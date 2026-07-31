RFK Jr veut apprendre aux Américains à mieux manger, mais son régime est lui-même assez curieux. image: youtube/watson

La Maison-Blanche lance son propre show de cuisine

Le truculent Robert F. Kennedy Jr a dévoilé ce jeudi sa dernière initiative pour pousser ses compatriotes à manger mieux: The Real Food Show, une émission mettant en vedette le secrétaire à la Santé controversé de Donald Trump dans une «aventure culinaire» à travers les Etats-Unis. Or, son propre régime n'est pas des plus communs.

Plus de «Divertissement»

Depuis le retour de Donald Trump au pouvoir, la Maison-Blanche est au coeur d'un show de télé-réalité permanent. Le département de la Santé américain n'échappe pas à la règle. Exit les chefs Gordon Ramsay, Philippe Etchebest et Cyril Lignac: la nouvelle star de la cuisine à la télévision se nomme RFK Jr. Le ministre de la Santé américain, célèbre notamment pour ses opinions controversées sur les vaccins, ses rapports étranges avec les animaux et pour s'être vanté autrefois de conserver des bestioles écrasées sur la route dans son congélateur, vient de lancer sa propre émission de cuisine.

Objectif principal? Montrer que «cuisiner avec de vrais aliments peut être pratique, accessible et abordable pour toutes les familles».

La bande-annonce, dévoilée par la Maison-Blanche ce jeudi Vidéo: watson

Autant dire que ça promet.

Présenté par le ministre lui-même, le show culinaire le suivra dans la réalisation de recettes saines en compagnie de célèbres invités. Dans le premier épisode, par exemple, c'est aux côtés du cuisinier vedette et homme politique conservateur Andrew Gruel, également connu pour être un vaccinosceptique notoire, que ce dernier apprend à concocter des galettes de saumon croustillantes.

RFK Jr dans le premier épisode de «The Real Food Show». capture d'écran: youtube

Un bien curieux régime

Comme à peu près tout ce qui le concerne, l'alimentation de RFK Jr, dont il a fait un pilier de son personnage dans les médias et sur les réseaux sociaux, est sujet à discussion. Le ministre de la Santé entretient en effet une relation étrange avec la nourriture.

S'il a un jour affirmé à un journaliste qu’il «mangerait pratiquement n’importe quoi», à l’exception des êtres humains, des singes et des chiens, il a également révélé au New York Times avoir consommé tellement de sandwichs au thon qu’il a développé un empoisonnement au mercure.

En janvier dernier, c'est à USA Today qu'il affirmait que son «régime carnivore» se constituait désormais exclusivement «de viande rouge et d'aliments fermentés», en apparente contradiction avec ses propres recommandations à la population d'ajouter des produits laitiers, des fruits et des légumes.

Fidèle à sa parole, en janvier, RFK Jr a remplacé le traditionnel gâteau d'anniversaire par un steak bien juteux. image: x

Un penchant pour la choucroute qui est d'ailleurs loin de ravir sa femme, l'actrice Cheryl Hines, comme elle l'a confié dans un podcast l'automne dernier.



«Le matin, à 6h30, il se prépare un steak et mange de la choucroute, et l’odeur, comme vous pouvez sans doute l’imaginer, est assez forte. Quand j’essaie juste de boire mon latte et que ça me monte au nez, je me dis: “Ouah, bon d’accord”» Cheryl Hines, sur «The Katie Miller Podcast»

Kennedy serait tellement attaché à son régime qu’il insisterait même pour apporter sa propre choucroute lorsque le couple sort dîner au restaurant. «On est dans la voiture, sur notre 31… J’ai ma petite pochette, un de mes beaux sacs que je ne sors que de temps en temps parce que je veux les garder en bon état, et il me tend un sachet de choucroute en me disant: “Tu peux mettre ça dans ton sac?”»

«Si tu me dis à l’avance que je peux apporter un sac de choucroute… je n’apporterai pas mon Chanel», a-t-elle plaisanté sur le podcast. «Quand j'entre, les gens disent: “Beurk, c’est quoi cette odeur?” “Ne vous inquiétez pas, c’est le dîner de mon mari.”»

Plus récemment, en avril, c'est à la journaliste d'investigation Isabel Vincent de revenir dans un ouvrage sur un autre curieux penchant étrange du ministre avec la viande: stocker des animaux écrasés dans son congélateur, à des fins de «recherche» et de nourriture pour ses propres rapaces.

Elle raconte notamment un épisode survenu en novembre 2001, durant lequel RFK Jr fait la découverte d'un raton laveur sur une autoroute entre le Connecticut et New York. Alors que ses enfants attendent tranquillement leur père dans la voiture, le futur ministre inspecte la dépouille.



«J'étais debout devant ma voiture garée sur l'I-684, en train de découper le pénis d'un raton laveur écrasé sur la route, en pensant à quel point certains membres de ma famille sont devenus bizarres» RFK Jr, dans son propre journal intime

C'est lui qui le dit. En tout cas, on se réjouit d'ores et déjà de découvrir les aventures télévisées du plus étrange ministre de la Santé que l'Amérique moderne ait connu.

Vidéo: watson