«En scooter?!» La Toile se moque des malheurs du Louvre
Ils sont irrécupérables. Les internautes ne manquent jamais d'idée quand il s'agit de se moquer des affaires qui font sensation, comme celle qui a été renommée «le casse du siècle» dans la presse internationale.
Si vous ne savez pas de ce dont il s'agit, ou si vous avez hiberné dans une grotte ce week-end, il s'agit du cambriolage qu'a subi le Louvre à Paris ce dimanche 19 octobre. Des voleurs ont pénétré au calme au sein du prestigieux musée en plein jour.
Pour la petite histoire, certains sont arrivés au volant de scooters T-max, d'autres à bord d'un camion équipé d'une nacelle. C'est à l'aide de cet outil «ultra-sophistiqué» (si, si!), positionné en dessous de la fenêtre de la galerie Apollon, que les voleurs ont pu opérer. Et c'est aussi grâce à une très discrète et subtile disqueuse qu'ils ont pu découper la fenêtre puis les deux vitrines où se trouvaient les bijoux. Ceux-ci sont d'une valeur inestimable et ultra-symboliques.
Au sujet des bijoux volés 👇
Pendant que l'enquête est menée à plein régime, la Toile a sorti son clavier le plus acéré:
La perf que les cambrioleurs ont du réalisé pour braquer le musée du Louvre #musée #humor #France pic.twitter.com/mlbr1e5wjZ— efiterme (@efiterme) October 20, 2025
le cambriolage du Louvre n’a duré que 7 minutes ?? pic.twitter.com/HxijxJnJ2j— out of context Totally Spies! (@MemesDeSpies) October 19, 2025
Les médias étrangers devraient nous remercier, on leur fait les audiences de l’année avec nos histoires improbables entre le premier ministre qui démissionne pour revenir 3h plus tard et le Louvre qui se fait cambrioler comme un Monoprix tout ça en moins d’une semaine. The best. pic.twitter.com/2VvBzxTes7— Sushi Astro ✨ (@sushi_astrology) October 19, 2025
"There's been a jewellery heist at the Louvre."— The Poke (@ThePoke) October 20, 2025
"Wow! They must have used really sophisticated methods to get past security."
The thieves: pic.twitter.com/yCWLiGGhTf
Pour info les anglais se moquent des français à cause du vol au musée du Louvre..pour eux c'est la panthère rose qui a fait ça et ils disent que le niveau de sécurité du musée date des années 50 ou 60..ils sont hilares dans la section commentaires de la BBC news sur youtube pic.twitter.com/bsNHgFEfUD— Dyana🌟 (@dyanaseck) October 19, 2025
En effet, on a vérifié! Quelques commentaires sous la publication liée au sujet, sur la chaîne YouTube de la BBC:
(jod)