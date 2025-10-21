Le vrai moment de détente de la semaine est enfin arrivé. Image: instagram/watson

C'est mardi, c'est l'heure des échecs à gogo!

Quoi de mieux que de rire du malheur et de la maladresse d'autrui? En toute bienveillance, comme toujours!

Hello, everybody, tout le monde!

Comme le temps passe vite! Hier, nous entamions le mois de janvier, et nous avions de grands projets et de grands espoirs pour cette année. Et maintenant, nous sommes déjà mi-octobre et… oui. C'est bientôt Noël.

:'-)

Mais qu'importe le mois, puisque tout ce qui nous importe, c'est le jour de la semaine! C'est mardi, donc l'heure de nous régaler avec une tonne de fails tout frais.

C'est partiiiiii!

Que le plaisir commence!

Avons-nous pris un café aujourd'hui?

Elle non plus.

Parce que la caféine, c'est la vie:

Oups!

Ils vont tous bien, et l'enfant est baptisé.

N'oubliez pas de lever le pied dans la journée

Un vrai pro

Va savoir si c'est une victoire ou un échec, mais il est trèèèès content

Les personnes de grande taille n’ont pas la vie facile

Qui d’autre attend l’hiver avec impatience?

Ps. Le snowboard, c'est (toujours) nul.

Et maintenant, voici quelques images

Ahh, la presse mensongère...

Les habitants vivent dans la peur depuis que le conseil local a menacé de défoncer les portes.

Le Fail, c'est vous...

...si vous aussi vous voyez des choses qui n'existent pas.

«Cela fait un an que tout le monde pensait que je tenais une échographie de bébé.»

Le mème raté de la semaine:

(Zoomons!!!)

Place aux fruits décoratifs maltraités – en 5 images dérangeantes:

Ce sont de faux fruits, faut-il le préciser. Image: instagram

Cela semble arriver assez souvent...

Pourquoi tout le monde va au rayon décoration avec l'estomac vide?

Le tatoo de la semaine: salutations ensoleillées depuis le dos de ce gars

L'incident Photoshop de la semaine:

Plus vous regardez, plus cela devient fou.

Les enfants sont si gentils et adorables, et pas du tout effrayants...

😏

[Non, on ne traduira pas cela.]

C'est gênant, non?

On aime quand c'est propre et centré. Là, c'est de la provocation.

Un beau sourire pour la caméra!

Cela nous rappelle quelque chose...

(Bien qu'il y ait des choses bien pires qui peuvent arriver à vos cils):

Mais nous nous égarons.

Eeeeeet...

...au revoir, portable!

Bonus-Win

(Un peu intrusif, mais surtout: beaucoup d'amour.)