Internet s'est lâché sur l'affaire des voleurs en T-max. image: twitter et watson

«En scooter?!» La Toile se moque des malheurs du Louvre

Le monde entier a de la peine à le croire: des voleurs ont braqué le Louvre en T-Max, ce dimanche. Certains n'ont pas hésité à railler la sécurité du musée, en sortant leurs meilleurs mèmes.

Ils sont irrécupérables. Les internautes ne manquent jamais d'idée quand il s'agit de se moquer des affaires qui font sensation, comme celle qui a été renommée «le casse du siècle» dans la presse internationale.

Si vous ne savez pas de ce dont il s'agit, ou si vous avez hiberné dans une grotte ce week-end, il s'agit du cambriolage qu'a subi le Louvre à Paris ce dimanche 19 octobre. Des voleurs ont pénétré au calme au sein du prestigieux musée en plein jour.

Pour la petite histoire, certains sont arrivés au volant de scooters T-max, d'autres à bord d'un camion équipé d'une nacelle. C'est à l'aide de cet outil «ultra-sophistiqué» (si, si!), positionné en dessous de la fenêtre de la galerie Apollon, que les voleurs ont pu opérer. Et c'est aussi grâce à une très discrète et subtile disqueuse qu'ils ont pu découper la fenêtre puis les deux vitrines où se trouvaient les bijoux. Ceux-ci sont d'une valeur inestimable et ultra-symboliques.

Pendant que l'enquête est menée à plein régime, la Toile a sorti son clavier le plus acéré:

«Et oui, la frite n'a pas tenu, trop cuite certainement»

«Le Louvre-boite» vu sur x

En effet, on a vérifié! Quelques commentaires sous la publication liée au sujet, sur la chaîne YouTube de la BBC:

«Si vous recevez un collier de cinq millions de livres à Noël, mieux vaut ne pas demander à votre mari d'où il vient.»

«C'était soit la Panthère Rose, soit Lupin»

«On dirait un film des années 1960»

«Alors, les "bijoux" n'étaient qu'à une fenêtre et un ascenseur d'être dérobés?» source

«Ils se sont échappés...en scooter??!?»

«On dirait qu'ils n'ont pas eu la patience d'attendre GTA 6»

«Où étaient George Clooney et Brad Pitt pendant ce temps?»

(jod)