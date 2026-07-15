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Paléo et la marque d'Orelsan sortent une collab' exclusive

Sébastien Strappazzon et Orelsan ont fondé Avnier en 2012. La marque est devenue depuis une référence en vêtements techniques pour les métier de la scène et du cinéma.
Sébastian Strappazzon et Orelsan ont fondé Avnier en 2012. La marque est devenue depuis une référence en vêtements techniques pour les métiers de la scène et du cinéma.Image: watson

Paléo et la marque d'Orelsan sortent une collab' exclusive

Avnier, la marque de vêtements du rappeur Orelsan et du designer romand Sébastian Strappazzon, a sorti une collection capsule pour marquer cette 49e édition du Paléo Festival.
15.07.2026, 18:4115.07.2026, 18:41
Sainath Bovay
Sainath Bovay

Cet été, Paléo s’associe à Avnier et au designer suisse Sébastian Strappazzon pour une capsule spéciale pensée pour la vie de festivalier. La marque franco-suisse, développée il y a maintenant douze ans par le vaudois Sébastian Strappazzon et Orelsan, est passée du statut de marque de streetwear à celui d’équipementier spécialisé pour les techniciens de la scène et du cinéma.

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Inspirées par la Plaine de l’Asse, sa foule et son terrain, les pièces mélangent esprit utilitaire et esthétique outdoor, avec des motifs et couleurs qui acceptent de vivre, de se salir et de se patiner au fil des concerts. Tout a été pensé et dessiné par Sébastian Strappazzon.

La capsule se compose d’une sacoche compacte et personnalisable (avec patch exclusif Paléo x AVNIER brodé), d’un linge pour s’installer partout et s'essuyer en cas de baignade. Le clou de la collection: un T-shirt façon maillot de sport floqué d'un «P» pour «Paléo», faisant référence à cet été de Coupe du Monde.

Cette collection est disponible sur la boutique en ligne du festival. Un stand dédié sera également présent sur le terrain durant cette 49e édition. Le tout est vendu à un prix abordable, puisqu'il faudra compter CHF 65.– pour le maillot, CHF 60.– pour la sacoche et CHF 40.– pour la serviette de bain.

La collection:

Le maillot Paléo x AVNIER
Image: Paléo
Sacoche Paléo x AVNIER
Image: Paléo
Linge Paléo x AVNIER
Image: Paléo

Cette collection, qui sort du mechandising habituel du festival, est une manière fièrement assumée pour Paléo de célébrer la musique, le terrain et le design suisse. La marque Avnier collabore très souvent avec d'autres marques et institutions, comme en témoigne la capsule récente avec le constructeur automobile Cupra, ou encore l'agence spatiale européenne (ESA).

Il est fort probable, voire certain, qu’Orelsan, qui se produira sur la plaine de l’Asse le vendredi 24 juillet, apparaisse sur la Grande Scène vêtu du maillot en question.

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Quant à Sébastian Strappazzon, le designer derrière la marque, il officie régulièrement sous son propre nom et semble prendre plaisir à faire rayonner le patrimoine vaudois. Le Morgien, établi à Saint-Saphorin, a récemment signé une collection de streetwear pour le FC Lausanne-Sport.

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