faible pluie
DE | FR
burger
Divertissement
Festival

Paléo 2026: la nouvelle affiche futuriste de Garance Allely

Paléo dévoile sa nouvelle affiche futuriste

Le Paléo Festival Nyon dévoile sa nouvelle affiche pour l'édition 2026, une œuvre signée par la jeune Garance Allely, co-créée avec une intelligence artificielle.
26.11.2025, 11:5026.11.2025, 11:50

Le Paléo Festival, fidèle à sa tradition de mettre en avant la relève, a confié la création de son affiche 2026 à Garance Allely. Cette jeune artiste a conçu une œuvre qui se veut un espace de rêve et de lumière, célébrant le monde de la nuit à travers une poésie numérique.

L'oeuvre 👇

Une affiche futuriste signée Garance Allely.
Une affiche futuriste signée Garance Allely.image: paléo

L'approche de Garance Allely se distingue par son mélange de techniques: elle se situe «à la croisée du collage analogique et de la création générative». L'intelligence artificielle est carrément et directement utilisée comme un «complice de la création».

David Guetta n'est toujours pas ringard

Elle devient un outil d'exploration, permettant «de révéler des formes inattendues, des textures flottantes et des lumières diffuses».

L'artiste explique sa démarche:

«Mon travail explore le rêve, la douceur, en donnant à l'image une grande part de mystère. Je souhaite inviter le public à une expérience sensorielle hors du temps, en contraste avec l’effervescence du Festival.»

Un tremplin pour la relève

Depuis deux décennies, le Paléo Festival s'engage en faveur des artistes de demain en confiant son identité visuelle à de jeunes créateurs. Cette affiche est le fruit d'un workshop mené en collaboration avec l'agence BaseDesign et les étudiants de la Head–Genève.

La création de Garance Allely sera déclinée sur l'ensemble des supports de communication du Festival, de l’affiche officielle à l’habillage de la Grande Scène.

Billetterie du Paléo Festival 2026

Pour patienter jusqu'à l'été 2026, le Festival donne rendez-vous aux festivaliers pour sa traditionnelle billetterie de Noël. Celle-ci ouvrira ses portes du mardi 2 au vendredi 19 décembre inclus, sur paleo.ch et au Paléo Shop.

Offres disponibles
- Packs 6 billets à partager
- Abonnements Festival personnels
- Bons Flex, qui garantissent un billet pour la soirée de son choix
Horaires d’ouverture du Paléo Shop du 2 au 19 décembre:
Mardi, mercredi, jeudi: 10h00-12h00 et 13h30-18h30 Vendredi: 10h00-12h00 & 13h30-17h00
Samedi, dimanche, lundi: fermé

(jod avec comm. du Paléo)

Plus d'articles sur Paléo...
«Les Black Eyed Peas sont morts» à Paléo
«Les Black Eyed Peas sont morts» à Paléo
de Marine Brunner
Paléo: 20 questions absurdes au groupe Crème Solaire
Paléo: 20 questions absurdes au groupe Crème Solaire
de Marine Brunner
Ce policier romand met en garde contre une arnaque courante à Paléo
Ce policier romand met en garde contre une arnaque courante à Paléo
de Harold Unterlerchner
Rosalía à Paléo, c'était pas un «concert de minettes»
Rosalía à Paléo, c'était pas un «concert de minettes»
de Marine Brunner
Thèmes
Les 10 chauves les plus sexy
1 / 12
Les 10 chauves les plus sexy

Au sommet du classement: Dwayne “The Rock” Johnson, avec un score impressionnant de 8,84 sur 10 sur l’échelle du sexy.
source: chris jackson collection / chris jackson
partager sur Facebookpartager sur X
Les looks les plus fous de Paléo
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Ça part en clash au bilan de «L'amour est dans le pré»
Quelques clashs gentillets, une punchline dont on ne se remet toujours pas, et une rupture surprise: c'est l'heure du bilan pour L'amour est dans le pré, dont cette 20e édition n'a pas brillé par son mordant.
Va savoir pourquoi on regarde des émissions de dating et de télé-réalité, que ce soit en mode Bachelor ou dans les prés. Si on est très francs, on attend surtout quelques émotions vives - soit une histoire d'amour qui nous soulève par les pieds et nous fait virevolter le coeur devant nos écrans, soit des tensions qui nous font frétiller, et qui nous permettront de choisir quel clan mérite notre clémence.
L’article