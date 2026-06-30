Saint Levant ne se produira pas à Paléo. images: Paleo x getty

Cette star annule sa venue à Paléo

Attendu de pied ferme par ses fans le jeudi 23 juillet, Saint Levant ne viendra finalement pas fouler la plaine de l’Asse.

Plus de «Divertissement»

Le Paléo Festival Nyon a dévoilé ce mardi son programme complet ainsi que sa grille horaire pour l'édition qui se tiendra du 21 au 26 juillet.

Découvrez la grille complète: Paléo

Si l'affiche s'annonce gargantuesque avec pas moins de 200 concerts et spectacles, une bien mauvaise nouvelle est tombée pour les festivaliers: l'artiste Saint Levant a annulé sa performance pour des raisons «indépendantes de la volonté de l'organisation».

Pour consoler un public forcément déçu, le festival a rapidement trouvé une alternative de poids. Ce sont les Portugais de Buraka Som Sistema qui reprendront le flambeau le jeudi 23 juillet, apportant leur techno-ghetto explosive aux côtés de Gorillaz et Theodora. Les déçus de cette annulation pourront toutefois tenter de revendre leur précieux sésame via la bourse aux billets officielle du festival.

Buraka Som Sistema. Paléo

Au-delà de ce changement de dernière minute, cette édition 2026 promet un voyage total. Le Village du Monde mettra le Grand Nord à l'honneur avec des décors de fjords miniatures, des saunas et des spécialités culinaires comme le smørrebrød.

Côté musique, l'Islandais Ásgeir et le collectif SKÁLD mèneront la danse. La Ruche célébrera quant à elle la force de la nature avec des spectacles de rue poétiques et décalés, tandis que le Quartier Libre restera accessible à toutes et tous, même sans billet, avec sa fête foraine et ses animations.

Hialøsa. Paléo

Hindarfjäll. Paléo

Vladimir Spoutniky sera à La Ruche. Paléo

SKÁLD. Paléo

(jod)