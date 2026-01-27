Des échecs? Enfin! Image: reddit/instagram/watson

Pas envie de travailler? Voici du Fun à gogo!



Quoi de mieux que de rire de la maladresse d'autrui? En toute bienveillance, comme toujours!

Madeleine Sigrist Suivez-moi

Plus de «Divertissement»

Hello, everybody, tout le monde!

C'est mardi, c'est bientôt le week-end!

Nous y revoilà. En ce mois de janvier maussade, froid et brumeux. Mais nous avons peut-être de quoi vous remonter le moral: une poignée de gaffes hilarantes, tout droit venues du fin fond des Internets.

Qu'attendons-nous?

Rien de mieux que des échecs des neiges!

Commençons par: le destin.

On sait qui se marie l'année prochaine!

gif via snapchat

C'est le DJ! Hourra!

Des choses qui n'arrivent que le mardi

On connaît tous quelqu'un qui est tout simplement incapable de viser

Quand votre armoire vous en veut

L'incident le plus chou au monde

Upsidupsi.

Elle va bien, elle va bien, elle a réussi à ressortir .

Voici quelques photos supplémentaires...

Les chats sont tellement mignons et adorables.

Le snowboard peut parfois être assez pénible.

*toujours.

Juste une jolie photo de vacances...

Les avis Google sont les meilleurs!

- Notre serveuse était inattentive; mon plat était trop cuit et brûlé. Je n'y retournerai pas.

- C'est un garage; nous ne servons pas de nourriture.

Le tatouage de la semaine...

Elle a l'air d'aller bien.

Un cadeau formidable, très original!

Pourriez-vous nous le livrer avant lundi, si possible?

Ce serait son trentième anniversaire.

Bravo!



Titre de la semaine: Les règles sont les règles...

Une station-service Esso a refusé de vendre quatre canettes de bière à un homme de 58 ans aux cheveux gris... parce qu'il n'avait pas de pièce d'identité pour prouver son âge.

Le faux de la semaine:

Aïe, Claudia.

(Ça nous est tous arrivé. N'est-ce pas?)

On ne se lasse pas de cette séquence...

Et maintenant: Attention...

... Niveau.

Et...

... au revoir!

Bonus-Win

Les jeunes d'aujourd'hui passent-ils leur temps le nez collé à leur téléphone? Pas du tout!