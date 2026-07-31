Ben Affleck remporte le jackpot à «Qui veut gagner des millions?»

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Cette star remporte le jackpot à «Qui veut gagner des millions?»

Ben Affleck rejoint le cercle très fermé des célébrités ayant remporté le jackpot de «Qui veut gagner des millions?». Grâce à un duo gagnant avec un champion de Jeopardy!, l’acteur a décroché un million de dollars, au terme d’une finale riche en suspense.

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Ben Affleck peut désormais ajouter une nouvelle ligne à son palmarès. L’acteur américain vient de remporter le million de dollars dans la version américaine de «Qui veut gagner des millions?», diffusée sur ABC. Pour cette édition spéciale consacrée aux célébrités, la star faisait équipe avec Jamie Ding, champion de Jeopardy!.

Un choix qui s’est révélé payant, un an après la victoire de son ami Matt Damon, lui aussi épaulé par une légende du célèbre jeu télévisé, Ken Jennings. La dernière question a toutefois donné des sueurs froides au duo. Il fallait déterminer quel plat n’avait jamais été servi aux dindes graciées par un président américain (à savoir, soit A)le beurre de cacahuète et la confiture; B) des croquettes de pommes de terre Tater Tos C) des macaroni au fromage ou D) des spaghetti aux boulettes de viande.

Incapables de trancher, Ben Affleck et Jamie Ding ont utilisé leurs deux derniers jokers: l’avis de l’animateur Jimmy Kimmel, puis un appel à Stephen Morrison, partenaire de quiz de Jamie Ding. Si ce dernier a préféré ne pas se prononcer, Jimmy Kimmel a misé sur les «spaghettis et boulettes de viande».

«Je parierais sur Jimmy», a finalement lancé Ben Affleck, convainquant son partenaire de suivre cette intuition. Un choix gagnant. Après quelques longues secondes de suspense, la réponse s’est révélée correcte, déclenchant une pluie de confettis et une explosion de joie sur le plateau.

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Le million de dollars sera reversé à l’Eastern Congo Initiative, l’organisation fondée par Ben Affleck pour soutenir les populations de l’est de la République démocratique du Congo.

Depuis la relance de l’émission par Jimmy Kimmel en 2020, seuls cinq duos sont parvenus à décrocher le jackpot. Parmi eux figurent notamment le chef David Chang, Matt Damon et Ken Jennings, ainsi que les acteurs de The Office Oscar Nuñez et Kate Flannery.

Avant la diffusion de l’émission, Jimmy Kimmel avait confié à Variety avoir été surpris de voir Ben Affleck accepter de jouer avec un champion de Jeopardy!. «Je pense qu’il était prêt à le faire seul. Il est très intelligent, ce Ben Affleck», avait-il plaisanté. (mbr)

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