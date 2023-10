Les Tuche sont de retour pour un cinquième volet. watson

Les Tuches s'attaquent à la famille royale

Oyé oyé, faites place! Les Tuche, la famille la plus beauf de l'histoire du cinéma français, posera prochainement ses valises au Royaume-Uni. La monarchie risque d'en sortir durablement traumatisée.

Après Monaco, les Etats-Unis et l'Elysée, c'est en Angleterre que les Tuche s'apprêtent à faire escale et esclandres. L'occasion de découvrir l'inoubliable gastronomie britannique, of course, mais surtout de faire connaissance avec sa famille royale. Un projet confirmé ce mercredi par son patriarche, Jeff Tuche, en personne: «Ça nous amuse beaucoup de confronter les Tuche aux codes de la noblesse», a ricané son interprète, Jean-Paul Rouve, dans les colonnes du Parisien.

«On a choisi l’Angleterre parce que c’est la royauté la plus emblématique, la plus proche de nous» Jean-Paul Rouve, au Parisien.

On ne sait pas trop si on doit se réjouir ou non à la perspective de voir la famille la moins éduquée de France réclamer avec entrain des chips, des chips, des chips, des chips (!), à la table du roi. En tout cas, la rencontre s'annonce aussi absurde que politiquement incorrecte.

A noter qu'après quatre films signés Olivier Baroux, c’est Jean-Paul Rouve qui reprend les commandes pour réaliser ce cinquième volet. Le réalisateur des premiers films, qui craignait qu'un cinquième soit «celui de trop», s'est retiré du projet.

Avant de voir Jeff Tuche baragouiner son meilleur anglais ou Stéphanie Tuche se parer des joyaux de la Couronne, il va toutefois falloir s'armer de patience: le tournage ne débutera pas avant le mois de mars 2024. Sortie en salles prévue pour février 2025. (mbr)