Vidéo: watson

Ça défie les lois de la physique

En plein concert en Turquie, le rappeur Sagopa Kajmer a vécu un moment totalement improbable: le jet de cigarette d'un spectateur est tombé à pic. La séquence est devenue instantanément virale.

La scène se passe lors d'un concert de Sagopa Kajmer, une légende du hip-hop turc. Alors qu'il est à fond dans sa perf, un fan décide de lancer nonchalamment une cigarette vers la scène.

Contre toute attente, et contre toutes les lois de la physique, le projectile n'a pas seulement touché l'artiste, mais la cigarette a atterri directement entre ses lèvres.

La réaction du rappeur? Chill absolu, satisfaction et un brin d'admiration pour le lancer. Le rappeur a ensuite repris son set comme si de rien n'était. Une maîtrise totale qui a probablement renforcé son «aura» auprès de sa fanbase.

Mais... c’était quand même limite

Même si la vidéo tourne en boucle pour son côté «thug life», elle relance un vrai débat sur la sécurité en concert. Sur X et TikTok, les avis sont partagés. Si beaucoup rigolent de l'absurdité de la scène, d'autres rappellent que ça aurait pu mal finir. Notamment avec un risque d'étouffement si la cigarette était descendue dans la gorge, et des risques de brûlure, ou de blessure à l'œil.

Cet incident rappelle la fâcheuse tendance actuelle des fans à balancer tout et n'importe quoi sur les artistes. On a tous en tête le ras-le-bol de Sabrina Carpenter, qui, excédée, avait fini par renvoyer un objet sur son public en leur demandant clairement d'arrêter ce petit jeu.

Même si c’est devenu un moment culte pour Internet, par pitié, gardez vos objets dans vos poches la prochaine fois!

