Sydney Sweeney risque gros pour ses soutiens-gorge

Sydney Sweeney mise encore sur un badbuzz pour nous vendre un truc. image. tmz x getty x dr

L'actrice Sydney Sweeney a voulu frapper un grand coup pour lancer sa marque de lingerie. Mais en grimpant sur les lettres mythiques de Los Angeles, la star pourrait bien s'être mis les autorités à dos.
26.01.2026, 21:0626.01.2026, 22:02

Une main qui chope des sous-vêtements fourrés dans une pile à même le sol, un groupe qui semble comploter dans la nuit... une femme avec une capuche rabattue sur la tête qui escalade un monument public... C'est quoi ce bordel?

Oh, c'est rien, nous informe TMZ, c'est juste Sydney Sweeney et sa dernière lubie, qui consiste à promouvoir sa nouvelle ligne de lingerie, dont on ignore pour l'heure le nom.

Oui, l'actrice de 28 ans s'est lancée dans les fanfreluches pour arrondir les fins de mois difficiles, comme Meghan Markle ses confitures et comme Selena Gomez ses highlighters. ««Elle aurait pu commercialiser un truc utile, au moins», maugrée un collègue. C'est vrai, mais les soutifs, c'est utile pour décorer les panneaux publics. CQFD.

Les manigances de Sydney 👇

Vidéo: twitter

Pour faire parler de son nouveau bébé commercial, la star de The Housemaid a donc décidé d'escalader le célèbre panneau Hollywood pour y tendre une corde à linge chargée de soutiens-gorge. Il se trouve que TMZ a obtenu comme par hasard une vidéo exclusive (si, si, une joyeuse coïncidence, qu'on vous dit) de la scène, dans laquelle on aperçoit l'actrice tisser de jolies lianes de balconnets multicolores. L'opération s'est déroulée sous l'œil d'une équipe de production.

source: image tmz

Un nouveau badbuzz qui va faire vendre

Si l'idée marketing est forte, l'impact juridique l'est tout autant. Toujours selon TMZ, Sydney Sweeney et son équipe disposaient bien d'un permis de tournage délivré par FilmLA pour capturer le site, mais celui-ci ne les autorisait en aucun cas à toucher ou à escalader les lettres géantes.

La Chambre de commerce de Hollywood, qui détient les droits de propriété intellectuelle du panneau, n'a pas tardé à réagir via un courriel. Dans ce message adressé à la société de production Persuasion Pictures, elle rappelle fermement:

«Ni vous, ni la société de production n'avez demandé ou reçu l'autorisation d'utiliser les images capturées à des fins commerciales»

L'affaire pourrait prendre une tournure judiciaire plus sombre. Le président de la Chambre de commerce de Hollywood a confirmé à TMZ qu'«aucune permission n'a été accordée pour faire cela, comme l'exige la réglementation».

L'actrice pourrait désormais faire face à des accusations d'intrusion criminelle et de vandalisme. Pas si mal pour un premier badbuzz de lancement.

Sydney Sweeney a passé ses vacances en Suisse romande

Si les soutiens-gorge ont été retirés après le tournage, l'équipe en aurait tout de même «oublié» quatre ou cinq sur place.

Pour l'heure, la Chambre de commerce n'a pas précisé si elle comptait déposer une plainte officielle auprès de la police.

Si ce projet de dessous a l'air bien léger, il semblerait que ses fondations soient bien sérieuses; Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, en serait l'un des investisseurs. Sydney Sweeney avait d'ailleurs été invitée au mariage du milliardaire l'été dernier, au moment même où les premières rumeurs sur cette marque commençaient à circuler.

(jod)

