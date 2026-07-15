Le chanteur Justin Bieber et sa femme Hailey Bieber n'ont pas lésiné sur les moyens pour s'offrir cet appartement de standing. Image: keystone

Justin et Hailey Bieber s'offrent une folie suisse à 12 millions

Justin et Hailey Bieber s'offrent un appartement de luxe signé par des architectes suisses. Les Bieber ont jeté leur dévolu sur un logement haut de gamme à New York, conçu par le prestigieux cabinet d'architecture suisse Herzog & de Meuron.

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Le chanteur pop Justin Bieber et son épouse Hailey ont fait l'acquisition d'un appartement en copropriété dans le quartier de West Village, à Manhattan, au sein de la résidence new-yorkaise imaginée par les célèbres architectes suisses Herzog & de Meuron.

Le montant de la transaction? Pas moins de douze millions de dollars.

Selon les informations du Wall Street Journal, cette propriété se situe au 160 Leroy, un immeuble de prestige érigé directement au bord de l'Hudson River. Les registres fonciers confirment d'ailleurs officiellement cet achat.

Deux cuisines et du marbre à profusion

Cet appartement d'exception comprend quatre chambres et quatre salles de bain et demie, la salle de bain principale s'ornant d'une baignoire en marbre.

Depuis la baignoire, on profite d'une vue imprenable sur tout New York. Image: instagram/thebillionairesclub

La demeure dispose également de deux cuisines: l'une sublimée par de généreuses touches de marbre, et une seconde en acier inoxydable, réservée au personnel de maison. L'immeuble propose en outre une vaste piscine ainsi que des ascenseurs privés.

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Les résidents fortunés et souvent célèbres de la copropriété bénéficient d'une intimité totale - un critère qui a certainement pesé lourd dans la balance pour Justin Bieber, dont les relations avec les paparazzi ont toujours été tumultueuses.

La cuisine fait la part belle au marbre. Image: instagram/thebillionairesclub

Comme le rapporte le Tages-Anzeiger, les Bieber comptent parmi leurs voisins le milliardaire Michael Rubin. Son penthouse lui a toutefois coûté la coquette somme de 43,5 millions de dollars.

(kek)