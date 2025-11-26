Paléo dévoile sa nouvelle affiche futuriste

Le Paléo Festival Nyon dévoile sa nouvelle affiche pour l'édition 2026, une œuvre signée par la jeune Garance Allely, co-créée avec une intelligence artificielle.

Le Paléo Festival, fidèle à sa tradition de mettre en avant la relève, a confié la création de son affiche 2026 à Garance Allely. Cette jeune artiste a conçu une œuvre qui se veut un espace de rêve et de lumière, célébrant le monde de la nuit à travers une poésie numérique.

L'oeuvre 👇 Une affiche futuriste signée Garance Allely. image: paléo

L'approche de Garance Allely se distingue par son mélange de techniques: elle se situe «à la croisée du collage analogique et de la création générative». L'intelligence artificielle est carrément et directement utilisée comme un «complice de la création».

Elle devient un outil d'exploration, permettant «de révéler des formes inattendues, des textures flottantes et des lumières diffuses».

L'artiste explique sa démarche:

«Mon travail explore le rêve, la douceur, en donnant à l'image une grande part de mystère. Je souhaite inviter le public à une expérience sensorielle hors du temps, en contraste avec l’effervescence du Festival.»

Un tremplin pour la relève

Depuis deux décennies, le Paléo Festival s'engage en faveur des artistes de demain en confiant son identité visuelle à de jeunes créateurs. Cette affiche est le fruit d'un workshop mené en collaboration avec l'agence BaseDesign et les étudiants de la Head–Genève.

La création de Garance Allely sera déclinée sur l'ensemble des supports de communication du Festival, de l’affiche officielle à l’habillage de la Grande Scène.

Billetterie du Paléo Festival 2026

Pour patienter jusqu'à l'été 2026, le Festival donne rendez-vous aux festivaliers pour sa traditionnelle billetterie de Noël. Celle-ci ouvrira ses portes du mardi 2 au vendredi 19 décembre inclus, sur paleo.ch et au Paléo Shop.

Offres disponibles - Packs 6 billets à partager

- Abonnements Festival personnels

- Bons Flex, qui garantissent un billet pour la soirée de son choix

Horaires d’ouverture du Paléo Shop du 2 au 19 décembre: Mardi, mercredi, jeudi: 10h00-12h00 et 13h30-18h30 Vendredi: 10h00-12h00 & 13h30-17h00

Samedi, dimanche, lundi: fermé

(jod avec comm. du Paléo)