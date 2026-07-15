Justin et Hailey Bieber s'offrent une folie suisse à 12 millions
Le chanteur pop Justin Bieber et son épouse Hailey ont fait l'acquisition d'un appartement en copropriété dans le quartier de West Village, à Manhattan, au sein de la résidence new-yorkaise imaginée par les célèbres architectes suisses Herzog & de Meuron.
Le montant de la transaction? Pas moins de douze millions de dollars.
Selon les informations du Wall Street Journal, cette propriété se situe au 160 Leroy, un immeuble de prestige érigé directement au bord de l'Hudson River. Les registres fonciers confirment d'ailleurs officiellement cet achat.
Deux cuisines et du marbre à profusion
Cet appartement d'exception comprend quatre chambres et quatre salles de bain et demie, la salle de bain principale s'ornant d'une baignoire en marbre.
La demeure dispose également de deux cuisines: l'une sublimée par de généreuses touches de marbre, et une seconde en acier inoxydable, réservée au personnel de maison. L'immeuble propose en outre une vaste piscine ainsi que des ascenseurs privés.
Les résidents fortunés et souvent célèbres de la copropriété bénéficient d'une intimité totale - un critère qui a certainement pesé lourd dans la balance pour Justin Bieber, dont les relations avec les paparazzi ont toujours été tumultueuses.
Comme le rapporte le Tages-Anzeiger, les Bieber comptent parmi leurs voisins le milliardaire Michael Rubin. Son penthouse lui a toutefois coûté la coquette somme de 43,5 millions de dollars.
(kek)