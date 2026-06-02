20 images qui prouvent que certaines personnes auraient mieux fait de rester au lit. Image: instagram/reddit/watson

Ces fails vont rendre votre semaine de travail un peu plus supportable

Le week-end semble déjà loin. Heureusement qu'Internet est là pour adoucir la semaine. Entre animaux maladroits, ratés mémorables et situations parfaitement absurdes, voici les fails les plus drôles repérés ces derniers jours.

Madeleine Sigrist Suivez-moi

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Allez, on est que mardi.

Commençons donc avec un peu de motivation et de joie débordante!

Restons avec le chien…

Quel affront.

Rien de valeur dans ce véhicule :'-)



Nous espérons que vous vous êtes lavé les mains au moins une fois aujourd’hui? Avec…

… de la soupe pour les mains?

Dans le même registre, mais pas pour se laver les mains:

Des choses qui ne peuvent probablement arriver qu’un mardi:

Dans la catégorie «Vous n’aviez qu’une seule chose à faire et vous l’avez quand même ratée»:

Ou encore celui-ci:

Oh oui, merci Google Maps. C’est très aimable de votre part.

Enfin de retour: la saison des piscines est aussi la saison des tatouages!

Cela dit, une casquette serait sans doute utile ici. Pour la protection solaire et tout ça.

Après ça, plus personne ne s’étonne que les enfants écrivent moins bien aujourd’hui.

Et voici l’un de nos GIF préférés, parfaitement adapté à cette semaine estivale:

Petite retouche Photoshop pour la route:

Regardons cela d’un peu plus près…

C’est quoi ce Power Beng?

Si vous riez à ça, vous êtes une mauvaise personne.

Il va bien, il va bien, ce n’est que du chocolat.

Le fail le plus court de la semaine:

Bien fait pour lui.

Les visites chez le vétérinaire sont parfois un vrai rodéo:

Cette semaine, le programme prévoit un peu de fraîcheur. Et n’oubliez pas de boire de l’eau!

Nous ne rions toujours pas.

Avons-nous déjà pris le petit-déjeuner?

Elle non plus.

Vieux, mais toujours spectaculaire…

Eeeeeeeeet...

...tcho bonne!

Cette vidéo est d’ailleurs également disponible avec le son sur Instagram. Nous vous la recommandons vivement!

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Awwwww...