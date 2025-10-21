averses modérées10°
Fails

C'est mardi, c'est l'heure des échecs à gogo!

Die lustigsten Fails der Woche; nur hier beim Faildienstag von watson
Le vrai moment de détente de la semaine est enfin arrivé.Image: instagram/watson

Quoi de mieux que de rire du malheur et de la maladresse d'autrui? En toute bienveillance, comme toujours!
21.10.2025, 05:3021.10.2025, 05:30
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Hello, everybody, tout le monde!

Comme le temps passe vite! Hier, nous entamions le mois de janvier, et nous avions de grands projets et de grands espoirs pour cette année. Et maintenant, nous sommes déjà mi-octobre et… oui. C'est bientôt Noël.

:'-)

Mais qu'importe le mois, puisque tout ce qui nous importe, c'est le jour de la semaine! C'est mardi, donc l'heure de nous régaler avec une tonne de fails tout frais.

C'est partiiiiii!

Que le plaisir commence!

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Avons-nous pris un café aujourd'hui?

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Elle non plus.

Parce que la caféine, c'est la vie:

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Oups!

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Ils vont tous bien, et l'enfant est baptisé.

N'oubliez pas de lever le pied dans la journée

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Un vrai pro

GIF animéJouer au GIF
gif: imgur

Va savoir si c'est une victoire ou un échec, mais il est trèèèès content

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Les personnes de grande taille n’ont pas la vie facile

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Qui d’autre attend l’hiver avec impatience?

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Ps. Le snowboard, c'est (toujours) nul.

Et maintenant, voici quelques images

Ahh, la presse mensongère...

Die lustigsten fails der Woche: Schlagzeile der Woche
Image: instagram

Les habitants vivent dans la peur depuis que le conseil local a menacé de défoncer les portes.

Le Fail, c'est vous...

Die lustigsten Fails der Woche

...si vous aussi vous voyez des choses qui n'existent pas.

«Cela fait un an que tout le monde pensait que je tenais une échographie de bébé.»

Il va tout défoncer

Le mème raté de la semaine:

Die lustigsten fails der Woche
Image: instagram

(Zoomons!!!)

Image

Place aux fruits décoratifs maltraités – en 5 images dérangeantes:

Ce sont de faux fruits, faut-il le préciser.
Ce sont de faux fruits, faut-il le préciser. Image: instagram
Image
Image: instagram
Image
Image: instagram

Cela semble arriver assez souvent...

Image
Image: instagram

Pourquoi tout le monde va au rayon décoration avec l'estomac vide?

Image
Image: instagram

Le tatoo de la semaine: salutations ensoleillées depuis le dos de ce gars

Die lustigsten fails der Woche: Tattoo mit Sonne
Image: reddit

L'incident Photoshop de la semaine:

Photoshop-Fail: Die lustigsten Fails der Woche
Image: reddit

Plus vous regardez, plus cela devient fou.

Les enfants sont si gentils et adorables, et pas du tout effrayants...

Die lustigsten Fails der Woche: Kind
Image: reddit

😏

Die lustigsten Fails der Woche. Cock Time
Image: instagram

[Non, on ne traduira pas cela.]

C'est gênant, non?

Die lustigsten Fails der Woche: Dennys. Eingemittet, one Job
Image: reddit

On aime quand c'est propre et centré. Là, c'est de la provocation.

«En scooter?!» La Toile se moque des malheurs du Louvre

Un beau sourire pour la caméra!

GIF animéJouer au GIF
gif: imgur

Cela nous rappelle quelque chose...

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

(Bien qu'il y ait des choses bien pires qui peuvent arriver à vos cils):

GIF animéJouer au GIF
Image: instagram

Mais nous nous égarons.

Eeeeeet...

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

...au revoir, portable!

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Bonus-Win

(Un peu intrusif, mais surtout: beaucoup d'amour.)

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram
C'est tout pour aujourd'hui. A bientôt, c'te équipe!
<3
Thèmes
20 plats américains qui méritent d'être connus
1 / 22
20 plats américains qui méritent d'être connus

La clam chowder est un plat populaire dans tout le pays, mais la meilleure se trouve en Nouvelle-Angleterre.
source: boston globe / boston globe
partager sur Facebookpartager sur X
Ce sont les gâteaux du moment
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
