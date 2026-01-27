en partie ensoleillé-4°
DE | FR
burger
Divertissement
Fails

Pas envie de travailler? Voici une distraction amusante!

Pas envie de travailler? Voici du Fun à gogo!
Des échecs? Enfin!Image: reddit/instagram/watson

Pas envie de travailler? Voici du Fun à gogo!

Quoi de mieux que de rire de la maladresse d'autrui? En toute bienveillance, comme toujours!
27.01.2026, 05:3527.01.2026, 05:35
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Hello, everybody, tout le monde!

C'est mardi, c'est bientôt le week-end!

Nous y revoilà. En ce mois de janvier maussade, froid et brumeux. Mais nous avons peut-être de quoi vous remonter le moral: une poignée de gaffes hilarantes, tout droit venues du fin fond des Internets.

Qu'attendons-nous?

Rien de mieux que des échecs des neiges!

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Commençons par: le destin.

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

On sait qui se marie l'année prochaine!

GIF animéJouer au GIF
gif via snapchat

C'est le DJ! Hourra!

Des choses qui n'arrivent que le mardi

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

On connaît tous quelqu'un qui est tout simplement incapable de viser

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Quand votre armoire vous en veut

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

L'incident le plus chou au monde

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Upsidupsi.

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Elle va bien, elle va bien, elle a réussi à ressortir .

Voici quelques photos supplémentaires...

Les chats sont tellement mignons et adorables.

Die lustigten fails der Woche: Katze in Jalousien
Image: reddit

Le snowboard peut parfois être assez pénible.

Die lustigsten Fails der Woche
Image: instagram/jjerryoftheday

*toujours.

Sydney Sweeney risque gros à cause de ses soutiens-gorge

Juste une jolie photo de vacances...

Die lustigsten fails der Woche: Taube auf Ferien-Foto
Image: reddit

Les avis Google sont les meilleurs!

Fails: Google Reviews
Image: Instagram

- Notre serveuse était inattentive; mon plat était trop cuit et brûlé. Je n'y retournerai pas.
- C'est un garage; nous ne servons pas de nourriture.

Le tatouage de la semaine...

Die lustigsten Tattoos der Woche: Cover up in nicht so gut
Image: reddit
Image

Elle a l'air d'aller bien.

Die lustigsten Fails der Woche: Auto liegt quer
Image: Instagram

Un cadeau formidable, très original!

Fail: Glas zum Geburtstag
Image: instagram

Pourriez-vous nous le livrer avant lundi, si possible?
Ce serait son trentième anniversaire.
Bravo!

Titre de la semaine: Les règles sont les règles...

Schlagzeile der Woche: Alter Mann darf kein Bier kaufen
Image: instagram

Une station-service Esso a refusé de vendre quatre canettes de bière à un homme de 58 ans aux cheveux gris... parce qu'il n'avait pas de pièce d'identité pour prouver son âge.

Le faux de la semaine:

Die lustigsten Fails der Woche: Fälschung der Woche
Image: reddit

Aïe, Claudia.

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

(Ça nous est tous arrivé. N'est-ce pas?)

On ne se lasse pas de cette séquence...

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Et maintenant: Attention...

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

... Niveau.

Et...

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

... au revoir!

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Bonus-Win

Les jeunes d'aujourd'hui passent-ils leur temps le nez collé à leur téléphone? Pas du tout!

GIF animéJouer au GIF
gif: reddit
«C'est tout pour aujourd'hui, à bientôt, c'te équipe!»
Le meilleur du Divertissement cette semaine
Harry Styles a surpris tout le monde
Harry Styles a surpris tout le monde
Nicki Minaj a quitté Instagram à cause de Trump
Nicki Minaj a quitté Instagram à cause de Trump
De paria à meilleur ami: comment le jeu vidéo a conquis les familles
De paria à meilleur ami: comment le jeu vidéo a conquis les familles
de Marc Marti
Ces acteurs ont (vraiment) fait l'amour devant la caméra
Ces acteurs ont (vraiment) fait l'amour devant la caméra
Zelda et Link prennent vie
Zelda et Link prennent vie
de Sainath Bovay
Cette candidate de «Love is Blind» livre un témoignage glaçant
Cette candidate de «Love is Blind» livre un témoignage glaçant
de Sainath Bovay
Le retour de Drago Malfoy fait fureur
Le retour de Drago Malfoy fait fureur
de Sainath Bovay
Sydney Sweeney s'est trouvé une alliée inattendue: «C'est mon amie»
3
Sydney Sweeney s'est trouvé une alliée inattendue: «C'est mon amie»
Crime de lèse-majesté au royaume des chauves
Crime de lèse-majesté au royaume des chauves
de Marine Brunner
Avec ce film, Timothée Chalamet pourrait bien repartir avec un Oscar
Avec ce film, Timothée Chalamet pourrait bien repartir avec un Oscar
de Sainath Bovay
Ces étranges restaurants vont-ils contaminer la Suisse?
Ces étranges restaurants vont-ils contaminer la Suisse?
de fred valet, miami
La gueule de bois d'un journaliste de «Quotidien» étalée en plein direct
La gueule de bois d'un journaliste de «Quotidien» étalée en plein direct
de Sven Papaux
Thèmes
Les 10 acteurs les plus rentables de tous les temps
1 / 12
Les 10 acteurs les plus rentables de tous les temps

Zoe Saldaña figure en tête de liste des acteurs les plus rentables. Ses films ont généré 15,46 milliards de dollars de recettes.
source: sda / chris pizzello
partager sur Facebookpartager sur X
Voici la tasse de café le plus cher du monde
Video: extern / rest
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Hollywood recale ce succès suisse
Présenté dans de nombreux festivals et déjà largement primé, le film suisse En première ligne voit sa course aux Oscars s’arrêter avant la sélection finale.
Le film Heldin (En première ligne) de Petra Volpe ne concourra pas pour le prix du meilleur film étranger lors de la 98e cérémonie des Oscars à Los Angeles. Il ne figure pas sur la liste des cinq films retenus par l'Académie.
L’article