pour rattraper son retard sur Call of Duty, dont le prochain épisode sort en fin d'année.

«Battlefield 6 a atteint des sommets historiques pour les ventes de la franchise pendant les trois premiers jours du lancement, avec 7 millions de copies vendues, et le décompte continue»
Le studio américain, une semaine après la sortie de son blockbuster, l'un des plus attendus de l'année

Cette performance reste en deçà de records tels que les plus de 11 millions de copies vendues en 24h pour GTA V en 2013 ou le démarrage historique de «Call of Duty: Modern Warfare 3» en 2011 (6,5 millions de ventes le premier jour aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, selon son éditeur).

Mais c'est une bonne nouvelle pour EA après le lancement jugé décevant de l'opus précédent Battlefield 2042, pour lequel le studio n'avait pas communiqué de chiffres sur le démarrage. Le jeu, disponible sur PC, Xbox et Playstation 5, va touefois affronter dans quelques semaines la comparaison avec «Call of Duty: Black Ops 7», la franchise concurrente d'Activision Blizzard (Microsoft) qui maintient un rythme de sortie annuel.

25 mèmes qui prouvent que vous jouez trop aux jeux vidéos

Battlefield, simulation de combats en vue subjective qui revendique plus de 100 millions de joueurs depuis ses débuts, s'est fait distancer au fil des années par son petit frère Call of Duty, d'un an son cadet.

Battlefield 6 situe son action fictive au milieu d'un conflit moderne en 2027 où les Etats-Unis et leurs alliés entrent en guerre avec une milice privée surarmée, Pax Armata, soutenue par des pays européens ayant quitté l'OTAN.

Fan de jeux vidéos? Voici quelques articles!
Les jeux vidéo les plus attendus de 2025
Les jeux vidéo les plus attendus de 2025
de ARMIN HADZIKADUNIC
L'annonce de la Switch 2 fait un flop, Nintendo dévisse en Bourse
L'annonce de la Switch 2 fait un flop, Nintendo dévisse en Bourse
On a joué au nouveau Donkey Kong sur Switch
On a joué au nouveau Donkey Kong sur Switch
de Juan-David Martinez
Cet écran Samsung est un rêve pour les gamers
Cet écran Samsung est un rêve pour les gamers
de Jérémy (Psykotik)
Thèmes
Parce qu'elle est partout, voici des images générées par IA
1 / 12
Parce qu'elle est partout, voici des images générées par IA
Un Trump généré par l'IA, en pleine séance d'Ayahuasca dans la jungle.
source: reddit
partager sur Facebookpartager sur X
On a testé: les nouveaux cookies Migros
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Un faux rabais chez Migros? «L'explication est limpide»
2
Les bateaux et les avions russes vont vivre des années difficiles
3
Arrivée dramatique au mythique ironman d'Hawaï
Yseult affirme avoir été «plagiée» et s'en prend plein la tronche
Les internautes ont soulevé des similitudes troublantes entre le clip de la chanteuse française sorti en 2024, «Btch You Could Never», et celui de «Damdadi», premier single du producteur et chanteur de K-pop R.Tee avec la rappeuse Soyeon.
Yseult est fâchée. «Epuisée». «Copiée». En cause? La ressemblance frappante entre un récent clip du producteur star de la K-pop, R.Tee, et le sien, «Btch You Could Never», titre issu de son album Mental et sorti l'an dernier.
L’article