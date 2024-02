Si vous regardez ces 27 fails, votre journée sera plus douce

Hello everybody, tout le monde!

Eh oui, c'est mardi, c'est bientôt le week-end!

Bon, soyons honnêtes, il nous reste encore quatre longs jours à traverser. Allez, on va vous aider à porter votre fardeau, en vous sélectionnant les images et les GIFs les plus drôles que l'Internet a crachés cette semaine. De quoi vous redonner le sourire - et étonner vos supérieurs, qui se demanderont pourquoi vous avez une telle banane aujourd'hui, alors que d'habitude vous faites la tête jusqu'à 17h59.

Prêts à rire? Leggggoooooooo!

Commençons par: beaucoup d'élan.

Assez d'élan pour arriver jusqu'au week-end.

Réveillez-vous, c'est encore mardi!

Ce n'est QUE mardi.

Juste le temps de tourner une vidéo coquine pour Tiktok.

Toujours rester hydraté en faisant du sport!

Le type d'à côté ne comprend plus rien au monde.

Mmmh, la délicieuse tranche de citron.

C'est méchant. Regardez comme il a l'air gentil au début.

Tu as déjà été à la montagne cette année?

A propos de sport de neige: est-ce un fail ou un win?

Voici de nouveau quelques images ...

J'ai bien caché le gâteau, chérie!

Le gâteau est là-haut, pour que Fluffy ne s'assoie pas dessus.

Oh, une salle de fête!

On n'a plus le droit de rien faire :(

Comme se baigner dans des zones habitées par ces jolis autocollants. Image: instagram

C'est plutôt mignon.

Veuillez frapper doucement. Je suis censé être au régime.

La meilleure contrefaçon de la semaine:

It's-s me ... Merio.

Pas mal non plus:

Quelle taille faut-il avoir pour aller au ciel, Jésus?

Les bonnes affaires de la semaine:

Nous aussi, Monsieur le bus. Nous aussi...

Nous aimerions bien connaître l'histoire qui se cache derrière.

Quand les résolutions de l'année se sont peu à peu envolées.

Est-ce: NEVER QUIT / DO YOUR BEST, ou «ne fais jamais de ton mieux. barre-toi»?

Ce panneau est un casse-tête.

Bonjour la dépression nerveuse.

Eccle.

Etes-vos allés à la gym aujourd'hui?

Old, but Gold.

Ça a dû faire très mal.

Eeeeeeet....

(Il va bien, il va bien. Il aura juste quelques bleus au derrière).

... CiaaaaaOOOooooooo!

Bonus-Win

Quand il fait tellement froid qu'on peut jouer au frisbee avec un pantalon.

«C'est tout pour aujourd'hui! A bientôt, c'te équipe!»

