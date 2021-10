C'est officiel! Facebook a changé de nom

La pandémie? Une bonne affaire pour les géants Google et Apple

Hausse de 300% pour Google au deuxième trimestre, de 50% pour Appel: les géants américains de la tech ont fait exploser leur bénéfice net. Merci la crise.

Les deux monstres américains d’internet et de la téléphonie mobile se frottent les mains. Entre mardi et mercredi, ils ont tour à tour annoncé des bénéfices nets en forte hausse pour le deuxième trimestre de l’année (pour Google) et pour la période allant d’avril à juin (pour Apple).

Dans les deux cas, les chiffres sont bien plus élevés que les attentes des spécialistes.

La maison-mère de Google, Alphabet, a largement dépassé les attentes du marché avec un bénéfice net de 18,5 milliards de …